Баран насмерть забодал 60-летнего пастуха

Мужчина умер на следующий день после нападения животного.

Чудовищное происшествие случилось с 60-летним жителем села Солнцево Чаплыгинского района. 4 ноября на неофициально работавшего у фермера пастуха напал баран.Когда мужчина нагнулся, баран неожиданно ударил его в бок и протащил. Всё это произошло на глазах очевидцев. Пастуху вызвали скорую, но тот отказался от госпитализации: мужчина сказал, что с ним всё хорошо. Но уже на следующий день — 5 ноября ему резко стало плохо, пастух снова вызвал скорую помощь, но по пути в больницу умер.Сейчас тело пастуха направлено на вскрытие в Добровское межрайонное судебно-медицинское отделение. Одна из основных версий его смерти — внутренне кровотечение, вызванное переломом рёбер: осколки могли впиться в легкое или повредить сосуды.По предварительным, у погибшего пастуха — закрытая тупая травма грудной клетки, множественные переломы рёбер с повреждением правого легкого, кровоизлияния в лёгких, кровоподтёки на груди.— По факту происшествия началась доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.