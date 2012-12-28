Происшествия
266
57 минут назад
3
Вор оставил на месте кражи велосипеда паспорт: дело дошло до суда
44-летнему угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, обвиняемый — 44-летний мужчина. Он так спешил уехать на чужом велосипеде, что оставил на месте происшествия пакет с паспортом.
«Со слов обвиняемого, по дороге домой он заприметил оставленный без присмотра спортивный велосипед. Убедившись, что за ним не наблюдают, он его похитил. В содеянном обвиняемый полностью раскаялся», — сообщает пресс-служба полиции.
Велосипед был изъят и возвращен хозяину. А 44-летнего угонщика теперь ждёт суд по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
0
0
0
0
1
Комментарии (3)