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1146
48 минут назад
5

15-летний подросток в маске ограбил пункт выдачи товаров

Парень убежал с партией автотоваров. 

В селе Сенцово задержан 15-летний подросток, подозреваемый ограблении пункта выдачи маркетплейса. 

1 ноября парень надел медицинскую маску, зашел в пункт выдачи, получил два усилителя динамиков, две противотуманные светодиодные фары для автомобиля «ВАЗ», и убежал. Причиненный продавцу ущерб составил 19 700 рублей. 

«Похищенный товар изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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Комментарии (5)

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Сначала новые
Баба Яга
3 минуты назад
"Хорошее" начало жизни... Тупой и еще тупее...
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Бабушка
19 минут назад
Очень печально. Родители детьми не занимаются, вот и растёт из них непонятно что.
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Кукун
26 минут назад
Не понял, он получил заказанные им запчасти и убежал, надеясь попользоваться неоплаченным? Так магазин все равно найдет возможность списать деньги за товар.
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Ссёлки
35 минут назад
Сторожа надо нанимать.
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Бывалый
35 минут назад
Надо было в лес бежать в Тамбовскую область в Равшану с ИТК -2 - там бы точно не нашли
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