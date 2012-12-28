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Происшествия
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39 минут назад
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Баран насмерть забодал 60-летнего пастуха
Мужчина умер на следующий день после нападения животного.
Когда мужчина нагнулся, баран неожиданно ударил его в бок и протащил. Всё это произошло на глазах очевидцев. Пастуху вызвали скорую, но тот отказался от госпитализации: мужчина сказал, что с ним всё хорошо. Но уже на следующий день — 5 ноября ему резко стало плохо, пастух снова вызвал скорую помощь, но по пути в больницу умер.
Сейчас тело пастуха направлено на вскрытие в Добровское межрайонное судебно-медицинское отделение. Одна из основных версий его смерти — внутренне кровотечение, вызванное переломом рёбер: осколки могли впиться в легкое или повредить сосуды.
По предварительным, у погибшего пастуха — закрытая тупая травма грудной клетки, множественные переломы рёбер с повреждением правого легкого, кровоизлияния в лёгких, кровоподтёки на груди.
— По факту происшествия началась доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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