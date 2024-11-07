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2682
07.11.2024 12:03
54

40 гвоздик для Ленина

Правильные коммунисты приветили своего вождя цветами.

Сегодня — 107-я годовщина свержения в России Временного правительства и установление советской власти. Главная действующая сила восстания, большевики, несколько лет называли это событие октябрьским переворотом, а позже — Великой Октябрьской социалистической революцией.


Это событие в современной России публично отмечает только КПРФ. Сегодня утром к главному липецкому памятнику Ленину, на площадь Соборную, пришли члены партии и трое комсомольцев, чтобы возложить цветы к подножию монумента, находящегося в аварийном состоянии. Всего — 40 человек.

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— Это важная дата не только для нашей партии, но и для всего прогрессивного человечества, — сказал GOROD48 второй секретарь обкома КПРФ, лидер фракции этой партии в областном Совете Сергей Токарев. — Великая Октябрьская социалистическая революция изменила ход мировой истории, заложила основы победы над фашизмом. Идеи Великого Октября сегодня актуальны как никогда: общество дико социально расслоено во всем мире — это видно по массовым протестам в Западной Европе, где трудящиеся все больше поднимают свой голос. У КПРФ есть программа по выводу стран из кризиса. Поэтому сегодняшняя дата для нас более чем актуальна.

Член КПРФ, депутат областного Совета Алина Старцева принесла на площадь охапку гвоздик и раздала по одной каждому пришедшему отметить очередную дату революции. Кто-то принес знамена. Помимо обычных, с аббревиатурой партии, был замечен стяг, где к почитаемой коммунистами троице Маркс-Энгель-Ленин пририсовали Сталина. Незаурядно выглядел алый флаг с летящей к солнцу птицей и надписью «За новый социализм».

— Чем вы занимались при советской власти? — обратился корреспондент GOROD48 к невысокому, но плечистому пенсионеру, пришедшему отметить, как он сказал, день рождения революции.

По словам 70-летнего Анатолия Хворова, он охранял трибуны, обком КПСС, членов партии, персонально Николая Разворотнева, действующего первого секретаря комитета Липецкого областного отделения КПРФ.

— Надо, чтобы было все по Конституции! — сказал бодигард.

А что сейчас не по Конституции? «Много чего не так», — ответил Анатолий Хворов.

— Да чё на вопросы-то отвечать? — взвился его пожилой товарищ.

На площадь Ленина-Соборную они пришли, осуждая Трампа и молдавскую диаспору, благодаря голосам которой, как они считают, президентом Молдовы стала Майя Санду с проевропейским выбором.

Самой молодой участницей возложения цветов была 15-летняя школьница. Она очень хотела рассказать, что для нее Ленин, но оказалось, что она пришла на площадь без своих законных представителей. «А моя мама не против того, что я комсомолка!» — сказала девочка.

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— Идеи Октября верны, они правильны! Мы должны стремиться к борьбе за права трудящихся, за социальную справедливость. Сегодняшняя дата — символ нашей борьбы, нашего рвения по идеалам социализма, — отчеканила 24-летняя комсомолка Полина Венедиктова.

Возложив цветы к Ильичу, все сделали фото на память и разошлись по своим делам. Члены КПРФ, те, которые депутаты, пошли прямиком Ленину за спину, к дверям областного Совета на очередную сессию. У административного здания GOROD48 встретил удивительную женщину — исключенную из КПРФ депутата облсовета Валентину Хромовскую, которая осталась членом фракции коммунистов.

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— Почему вы не присоединились к товарищам по партии в возложении цветов ?

— Они мне не товарищи. Они меня из партии исключили. Я не цветы возлагать в облсовет избралась, а работать во благо своим избирателям.

— Но ведь вы — не одномандатница. Вы попали в облсовет по партийным спискам КПРФ. Значит, за вас голосовали сторонники этой партии. Почему же вы не бросили на стол свой мандат после того, как вас исключили из КПРФ?

— А вы знаете, за что меня исключили? За то, что я отказалась отдать свой мандат тестю Токарева, Разворотневу. Если бы я демонстративно отказалась от депутатского мандата, это было бы красиво, но это было бы не результативно, нечестно по отношению к моим избирателям, — сказала Валентина Хромовская, которую, живи она сто лет назад, большевики записали бы в меньшевики, а то и сделали с ней чего похуже, ведь голосует она, как правило, за повестку «Единой России».

P.S. Сегодня фракция КПРФ в облсовете стала еще меньше — ее бывший член Станислав Качарин официально вступил во фракцию «Единая Россия».


КПРФ
Великая Октябрьская социалистическая революция
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Комментарии (54)

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А
вчера, 20:50
прохожий ,почему свои свергли Николая II ? А знаешь ,сколько погиблои стали калеками русских в первой мировой войне , в которую ввязался Николай II и которая была не нужна России ?Временное Правительство не вывело страну из кризиса почему ? И только большевики вывели страну из кризиса и построили мощный Советский Союз !
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прохожий
вчера, 18:33
Ильича в Германии научили - натаскали что послужило военному поражению России в Первой мировой войне ,цареубийству ,детоубийству ,истребление Русского населения... не слушал одержимый своего "отца" Плеханова. Вот и щас с 90х полоскают ,а земля Российской империи сужается... за памятник спасибо.
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А это кому?
вчера, 21:45
.... Им давали танки шиллинги и франки, им сулила лига но а вышла фига!
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Да неужели?
вчера, 19:27
А что послужило военному поражению России в Русско-японской войне?
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Тамара
вчера, 06:15
С праздником, на демонстрацию ходили потом все за стол садились и все шутили, что в магазинах ничего нет а у все всё есть.. Вот скажите зачем в сквере Нлмк Ленина спиной к комбинату развернули, а на ЛТЗ Ленин стоял спиной к проходным, а теперь правым боком? Прям ритуал какой то , убрать не могут, но крутят, крутят...
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За что
07.11.2024 23:53
911 ,маршал Жуков был наказан и вышел из доверия Сталина и мог быть наказан серьезнее ,но спасли заслуги во время войны ! Вообще Жуков показал себя меркантильным человекои ,в отличии от Рокоссвского ,приехавшего домой с одним чемоданчиком для личных вещей ! Однако сегодня день Октябрьской революции ,величайшего события мировой истории ,с чем и поздравляем всех сторонников социализма !
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Да уж
07.11.2024 21:04
Чем моложе комментатор, тем хуже ему жилось в СССР.)
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Член КПСС с 1989 года.
07.11.2024 19:15
С праздником, товарищи! Хорошее было время, светлое. Все люди были братья. И была вера в светлое будущее.
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НКВД
07.11.2024 19:48
ага мы с тобой были братья
Ответить
Член КПСС с 1989 года
вчера, 00:19
ага мы с тобой были братья В моё время НКВД не было. Историю учи.
Ответить
Только
07.11.2024 20:05
ага мы с тобой были братья При НКВД миллиарды в оффшоры не выводили. А честным людям боятся было нечего.
Ответить
911
07.11.2024 20:14
При НКВД миллиарды в оффшоры не выводили. А честным людям боятся было нечего. При обыске у маршала Жукова нашли : шелка, парчи - всего свыше 4 км; мехов - собольих, обезьяньих, - 323 шкуры; ковров 44 шт, музейных картин 55 шт, cеребра 30 кг, золота 2 ящика , 20 немецких ружья из замков, сервизы, статуи и т д - всего 7 жд вагонов
Ответить
Интересно
07.11.2024 20:52
При обыске у маршала Жукова нашли : шелка, парчи - всего свыше 4 км; мехов - собольих, обезьяньих, - 323 шкуры; ковров 44 шт, музейных картин 55 шт, cеребра 30 кг, золота 2 ящика , 20 немецких ружья из замков, сервизы, статуи и т д - всего 7 жд вагонов А как 4км замеряли, рулеткой, или линейкой?
Ответить
Тебе
07.11.2024 19:58
ага мы с тобой были братья Лишь бы гадости людям писать.
Ответить
Нет
07.11.2024 19:56
ага мы с тобой были братья Этого не было никогда. Не нужно глупости писать.
Ответить
Ещё как
07.11.2024 19:59
Этого не было никогда. Не нужно глупости писать. Было
Ответить
Да уж...
07.11.2024 20:46
Было Есть люди, которым доставляет удовольствие все обгадить.
Ответить
тунеядец
07.11.2024 18:59
Что никогда и нигде не работал ?
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Механик
07.11.2024 18:58
Где бы Вы все были, если не РЕВОЛЮЦИЯ. У барина батрачили. А теперь коменты пишем.
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С праздником, Липчане!
07.11.2024 18:46
Дальше, больше понимаю, как Ленин был прав
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Свидетель
07.11.2024 18:24
В течение всего дня люди шли. И их было намного больше, чем сорок человек.
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