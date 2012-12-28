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1412
сегодня, 16:38
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Около 150-ти домов завтра останутся без отопления

Новое повреждение теплотрассы на улице Меркулова выявлено после ремонта 4 ноября.

7 ноября «Квадра» снова будет латать теплотрассу на улице Меркулова. Как сообщили в компании, новое повреждение трубопровода выявлено с помощью специального оборудования при проведении диагностических работ после ремонта 4 ноября.

С двух часов дня 7 ноября и до двух часов ночи 8 ноября горячая вода будет отключена по следующим адресам:

Студенческий городок: 11а, 12, 12а, 15, 16а, 17, 5, 26, 7, 2, 6, 1, 9, 23, 8, 16, 15, 10;

проспект 60-лет СССР: 2/1, 20, 4, 12, 16а, 2, 20а, 10, 18, 20б, 22, 2а, 2б, 6, 14, 8;

проспект Победы: 71, 73, 75, 77, 79, 104, 106А, 108, 110, 110/1, 112б, 112А, 114/1, 91, 91А, 93, 93А, 95, 106, 112, 114;

проезд Сиреневый: 7в, 2, 4, 7, 14, 10, 2а, 2б, 6, 1, 3, 4а, 5, 9;

улица Водопьянова: 12, 15, 14, 16, 7, 18, 1, 3, 5, 11, 13, 17а, 9, 9а;

улица Доватора: 16, 18,59;

улица Меркулова: 15, 17, 7/1, 2, 4, 6, 3, 5, 11а, 13, 9, 10А, 19, 23, 7/1, 8, 8а, 10, 11, 7;

улица Крылова: 63, 63а;

улица Механизаторов: 2, 4, 6;

улица Папина: 2в, 47/1, 3, 4, 29, 31в, 33, 35, 8, 1А, 1Б, 1В, 29А, 2В, 31А, 31б, 37, 39;

улица Смородина: 12, 12а, 16, 7, 5а, 11, 13, 9а, 12б, 12г, 5а, 12б, 3, 13,

улица Союзная: 3;

улица Юных Натуралистов: 12а, 14;

Липецкий перинатальный центр без отопления не останется. Его подключат по резервной схеме.
отключение отопления
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
омсквич
2 минуты назад
А ведь еще не январь...
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Анна
7 минут назад
Меркулова, 35 почему сейчас нет горячей воды???? Как вечер, так из горячего крана течет холодная вода... А платить мы будем по тарифу горячей?!
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Эксперт
14 минут назад
А вы что думали праздники они такие от этого и последствия, вывод никогда не работайте в праздники.
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Весёлые квадрята
24 минуты назад
Я другой страны такой не знаю ...
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Гагарина 2
33 минуты назад
Мы уже остались без отопления и ни Квадра, ни УК Перспектива делать ничего не хотят - у них все в порядке. Две компании в городе - Квадра и УК Перспектива на которые никакие высокие чины в Липецке повлиять не могут или не хотят, а может быть боятся.
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Захарова
33 минуты назад
Ну и зачем тогда ваши гидравлические испытания по полтора-два месяца?
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Гость
34 минуты назад
Пора печки буржуйки покупать.
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Синоптик
43 минуты назад
Как отопительный сезон встретиш, так его и проведеш - народная мудрость.
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Едросы
45 минут назад
Хотят чтобы люди отметили праздник Великой Октябрьской Революции.
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Когда всё развалится
47 минут назад
Люди наконец-то переедут в деревни в свои дома, без менеджеров!
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