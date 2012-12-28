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57 минут назад
3

Вор оставил на месте кражи велосипеда паспорт: дело дошло до суда

44-летнему угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело о совершённой 4 сентября краже от поликлиники в Добром у 44-летнего мужчины непристёгнутого велосипеда более чем за 23 000 рублей дошло до суда.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, обвиняемый — 44-летний мужчина. Он так спешил уехать на чужом велосипеде, что оставил на месте происшествия пакет с паспортом.

«Со слов обвиняемого, по дороге домой он заприметил оставленный без присмотра спортивный велосипед. Убедившись, что за ним не наблюдают, он его похитил. В содеянном обвиняемый полностью раскаялся», — сообщает пресс-служба полиции.

Велосипед был изъят и возвращен хозяину. А 44-летнего угонщика теперь ждёт суд по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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Комментарии (3)

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Злая тетя
10 минут назад
Украл миллиард-отпустили домой,украл велосипед -получи пять лет.Браво!Тьфу!
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Адвокат
36 минут назад
Какой же это вор? Это арендатор. Паспорт в залог оставил..
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А может
44 минуты назад
Он в залог оставил паспорт,а Вы его обвиняете в преступлении.
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