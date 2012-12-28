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39 минут назад
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Баран насмерть забодал 60-летнего пастуха

Мужчина умер на следующий день после нападения животного.

Чудовищное происшествие случилось с 60-летним жителем села Солнцево Чаплыгинского района. 4 ноября на неофициально работавшего у фермера пастуха  напал баран.

Когда мужчина нагнулся, баран неожиданно ударил его в бок и протащил. Всё это произошло на глазах очевидцев. Пастуху вызвали скорую, но тот отказался от госпитализации: мужчина сказал, что с ним всё хорошо. Но уже на следующий день — 5 ноября ему резко стало плохо, пастух снова вызвал скорую помощь, но по пути в больницу умер.

Сейчас тело пастуха направлено на вскрытие в Добровское межрайонное судебно-медицинское отделение. Одна из основных версий его смерти — внутренне кровотечение, вызванное переломом рёбер: осколки могли впиться в легкое или повредить сосуды.

По предварительным, у погибшего пастуха — закрытая тупая травма грудной клетки, множественные переломы рёбер с повреждением правого легкого, кровоизлияния в лёгких, кровоподтёки на груди.

— По факту происшествия началась доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
несчастный случай
животные
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Комментарии (6)

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Сначала новые
-
3 минуты назад
А кто теперь докажет, что он сам отказался, а не диспетчер отговорил? Работодателя, как всегда, отмажут. Если он не купит родственников погибшего.
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?
21 минуту назад
теперь судить будут ? опергруппа выехала ?
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Гостья
30 минут назад
Ой, ой. Если бы сразу вызвали скорую и он поехал бы в больницу, его бы, скорее всего, спасли. Царствие небесное. Вечная память. Соболезнования родным и близким.
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Город48
19 минут назад
Читайте с начала, написано же , что сразу вызвали скорую, но от госпитализации отказался. Печально, жаль человека
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Ээээ
7 минут назад
Читайте с начала, написано же , что сразу вызвали скорую, но от госпитализации отказался. Печально, жаль человека Она смотрит в книгу - видит фигу
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Гостья
10 минут назад
Читайте с начала, написано же , что сразу вызвали скорую, но от госпитализации отказался. Печально, жаль человека Читайте ещё раз - и он поехал бы в больницу.
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