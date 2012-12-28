Неделя 48
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сегодня, 08:00
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На кофейной гуще видят чудеса: масло дешевеет, водка, колбаса
Итоги недели.
Напомним, что шестеро заключенных, пятеро из которых граждане Узбекистана, а один — Таджикистана, сбежали из липецкой ИК-2 общего режима вечером 25 октября через подкоп. После побега они разделились на две группы: четверо отправились в Тамбовскую область, двое — в Подмосковье. Троих задержали в селе Петровском Тамбовской области, двоих — в селе Улусарка Задонского района, где один из беглецов был ранен при сопротивлении.
Обычно первый снег недолгий,
обычно тает первый снег,
он, так сказать, в рекламных целях
лишь презентация зимы
Эта рабочая неделя была короткой. Понедельник, 4 ноября, стал выходным по причине праздника — Дня народного единства. В Липецке его широко не отмечали. Мы нашли упоминание лишь об одном концерте, приуроченном к этой дате, который прошел в ДК «Матыра». На сайте департамента культуры и туризма липецкой мэрии о каких-то культурных мероприятиях в этот день не было ни слова.
По факту, 4 ноября стал первым днем зимы: ночью регион накрыло первым снегом. МБУ «Управление благоустройства Липецка» сообщило, что вывело на побелевшие улицы около 50 единиц дорожной техники. Главным было избежать образования наката на дорогах. Песок, соль и гранулированный реагент на улицах рассыпало больше коммунальных дорожных машин, чем в прошлом году за счет приобретения партии новой техники летом.
Многие водители еще не переобули свои машины в зимнюю резину. А потому не рискнули в понедельник выезжать на дороги на летней. По этой причине дорожная обстановка в Липецке напоминала утро 1 января. Что, конечно, свело к минимуму количество аварий. А во вторник выяснилось, что «В шиномонтажках Липецка запись растянулась на неделю вперед» несмотря на то, что официальных пунктов замены резины порядка трехсот.
День народного единства был рабочим и для «Квадры». Накануне, 3 ноября, на улице Меркулова обнаружилась утечка горячей воды из 780-миллиметровой трубы отопления. Для ремонта энергетики отключили от теплоснабжения более сотни многоэтажек. Планировалось, что аварийщики закруглятся с ремонтом к вечеру и в 23.00 тепло подадут в дома. Но горячую воду и тепло в отключенные дома вернули лишь к вечеру 4 ноября.
В эти выходные «В раскопку «Квадры» на улице Мичурина упала «Лада Гранта» — ее водителя ослепил встречный свет.
Лодырь на работе
это не беда,
он во сне — директор
и герой труда
В первый рабочий день недели, во вторник, липчане пожинали плоды снегопада: «В 19-м микрорайоне женщина сломала ногу, другая — в Сселках — руку». Еще не было и 10 часов утра, а в травмпункт дежурной по городу больницы обратились четверо пострадавших от гололеда.
— Я сегодня по двору по наледи по дороге шла. Два раза поскользнулась. Никто ничем не посыпает лед, — продолжила тему Советская.
— Утром в 7 часов дали заявку на обработку дорожки песком. Вечером возвращаемся — УК и не сподобилась, наверное, как прошлой зимой, весь песок раскупили! — возмутилась Летящая.
— Нас ждет тяжелая зима. Запасайтесь лопатами и скребками (пока не подорожали) и обогревателями. За снегом ударят морозы. До апреля далеко, — прованговал Ор.
— Главное, всё под контролем. Контролеров в городе много. Пора уже снять фильм и показать по ЦТ на всю страну, во что превратили ранее процветающий город, — написал С.
А мы опубликовали продолжение истории с ремонтом сети на Меркулова: пар от кипятка заполнил несколько квартир из-за утечки теплоносителя в подвале дома № 12 по улице Петра Смородина. «Звоним три дня в аварийную службу, в управляющую компанию, в «Квадру», все переводят стрелки друг на друга и говорят, что приедут и не приезжают», — сообщила GOROD48 о проблемах обратной связи жительница многоэтажки. Оказалось, что энергетики и УК, как это случается в Липецке повсеместно, не могли договорится, кому устранять последствия аварии.
Но и это еще не все. 7 ноября из-за нового повреждения теплотрассы на той же многострадальной улице Меркулова больше ста домов снова остались без отопления!
В центре города — та же беда. Подвал двухэтажки на улице Ленина, 39, которая выходит окнами на городскую детскую больницу и на купол епархии, заливает водой из прохудившейся системы отопления. «Мы уже второй год гнием в центре Липецка», — сказали нам жители дома 1954 года постройки. Проблему усугубляет тот факт, что у этот дом — брошенка. После того, как Госжилинспекция отозвала лицензию у УК «Рассвет», он остался без какого-либо присмотра. И городской департамент ЖКХ почему-то не назначил для этого дома какую-то другую «управляшку». Одно хорошо: в Фонде капремонта GOROD48 сообщили, что ремонт двухэтажки назначен на 2025 год. Жильцам осталось лишь как-то пережить эту зиму.
— Вчера была в гостях на Ленина, 45. Дикий холод. Работают камин и обогреватель. Шок! Центр города и такой ужас. А что людям делать в морозы? — написал читатель с ником Тепло.
На улице Ленина до сих пор, кстати, стоят раскрытыми раскопки «Квадры» у нескольких девятиэтажек. Например, двор дома №43 похож на линию боевого соприкосновения, с траншеями в полный рост. Они появились тут еще в апреле. Разрешение на земляные работы энергетикам продлили до 21 июня. И все. С тех пор «Квадра» перестала реагировать на предписания департамента развития территории о восстановлении благоустройства.
А дом № 81 по улице Фрунзе в Липецке можно внести в Книгу рекордов России или Гиннеса, кому как нравится. По подсчетам жильцов, за полгода в недавней новостройке не меньше 20 раз отключали холодную воду. А сети в доме устроены так, что при всяком отключении холодной воды в нем пропадает и горячая.
Из-за нерасторопности энергетиков «Липецк встретил климатическую зиму с 420 ямами и траншеями». С начала года на разрытые улицы и дворы в мэрию горожане пожаловались 1 577 раз. Каждая третья раскопка в городе — с просроченным сроком восстановления благоустройства. Примечательно, что в Санкт-Петербурге на аварийную раскопку с последующим восстановлением газонов, тротуаров и дорог дается 96 часов, в Липецке — два месяца. Но и за этот срок ресурсные организации не успевают восстановить места своих работ!
С наступлением холодов и окончанием дорожных работ в регионе закрываются асфальтобетонные заводы. Завод МБУ «Управление благоустройства Липецка» на этой неделе перешел на производство литой асфальтобетонной смеси, применяемой при ремонте дорог в морозы. Эта смесь дороже вдвое обычного асфальта, а потому ее крайне редко приобретают энергетики для восстановления уничтоженного при ремонте сетей. Поэтому почти все свои раскопки хозсубъекты будут сдавать мэрии в т. наз. зимнем варианте: в щебне. Асфальт на такие заплатки они уложат по весне.
Вкалывая ночью,
на луну не вой.
Выть не разрешает
кодекс трудовой
7 ноября «На улице Папина уложили последний асфальт» на заездах на улицы частного сектора. Таким образом, компания «СДК» отремонтировала дорогу на 38 дней позже срока по муниципальному контракту, которым было 1 октября. Но тут же тот же подрядчик начал бурить отверстия под ограждения у пешеходных переходов. Ну, все как мы любим!
Из этой же оперы — история со вскрытием уложенного летом асфальта на Плехановском спуске. В пятницу дорогу сузили на одну полосу на месяц для того, чтобы под ней компания «РВК-Липецк» поменяла участок 225-миллиметрового водопровода на протяжении 250 метров. В самом водоканале заявили о том, что синхронизировали свою работу с ремонтом моста на Плехановском спуске. Странно. А почему «РВК» не синхронизировало свои работы с той же компанией «СДК», которая летом за счет субсидии правительства области полностью поменяла асфальт на Плехановском спуске?
Между прочим, именно из-за подрядчиков горводоканала, проваландавшихся с прокладкой водопровода по улице Папина, компания «СДК» и не сумела вовремя отремонтировать там дорогу. И, кстати, тогда представители горводоканала также говорили о синхронизации!
— У меня нет слов, одни эмоции, и те все матом. А летом нельзя было это сделать, когда был ещё старый асфальт? Куда смотрит наша администрация? А асфальт после ремонта они как будут укладывать? Как обычно, в снег? — задался резонными вопросами Житель Сокола.
Кстати, в прошлом декабре на том же Плехановском спуске подрядчик укладывал в снег тротуарную плитку. И очень сопротивлялся заказчику, управлению главного смотрителя, который гнал его оттуда в шею.
Цыплят по осени считают. И мы решили узнать, сколько в Липецке по программе «Комфортная городская среда» осталось недоделанных объектов благоустройства? Оказалось, четыре. На улице Полиграфической еще не сделана лыжероллерная трасса. У 7-й поликлиники на улице Белана, 21 нужно закончить оборудование пешеходной зоны с пандусом. В сквере в районе ДК «Рудничный» надлежит установить уличные светильники и заасфальтировать территорию. В сокольском парке нужно смонтировать полосу препятствий на собачьей площадке. По наказам избирателей в Липецке еще не построены собачья площадка в микрорайоне «Европейский» и две лестницы — на улицах Станционной и Салтыкова-Щедрина. В мэрии верят, что подрядчики управятся с задачами к концу года.
Если говорить о мостах, то в Липецке проектируют заменить к лету следующего года насыпью аварийный железный мостик, соединяющий улицу 40 Октября с районом Коллективки. Также мэрия выделила 5 миллионов на проектирование моста над железной дорогой на улице Гайдара (район Карьера). Еще несколько лет назад его хотели снести как аварийный, не пригодный к эксплуатации. Но по нему по прежнему ходят люди: предложенный мэрией вариант перехода через железнодорожный переезд по улице Орловской жители Карьера игнорируют.
— Да он еще нас всех переживет! — возмутился пожилой мужчина. — Он вон, какой крепкий! На нем разве что доски нужно поменять да опоры снизу свежим металлом подварить. Нужно, чтобы свое слово в защиту моста сказал мэр Ченцов!
На взгляд неспециалиста, этот мост еще очень крепкий. После того, как год назад РЖД после длительных переговоров с мэрией перевесило свои коммуникации с аварийного моста на две новые опоры, это убрало риск его обрушения. А значит, ресурс 45-метрового моста 1960 года постройки, используемого исключительно пешеходами, можно продлить. Может, как и с мостом на Соколе, можно обойтись малой кровью? Доски на нем поменять и металла в основание его опор добавить?
Тем временем выяснилось, что в этом году так и не откроется закрытая в апреле на капремонт первая поликлиника в Липецке. Подрядчик не раз нарушал промежуточные сроки работ, а заказчик выявлял недочеты. В итоге в поликлинике смогли лишь заменить коммуникации и инженерные сети. Поэтому «Облздрав меняет подрядчика капремонта поликлиники № 1». Нового исполнителя работ найдут декабре. Заказчик очень надеется, что поликлиника возобновит работу весной.
От вопросов праздных:
«Байден или Трамп?»
я бегу подальше,
словно Форрест Гамп
На этой неделе в США избрали нового старого президента. Во второй раз в истории страны им стал экс-глава государства. Пока в Пенсильвании считали последние голоса, GOROD48 спросил у липчан: «Вы за Трампа или за Харрис?» Большинство участников опроса сказали, что они живут в России, и что американские выборы им не интересны. Кто-то был за Трампа — один парень сказал, что он прикольный. Кто-то — за Харрис, потому что она будто бы более предсказуема. Некоторые говорили, что не знают лучшего президента, чем Путин.
— Ну теперь-то после выборов заживём, как при Советском Союзе. Доллар будет 67 копеек, хлеб 16 копеек, молоко 20 коп., яйца 80 коп., бензин 20 коп., водка 3 р 62 коп. На каждого рабочего не меньше 15 вакансий… Фу, блин, приснится же такое! — написал Трам пам пам.
А в Добринском районе еще при Байдене «38-летний мужчина украл семь мешков заменителя молока». Ему назначили полгода исправительных работ.
Интересно, из такого эрзаца можно ли сбить масло? Этот продукт с недавних пор растет в цене как на дрожжах. Мы спросили у липчан: «Сколько вы готовы платить за сливочное масло?» Самый частый ответ — 150 рублей за пачку. Были и те, для кого и 150 рублей — много. А еще липчане заметили, что качество масла падает вместе с ростом цены.
— После войны не было такого безобразия. Господи, пошли нам нового Сталина! — взмолилась Алина.
Кстати, не все доедают что-то там последнее без соли. «Липчане хранят на вкладах 250 миллиардов рублей» — на 27% больше, чем год назад. То есть в банках липчане хранят больше восьми годовых бюджетов Липецка или больше двух областных бюджетов!
— Меня удивляет, откуда у них столько? У пенсионерки вон в тот раз 4 млн свистнули мошенники. А моя мама от пенсии до пенсии живет, — удивилась Тетка.
— Вы просто ничего не знаете про свою маму, а потом выяснится, что в чулке миллионы, — ответила ей Молодёжь.
Случился на этой неделе и еще один праздник: 7 ноября те, кто хотел, отметили 107-ю годовщину свержения в России Временного правительства и установления советской власти. Как отметили эту дату коммунисты, можно прочитать в статье «40 гвоздик для Ленина». В этот же день, кстати, фракция КПРФ в облсовете стала еще меньше — ее бывший член Станислав Качарин официально вступил во фракцию «Единая Россия».
Ну и ну!
«15-летний подросток в маске ограбил пункт выдачи товаров». Добычей мальчишки стали два усилителя динамиков и две противотуманные светодиодные фары для «Жигулей». Теперь его будут судить за грабеж.
«Пензяк купил канализацию липецкой многоэтажки и хочет сдать ее в аренду «РВК». И теперь ее жители не могут ходить в туалет.
«Хозяйка «БМВ Х5» накопила более 2000 штрафов на 1,7 миллиона рублей» в разных регионах России. А машину у нее отняли в Липецке.
«Баран насмерть забодал 60-летнего пастуха». Мужчина умер на следующий день после нападения животного.
Тут вообще ноу комментс: «Вор оставил на месте кражи велосипеда паспорт».
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