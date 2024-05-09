Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Общество
830
сегодня, 07:00
4
Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Прощаемся с июнем и начинаем новую рабочую неделю.
В Липецке довольно холодно для конца июня – 18-20 градусов. В течение дня липчанам продолжат докучать кратковременные дожди.
С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Железногорская, 2а;
- ул. Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Моршанская, 1а, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Уральская, 5а;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 42, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19;
- пер. Виноградный, 16;
- пос. Дачный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь;
- станция Казинка;
В частном секторе в это же время расстанутся с комфортом жители улиц Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И.С. Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Ладыгина, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Радужной, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Р.Зорге, Ромашковой, Российской, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.
С 10:00 до конца ремонта проведут без удобств:
- ул. Елецкое шоссе, 7, 7а;- ул. Осканова, 1, 3;
- ул.Хренникова, 1.
Отключение света
С 5:00 уже сидят без света жители нескольких улиц, которым обещают восстановить электроснабжение к 17:00:
- ул. Медицинская, 1;- ул. Минская, 49;
- ул. О.Городивикова;
- ул. Рябиновая;
- ул. Ударников, 97, 104а;
- Воронежское шоссе, 6.
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул.1-я Воронежская;- ул. 2-я Воронежская;
- ул. 3-е Сентября, 5, 18, 20, 26,
- ул. 15-й микрорайон, 16, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 35б;
- ул. Водопьянова, 23;
- ул. Волгоградская, 18б, 24, 31, 42;
- ул. В. Терешковой, 26, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 30/2, 32/1, 32/2;
- ул. Гвардейская;
- ул. Донская, 27;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Космонавтов, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 11б;
- ул. Красина, 1, 2, 3, 4, 16;
- ул. Ленинградская;
- ул. Лазо, 7;
- ул. Песчаная;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
-ул. Седова 1, 2, 24, 3, 9;
- ул. Солнечная;
- ул. Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8;
- ул. Чехова.
- ул. Ю. Смирнова.
В селе Ссёлки отключат свет на улице Ленина. 17.
Пробки
Пробок в понедельник всегда немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
Две улицы перекроют
Сегодня с 9 утра временно закроют движение на улице Пролетарской - на участке от улицы Плеханова до Интернациональной, а также на перекрёстке улиц Пролетарская-Интернациональная. Причиной станет ремонт сетей теплоснабжения.
Водителям предлагают заранее продумать альтернативные пути объезда.
Коллажная встреча
Необычно провести сегодняшний вечер предлагает галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 19:00 здесь состоится коллажная встреча (16+). Специалисты научат создавать уникальные зинбуки для своих летных воспоминаний.
Фото vk.com/gallerybuksir
Кино
В ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) продолжают радовать подрастающее поколение отечественным кино. В 10:00 покажут фильм «Царевна лягушка». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Александр Амиров (6+)
В пруду городского парка живёт лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.
В ролях: Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Роман Курцын.
Приемные комиссии
В Липецке отгремел выпускной бал для школьников, пришла пора определяться со своим будущим. С сегодняшнего дня начинают работы приёмные комиссии вызов.
Про большие зарплаты
Средняя зарплата, которую предлагают на рынке труда в Липецке, по данным сервиса hh.ru, составляет 62,7 тыс. рублей.
Лидерами в России являются Магаданская область - 117, 8 тыс. рублей; Чукотский АО - 116, 5 тыс. рублей; Ямало-Ненецкий АО - 103,4 тыс. рублей, Москва - 101,6 тыс. рублей; Республика Саха (Якутия) - 91,4 тыс. рублей.
Максимальные суммы заработка у IT-специалистов: DevOps-инженер - 300 тыс. рублей; менеджер по продукту - 225 тыс. рублей, руководитель группы разработки - 170 тыс. рублей. Далее идут токарь - 169 тыс. рублей, руководитель строительного проекта -160 тыс. рублей, завершают топ-7 генеральный и коммерческий директора – по 150 тыс. рублей.
31% руководителей липецких предприятий и организаций в опросе SuperJob заявили, что в ближайшее время планируют повысить оклады сотрудникам.
Правда, слова расходятся с реальными делами. За последний месяц прибавки к жалованию дождались лишь 3% работающих липчан, а с начала года – 7%.
А вам давно повышали зарплату?
Дорогие липчане! Вот и пролетел первый месяц лета, а вместе с ним и первое полугодие. Жизнь несётся стремительно, каждый день происходят новые и новые события. И за всем нужно уследить! Жителям Липецкой области сделать это нетрудно: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
1
0
0
5
0
Комментарии (4)