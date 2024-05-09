Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату

Прощаемся с июнем и начинаем новую рабочую неделю.

В Липецке довольно холодно для конца июня – 18-20 градусов. В течение дня липчанам продолжат докучать кратковременные дожди.















В частном секторе в это же время расстанутся с комфортом жители улиц Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И.С. Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Ладыгина, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Радужной, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Р.Зорге, Ромашковой, Российской, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.













С 10:00 до конца ремонта проведут без удобств:





- ул. Елецкое шоссе, 7, 7а;





Отключение света

С 5:00 уже сидят без света жители нескольких улиц, которым обещают восстановить электроснабжение к 17:00:



- ул. Медицинская, 1;

- Воронежское шоссе, 6.















С 9:00 до 17:00 обесточат:



- ул.1-я Воронежская;





Пробок в понедельник всегда немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.



Сегодня с 9 утра временно закроют движение на улице Пролетарской - на участке от улицы Плеханова до Интернациональной, а также на перекрёстке улиц Пролетарская-Интернациональная. Причиной станет ремонт сетей теплоснабжения.















Необычно провести сегодняшний вечер предлагает галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 19:00 здесь состоится коллажная встреча (16+). Специалисты научат создавать уникальные зинбуки для своих летных воспоминаний.











Фото vk.com/gallerybuksir





В ролях: Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Роман Курцын.





В Липецке отгремел выпускной бал для школьников, пришла пора определяться со своим будущим. С сегодняшнего дня начинают работы приёмные комиссии вызов.















Максимальные суммы заработка у IT-специалистов: DevOps-инженер - 300 тыс. рублей; менеджер по продукту - 225 тыс. рублей, руководитель группы разработки - 170 тыс. рублей. Далее идут токарь - 169 тыс. рублей, руководитель строительного проекта -160 тыс. рублей, завершают топ-7 генеральный и коммерческий директора – по 150 тыс. рублей.















Правда, слова расходятся с реальными делами. За последний месяц прибавки к жалованию дождались лишь 3% работающих липчан, а с начала года – 7%.















С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;- ул. Железногорская, 2а;- ул. Ладыгина, 33а, 35;- ул. Моршанская, 1а, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;- ул. Привокзальная, 101;- ул. Российская, 1, вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20;- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;- ул. Таёжная, 12;- ул. Уральская, 5а;- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 42, 180;- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 23, 23а;- ул. Ярославская, 13, 19;- пер. Виноградный, 16;- пос. Дачный;- пос. Матырский;- пос. Новая Жизнь;- станция Казинка;- ул. Осканова, 1, 3;- ул.Хренникова, 1.- ул. Минская, 49;- ул. О.Городивикова;- ул. Рябиновая;- ул. Ударников, 97, 104а;- ул. 2-я Воронежская;- ул. 3-е Сентября, 5, 18, 20, 26,- ул. 15-й микрорайон, 16, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 35б;- ул. Водопьянова, 23;- ул. Волгоградская, 18б, 24, 31, 42;- ул. В. Терешковой, 26, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 30/2, 32/1, 32/2;- ул. Гвардейская;- ул. Донская, 27;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Космонавтов, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 11б;- ул. Красина, 1, 2, 3, 4, 16;- ул. Ленинградская;- ул. Лазо, 7;- ул. Песчаная;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;-ул. Седова 1, 2, 24, 3, 9;- ул. Солнечная;- ул. Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8;- ул. Чехова.- ул. Ю. Смирнова.В селе Ссёлки отключат свет на улице Ленина. 17.По той же причине закроют и улицу Неделина.Водителям предлагают заранее продумать альтернативные пути объезда.Коллаж — это художественная техника, в которой разные материалы, такие как бумага, фотографии и текстуры, комбинируются и наклеиваются на поверхность для создания единого произведения искусства. Зинбук — это небольшой личный буклет в свободной форме. Зинбуки создаются вручную и содержат фотографии, тексты, коллажи или другие графические элементы.В ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) продолжают радовать подрастающее поколение отечественным кино. В 10:00 покажут фильм «Царевна лягушка». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Александр АмировВ пруду городского парка живёт лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.График работы лучше уточнять на сайтах. К примеру, ЛГТУ (ул. Московская, 30) будет принимать документы на поступление ежедневно по будням с 9:00 до 16:00.Средняя зарплата, которую предлагают на рынке труда в Липецке, по данным сервиса hh.ru, составляет 62,7 тыс. рублей.Лидерами в России являются Магаданская область - 117, 8 тыс. рублей; Чукотский АО - 116, 5 тыс. рублей; Ямало-Ненецкий АО - 103,4 тыс. рублей, Москва - 101,6 тыс. рублей; Республика Саха (Якутия) - 91,4 тыс. рублей.31% руководителей липецких предприятий и организаций в опросе SuperJob заявили, что в ближайшее время планируют повысить оклады сотрудникам.57% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 25% — от полугода до года назад, 11% — год-два назад. 5% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.А вам давно повышали зарплату?