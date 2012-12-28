В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Липецкая вечЁрка: пойман шестой зэк-беглец, вирус Коксаки, и кто милей липчанам: Трамп или Харрис
Происшествия
2421
сегодня, 19:39
5
Тургун Абдуллаев при задержании сопротивления не оказал
Беглеца задерживали полицейские и сотрудники ФСИН.
«В Тамбовской области во взаимодействии с представителями регионального УФСИН России сотрудники полиции успешно завершили поисковую операцию. В результате в районе села Полинино задержан шестой осужденный, совершивший побег из исправительной колонии в Липецкой области», — сообщили в МВД-Медиа.
В пресс-службе УСИН по Липецкой области добавили, что сопротивления при задержании беглец не оказал:
«Шестой осужденный задержан сотрудниками УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области в жилом массиве села Полинино Тамбовской области. При задержании сопротивление не оказывал».
Шестеро заключенных, пятеро из которых граждане Узбекистана, а один — Таджикистана, сбежали из липецкой ИК-2 общего режима вечером 25 октября, через подкоп. После побега они разделились на две группы: четверо отправились в Тамбовскую область, двое — в Подмосковье. Троих задержали в селе Петровском Тамбовской области, двоих — в селе Улусарка Задонского района, где один из беглецов был ранен при сопротивлении.
Тургун Абдуллаев был в группе, направившейся в Тамбовскую область и сумел выскользнуть из сетей силовиков в Петровском.
0
0
0
12
0
Комментарии (5)