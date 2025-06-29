Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Липецкие зори»: выпуск-2025 в фото
Общество
«Липецкие зори»: за 15 минут до начала
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
Опасное дерево угрожает детям в Липецке: в управляющую компанию жильцы обращаются год
Общество
Вы расскажите нам о ляме, он со сколькими хоть нулями?
Неделя 48
В Липецке обвалились цены на яйца
Общество
В Липецкой области дождливо и до +24
Погода в Липецке
На площади Героев девушка на красненькой машине заехала на ограничитель
Происшествия
Карьера наркодиллера длилась месяц
Происшествия
Ветка дерева переломилась над головами у жителей Сокола
Происшествия
Читать все
«Липецкие зори»: выпуск-2025 в фото
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
На площади Героев девушка на красненькой машине заехала на ограничитель
Происшествия
Ветка дерева переломилась над головами у жителей Сокола
Происшествия
Карьера наркодиллера длилась месяц
Происшествия
Липчан предупреждают о сильном ветре
Погода в Липецке
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
Ельчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Спорт
«Дерзайте! Не бойтесь трудных дорог»
Общество
В Липецкой области погода прохладная и дождливая
Погода в Липецке
Читать все
Общество
380
сегодня, 15:58

«Дерзайте! Не бойтесь трудных дорог»

Липецких выпускников во взрослую жизнь напутствовали губернатор, мэр и депутаты городского Совета.

Накануне школы Липецка выпустили 2423 одиннадцатиклассников. Этот выпуск оказался удивительно талантливым: каждый седьмой — медалист, и как никогда много стобалльников — целых три десятка. Поздравления с окончанием школы соответствовали успехам выпускников: губернатор и мэр провели приемы для лучших.

«Встретился с талантливыми и активными парнями и девушками нашего региона. Один из парней спросил, как не упустить в жизни возможности. Думаю, просто не нужно бояться трудных задач и смело отвечать на вызовы. А мы всегда рядом и поможем», — написал после приема губернатор Игорь Артамонов.

IMG_9350.jpg

Губернатор поздравил выпускников и на «Липецких зорях» 

Прием мэра Романа Ченцова, кстати первый такой за историю города, получил символичное название «Золотая сотня».

«Я увидел настоящих лидеров. Эти ребята — живое подтверждение того, что упорство и желание учиться открывают самые широкие возможности», — оценил старания выпускников глава Липецка. 

h5VD6300M1PakmFVVMNe-OKmzrS_8ZR5QiVMMvlzeOw9XRQSkCO95OP0dKBWRXp1AGeMV_Dk4hSrJxbmAU1tpngf.jpg

_X75h_2JiS7_B7ApZBYMExlSrKS4kh7drPXnzV9ASpcr3LG-dtWcXnwvOOt8ieTU_Zm-erM_w-hUAEeL6W7FXskp.jpg

Прием «Золотая сотня» проходил в лицее №44. Мэр оставил пожелания для 113 лицеистов — выпускников этого года

Вчера к поздравлениям мэра присоединилась председатель городского Совета Евгения Фрай.

IMG_9416.jpg

«Дерзайте, стремитесь, не бойтесь трудных дорог! Ваша энергия нужна нашему городу. Мы всегда вас поддержим!», — сказала Евгения Фрай со сцены «Липецких зорь».

Перед началом общегородского выпускного бала одиннадцатиклассников поздравляли в их школах. 

Выпускников школы №26 напутствовал директор по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.

photo_2025-06-29_16-12-47.jpg

Вместе с коллегой — директором шламоперабатывающего цеха Новолипецкого комбината Артемом Голощаповым, он побывал на вручении аттестатов и в школе №18.

IMG_20250628_192937_909.jpg

Артем Голощапов также поздравил выпускников и педагогов школы №77.

photo_2025-06-29_16-20-37.jpg

А одиннадцатиклассники школы №4 принимали поздравления депутата горсовета, председателя профкома НЛМК Василия Литовкина.

Выпускные_185.JPG

В школе №72 к поздравлениям присоединился депутат горсовета по округу №18 Игорь Подзоров.

photo_2025-06-29_16-22-32.jpg

Напутствия перед взрослой жизнью выпускникам подшефной гимназии №69 дал депутат горсовета Михаил Русаков.

F2TgExdUW13UEAJyniXt82kNXij66EyVslrKCW0AZH--HXra29G-5N08RvbhPrKj5MMmCsICfimFQ-19EBtY9r5Z.jpg

Добавим, что в этом году к «Липецким зорям» прибавился еще один общегородской выпускной —  студентов техникумов и колледжей. Он состоится на следующей неделе — 4 июля.
Липецкие зори
выпускной
1
0
0
3
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить