На кофейной гуще видят чудеса: масло дешевеет, водка, колбаса

Итоги недели.

На этой неделе была поставлена точка в поисках шестого беглеца из липецкой ИК-2. 28-летнего. Взяли, как говорится, тепленьким,в селе Полинино Тамбовской области, примерно в 10 километрах о села Петровского, где беглеца видели 26 октября в группе сообщников по побегу. Он не оказал сопротивления при задержании, так как спал смертным сном. В распоряжении GOROD48 оказались. То, что это Абдуллаев, выяснилось по особой примете — татуировке на запястье. Из домика беглеца выносили на одеяле.Напомним, что шестеро заключенных, пятеро из которых граждане Узбекистана, а один — Таджикистана, сбежали из липецкой ИК-2 общего режима вечером 25 октября через подкоп. После побега они разделились на две группы: четверо отправились в Тамбовскую область, двое — в Подмосковье. Троих задержали в селе Петровском Тамбовской области, двоих — в селе Улусарка Задонского района, где один из беглецов был ранен при сопротивлении.Эта рабочая неделя была короткой. Понедельник, 4 ноября, стал выходным по причине праздника — Дня народного единства. В Липецке его широко не отмечали. Мы нашли упоминание лишь об одном концерте, приуроченном к этой дате, который прошел в ДК «Матыра». На сайте департамента культуры и туризма липецкой мэрии о каких-то культурных мероприятиях в этот день не было ни слова.По факту, 4 ноября стал первым днем зимы: ночью регион накрыло первым снегом. МБУ «Управление благоустройства Липецка» сообщило, что вывело на побелевшие улицы около 50 единиц дорожной техники.. Песок, соль и гранулированный реагент на улицах рассыпало больше коммунальных дорожных машин, чем в прошлом году за счет приобретения партии новой техники летом.Многие водители еще не переобули свои машины в зимнюю резину. А потому не рискнули в понедельник выезжать на дороги на летней. По этой причине дорожная обстановка в Липецке напоминала утро 1 января. Что, конечно, свело к минимуму количество аварий. А во вторник выяснилось, чтонесмотря на то, что официальных пунктов замены резины порядка трехсот.День народного единства был рабочим и для «Квадры». Накануне, 3 ноября, на улице Меркулова обнаружилась утечка горячей воды из 780-миллиметровой трубы отопления. Для ремонта. Планировалось, что аварийщики закруглятся с ремонтом к вечеру и в 23.00 тепло подадут в дома. Но горячую воду и тепло в отключенные домаВ эти выходные— ее водителя ослепил встречный свет.В первый рабочий день недели, во вторник, липчане пожинали плоды снегопада:. Еще не было и 10 часов утра, а в травмпункт дежурной по городу больницы обратились четверо пострадавших от гололеда.— Я сегодня по двору по наледи по дороге шла. Два раза поскользнулась. Никто ничем не посыпает лед, — продолжила тему— Утром в 7 часов дали заявку на обработку дорожки песком. Вечером возвращаемся — УК и не сподобилась, наверное, как прошлой зимой, весь песок раскупили! — возмутилась— Нас ждет тяжелая зима. Запасайтесь лопатами и скребками (пока не подорожали) и обогревателями. За снегом ударят морозы. До апреля далеко, — прованговал— Главное, всё под контролем. Контролеров в городе много. Пора уже снять фильм и показать по ЦТ на всю страну, во что превратили ранее процветающий город, — написалА мы опубликовали продолжение истории с ремонтом сети на Меркулова:из-за утечки теплоносителя в подвале дома № 12 по улице Петра Смородина. «Звоним три дня в аварийную службу, в управляющую компанию, в «Квадру», все переводят стрелки друг на друга и говорят, что приедут и не приезжают», — сообщила GOROD48 о проблемах обратной связи жительница многоэтажки. Оказалось, что энергетики и УК, как это случается в Липецке повсеместно, не могли договорится, кому устранять последствия аварии.Но и это еще не все. 7 ноября из-за нового повреждения теплотрассы на той же многострадальной улице МеркуловаВ центре города — та же беда. Подвал двухэтажки на улице Ленина, 39, которая выходит окнами на городскую детскую больницу и на купол епархии, заливает водой из прохудившейся системы отопления., — сказали нам жители дома 1954 года постройки. Проблему усугубляет тот факт, что у этот дом — брошенка. После того, как Госжилинспекция отозвала лицензию у УК «Рассвет», он остался без какого-либо присмотра. И городской департамент ЖКХ почему-то не назначил для этого дома какую-то другую «управляшку». Одно хорошо: в Фонде капремонта GOROD48 сообщили, что ремонт двухэтажки назначен на 2025 год. Жильцам осталось лишь как-то пережить эту зиму.— Вчера была в гостях на Ленина, 45. Дикий холод. Работают камин и обогреватель. Шок! Центр города и такой ужас. А что людям делать в морозы? — написал читатель с никомНа улице Ленина до сих пор, кстати, стоят раскрытыми раскопки «Квадры» у нескольких девятиэтажек. Например, двор дома №43 похож на линию боевого соприкосновения, с траншеями в полный рост. Они появились тут еще в апреле. Разрешение на земляные работы энергетикам продлили до 21 июня. И все. С тех пор «Квадра» перестала реагировать на предписания департамента развития территории о восстановлении благоустройства.А дом № 81 по улице Фрунзе в Липецке можно внести в Книгу рекордов России или Гиннеса, кому как нравится. По подсчетам жильцов,. А сети в доме устроены так, что при всяком отключении холодной воды в нем пропадает и горячая.Из-за нерасторопности энергетиков. С начала года на разрытые улицы и дворы в мэрию горожане пожаловались 1 577 раз. Каждая третья раскопка в городе — с просроченным сроком восстановления благоустройства. Примечательно, что в Санкт-Петербурге на аварийную раскопку с последующим восстановлением газонов, тротуаров и дорог дается 96 часов, в Липецке — два месяца. Но и за этот срок ресурсные организации не успевают восстановить места своих работ!С наступлением холодов и окончанием дорожных работ в регионе закрываются асфальтобетонные заводы. Завод МБУ «Управление благоустройства Липецка» на этой неделе перешел на производство литой асфальтобетонной смеси, применяемой при ремонте дорог в морозы. Эта смесь дороже вдвое обычного асфальта, а потому ее крайне редко приобретают энергетики для восстановления уничтоженного при ремонте сетей. Поэтому почти все свои раскопки хозсубъекты будут сдавать мэрии в т. наз. зимнем варианте: в щебне. Асфальт на такие заплатки они уложат по весне.7 ноябряна заездах на улицы частного сектора. Таким образом, компания «СДК» отремонтировала дорогу на 38 дней позже срока по муниципальному контракту, которым было 1 октября. Но тут же тот же подрядчик начал бурить отверстия под ограждения у пешеходных переходов. Ну, все как мы любим!Из этой же оперы — история со вскрытием уложенного летом асфальта на Плехановском спуске. В пятницуна месяц для того, чтобы под ней компания «РВК-Липецк» поменяла участок 225-миллиметрового водопровода на протяжении 250 метров. В самом водоканале заявили о том, что синхронизировали свою работу с ремонтом моста на Плехановском спуске. Странно. А почему «РВК» не синхронизировало свои работы с той же компанией «СДК», которая летом за счет субсидии правительства области полностью поменяла асфальт на Плехановском спуске?Между прочим, именно из-за подрядчиков горводоканала, проваландавшихся с прокладкой водопровода по улице Папина, компания «СДК» и не сумела вовремя отремонтировать там дорогу. И, кстати, тогда представители горводоканала также говорили о синхронизации!— У меня нет слов, одни эмоции, и те все матом. А летом нельзя было это сделать, когда был ещё старый асфальт? Куда смотрит наша администрация? А асфальт после ремонта они как будут укладывать? Как обычно, в снег? — задался резонными вопросамиКстати, в прошлом декабре на том же Плехановском спуске. И очень сопротивлялся заказчику, управлению главного смотрителя, который гнал его оттуда в шею.Цыплят по осени считают. И мы решили узнать, сколько в Липецке по программе «Комфортная городская среда» осталось недоделанных объектов благоустройства? Оказалось, четыре. На улице Полиграфической еще не сделана лыжероллерная трасса. У 7-й поликлиники на улице Белана, 21 нужно закончить оборудование пешеходной зоны с пандусом.и заасфальтировать территорию. В сокольском парке нужно смонтировать полосу препятствий на собачьей площадке. По наказам избирателей в Липецке еще не построены собачья площадка в микрорайоне «Европейский» и две лестницы — на улицах Станционной и Салтыкова-Щедрина. В мэрии верят, что подрядчики управятся с задачами к концу года.Если говорить о мостах, то в Липецке проектируют заменить к лету следующего года насыпью аварийный железный мостик, соединяющий улицу 40 Октября с районом Коллективки. Такжена проектирование моста над железной дорогой на улице Гайдара (район Карьера). Еще несколько лет назад его хотели снести как аварийный, не пригодный к эксплуатации. Но по нему по прежнему ходят люди: предложенный мэрией вариант перехода через железнодорожный переезд по улице Орловской жители Карьера игнорируют.— Да он еще нас всех переживет! — возмутился пожилой мужчина. — Он вон, какой крепкий! На нем разве что доски нужно поменять да опоры снизу свежим металлом подварить. Нужно, чтобы свое слово в защиту моста сказал мэр Ченцов!На взгляд неспециалиста, этот мост еще очень крепкий. После того, как год назад РЖД после длительных переговоров с мэрией перевесило свои коммуникации с аварийного моста на две новые опоры, это убрало риск его обрушения. А значит, ресурс 45-метрового моста 1960 года постройки, используемого исключительно пешеходами, можно продлить. Может, как и с мостом на Соколе, можно обойтись малой кровью? Доски на нем поменять и металла в основание его опор добавить?Тем временем выяснилось, что в этом году так и не откроется закрытая в апреле на капремонт первая поликлиника в Липецке. Подрядчик не раз нарушал промежуточные сроки работ, а заказчик выявлял недочеты. В итоге в поликлинике смогли лишь заменить коммуникации и инженерные сети. Поэтому. Нового исполнителя работ найдут декабре. Заказчик очень надеется, что поликлиника возобновит работу весной.На этой неделе в США избрали нового старого президента. Во второй раз в истории страны им стал экс-глава государства. Пока в Пенсильвании считали последние голоса, GOROD48 спросил у липчан:Большинство участников опроса сказали, что они живут в России, и что американские выборы им не интересны. Кто-то был за Трампа — один парень сказал, что он прикольный. Кто-то — за Харрис, потому что она будто бы более предсказуема. Некоторые говорили, что не знают лучшего президента, чем Путин.— Ну теперь-то после выборов заживём, как при Советском Союзе. Доллар будет 67 копеек, хлеб 16 копеек, молоко 20 коп., яйца 80 коп., бензин 20 коп., водка 3 р 62 коп. На каждого рабочего не меньше 15 вакансий… Фу, блин, приснится же такое! — написалА в Добринском районе еще при Байдене. Ему назначили полгода исправительных работ.Интересно, из такого эрзаца можно ли сбить масло? Этот продукт с недавних пор растет в цене как на дрожжах. Мы спросили у липчан:Самый частый ответ — 150 рублей за пачку. Были и те, для кого и 150 рублей — много. А еще липчане заметили, что качество масла падает вместе с ростом цены.— После войны не было такого безобразия. Господи, пошли нам нового Сталина! — взмолиласьКстати, не все доедают что-то там последнее без соли.— на 27% больше, чем год назад. То есть в банках липчане хранят больше восьми годовых бюджетов Липецка или больше двух областных бюджетов!— Меня удивляет, откуда у них столько? У пенсионерки вон в тот раз 4 млн свистнули мошенники. А моя мама от пенсии до пенсии живет, — удивилась— Вы просто ничего не знаете про свою маму, а потом выяснится, что в чулке миллионы, — ответила ейСлучился на этой неделе и еще один праздник: 7 ноября те, кто хотел, отметили 107-ю годовщину свержения в России Временного правительства и установления советской власти. Как отметили эту дату коммунисты, можно прочитать в статье. В этот же день, кстати, фракция КПРФ в облсовете стала еще меньше — ее бывший член Станислав Качарин официально вступил во фракцию «Единая Россия».. Добычей мальчишки стали два усилителя динамиков и две противотуманные светодиодные фары для «Жигулей». Теперь его будут судить за грабеж.. И теперь ее жители не могут ходить в туалет.в разных регионах России. А машину у нее отняли в Липецке.. Мужчина умер на следующий день после нападения животного.Тут вообще ноу комментс: