Около 150-ти домов завтра останутся без отопления

Новое повреждение теплотрассы на улице Меркулова выявлено после ремонта 4 ноября.

7 ноября «Квадра» снова будет латать теплотрассу на улице Меркулова. Как сообщили в компании, новое повреждение трубопровода выявлено с помощью специального оборудования при проведении диагностических работ после ремонта 4 ноября.С двух часов дня 7 ноября и до двух часов ночи 8 ноября горячая вода будет отключена по следующим адресам:Студенческий городок: 11а, 12, 12а, 15, 16а, 17, 5, 26, 7, 2, 6, 1, 9, 23, 8, 16, 15, 10;проспект 60-лет СССР: 2/1, 20, 4, 12, 16а, 2, 20а, 10, 18, 20б, 22, 2а, 2б, 6, 14, 8;проспект Победы: 71, 73, 75, 77, 79, 104, 106А, 108, 110, 110/1, 112б, 112А, 114/1, 91, 91А, 93, 93А, 95, 106, 112, 114;проезд Сиреневый: 7в, 2, 4, 7, 14, 10, 2а, 2б, 6, 1, 3, 4а, 5, 9;улица Водопьянова: 12, 15, 14, 16, 7, 18, 1, 3, 5, 11, 13, 17а, 9, 9а;улица Доватора: 16, 18,59;улица Меркулова: 15, 17, 7/1, 2, 4, 6, 3, 5, 11а, 13, 9, 10А, 19, 23, 7/1, 8, 8а, 10, 11, 7;улица Крылова: 63, 63а;улица Механизаторов: 2, 4, 6;улица Папина: 2в, 47/1, 3, 4, 29, 31в, 33, 35, 8, 1А, 1Б, 1В, 29А, 2В, 31А, 31б, 37, 39;улица Смородина: 12, 12а, 16, 7, 5а, 11, 13, 9а, 12б, 12г, 5а, 12б, 3, 13,улица Союзная: 3;улица Юных Натуралистов: 12а, 14;Липецкий перинатальный центр без отопления не останется. Его подключат по резервной схеме.