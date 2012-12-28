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сегодня, 19:39
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Тургун Абдуллаев при задержании сопротивления не оказал

Беглеца задерживали полицейские и сотрудники ФСИН.

МВД и УФСИН прокомментировали задержание Тургуна Абдуллаева.

«В Тамбовской области во взаимодействии с представителями регионального УФСИН России сотрудники полиции успешно завершили поисковую операцию. В результате в районе села Полинино задержан шестой осужденный, совершивший побег из исправительной колонии в Липецкой области», — сообщили в МВД-Медиа.

В пресс-службе УСИН по Липецкой области добавили, что сопротивления при задержании беглец не оказал:

«Шестой осужденный задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивление не оказывал».

Шестеро заключенных, пятеро из которых граждане Узбекистана, а один — Таджикистана, сбежали из липецкой ИК-2 общего режима вечером 25 октября, через подкоп. После побега они разделились на две группы: четверо отправились в Тамбовскую область, двое — в Подмосковье. Троих задержали в селе Петровском Тамбовской области, двоих — в селе Улусарка Задонского района, где один из беглецов был ранен при сопротивлении.

Тургун Абдуллаев был в группе, направившейся в Тамбовскую область и сумел выскользнуть из сетей силовиков в Петровском. 




побег из ИК-2
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Дед в сорок лет
7 минут назад
Сады побросали на радость заключённых - живи, не хочу.
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История
23 минуты назад
Ездили в Белоруссию. В Минск. Нет заброшенных садов! Всё ухожено. Наведите вы порядок в СНТ! Столько земли пропадает! Куда столько многоэтажек налепили?
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Дед
38 минут назад
А туннель то охраняют , а ли нет ?
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Василий Аллибабаич
52 минуты назад
В тюрьме щас ужин - макароны.
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Уруру
59 минут назад
Где он бороду сбрил?
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