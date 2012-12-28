15-летний подросток в маске ограбил пункт выдачи товаров

Парень убежал с партией автотоваров.



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В селе Сенцово задержан 15-летний подросток, подозреваемый ограблении пункта выдачи маркетплейса.1 ноября парень надел медицинскую маску, зашел в пункт выдачи, получил два усилителя динамиков, две противотуманные светодиодные фары для автомобиля «ВАЗ», и убежал. Причиненный продавцу ущерб составил 19 700 рублей.«Похищенный товар изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.