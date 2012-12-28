Спорт
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13 минут назад
Ельчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Стапан Гавриленко подтвердил высокий класс.
На татами «Локомотив-Арены» нашему земляку не нашлось равных в весовой категории до 70 кг: все бои Степан выиграл. Тем самым он обеспечил себе «золотую» медаль сильнейшего молодого каратиста России, а своему наставнику Сергею Чермошенцеву – специальный диплом «Тренер Победитель».
Немного отстал от земляка Иван Есин в категории до 90 кг, он заработал «бронзовую» награду.
Елецкие бойцы с трофеями. Слева Гавриленко. справа Есин.
Фото из архива спортсменов
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