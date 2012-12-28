Ельчанин стал сильнейшим молодым каратистом России

Стапан Гавриленко подтвердил высокий класс.

Немного отстал от земляка Иван Есин в категории до 90 кг, он заработал «бронзовую» награду.











Елецкие бойцы с трофеями. Слева Гавриленко. справа Есин.





Степан Гавриленко из Ельца стал победителем VI летней Спартакиады молодёжи России по киокусинкай среди спортсменов 18-22 лет, финал которой прошёл в Новосибирске.На татами «Локомотив-Арены» нашему земляку не нашлось равных в весовой категории до 70 кг: все бои Степан выиграл. Тем самым он обеспечил себе «золотую» медаль сильнейшего молодого каратиста России, а своему наставнику Сергею Чермошенцеву – специальный диплом «Тренер Победитель».Степан Гавриленко – мастер спорта России, «бронзовый» призёр чемпионата страны-2024.