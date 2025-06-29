Общество
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сегодня, 15:58
«Дерзайте! Не бойтесь трудных дорог»
Липецких выпускников во взрослую жизнь напутствовали губернатор, мэр и депутаты городского Совета.
«Встретился с талантливыми и активными парнями и девушками нашего региона. Один из парней спросил, как не упустить в жизни возможности. Думаю, просто не нужно бояться трудных задач и смело отвечать на вызовы. А мы всегда рядом и поможем», — написал после приема губернатор Игорь Артамонов.
Губернатор поздравил выпускников и на «Липецких зорях»
Прием мэра Романа Ченцова, кстати первый такой за историю города, получил символичное название «Золотая сотня».
«Я увидел настоящих лидеров. Эти ребята — живое подтверждение того, что упорство и желание учиться открывают самые широкие возможности», — оценил старания выпускников глава Липецка.
Прием «Золотая сотня» проходил в лицее №44. Мэр оставил пожелания для 113 лицеистов — выпускников этого года
Вчера к поздравлениям мэра присоединилась председатель городского Совета Евгения Фрай.
«Дерзайте, стремитесь, не бойтесь трудных дорог! Ваша энергия нужна нашему городу. Мы всегда вас поддержим!», — сказала Евгения Фрай со сцены «Липецких зорь».
Перед началом общегородского выпускного бала одиннадцатиклассников поздравляли в их школах.
Выпускников школы №26 напутствовал директор по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.
Вместе с коллегой — директором шламоперабатывающего цеха Новолипецкого комбината Артемом Голощаповым, он побывал на вручении аттестатов и в школе №18.
Артем Голощапов также поздравил выпускников и педагогов школы №77.
А одиннадцатиклассники школы №4 принимали поздравления депутата горсовета, председателя профкома НЛМК Василия Литовкина.
В школе №72 к поздравлениям присоединился депутат горсовета по округу №18 Игорь Подзоров.
Напутствия перед взрослой жизнью выпускникам подшефной гимназии №69 дал депутат горсовета Михаил Русаков.
Добавим, что в этом году к «Липецким зорям» прибавился еще один общегородской выпускной — студентов техникумов и колледжей. Он состоится на следующей неделе — 4 июля.
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