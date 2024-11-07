40 гвоздик для Ленина

Правильные коммунисты приветили своего вождя цветами.

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Сегодня — 107-я годовщина свержения в России Временного правительства и установление советской власти. Главная действующая сила восстания, большевики, несколько лет называли это событие октябрьским переворотом, а позже — Великой Октябрьской социалистической революцией.Это событие в современной России публично отмечает только КПРФ. Сегодня утром к главному липецкому памятнику Ленину, на площадь Соборную, пришли члены партии и трое комсомольцев, чтобы возложить цветы к подножию монумента, находящегося в аварийном состоянии. Всего — 40 человек.— Это важная дата не только для нашей партии, но и для всего прогрессивного человечества, — сказал GOROD48 второй секретарь обкома КПРФ, лидер фракции этой партии в областном Совете Сергей Токарев. — Великая Октябрьская социалистическая революция изменила ход мировой истории, заложила основы победы над фашизмом. Идеи Великого Октября сегодня актуальны как никогда: общество дико социально расслоено во всем мире — это видно по массовым протестам в Западной Европе, где трудящиеся все больше поднимают свой голос. У КПРФ есть программа по выводу стран из кризиса. Поэтому сегодняшняя дата для нас более чем актуальна.Член КПРФ, депутат областного Совета Алина Старцева принесла на площадь охапку гвоздик и раздала по одной каждому пришедшему отметить очередную дату революции. Кто-то принес знамена. Помимо обычных, с аббревиатурой партии, был замечен стяг, где к почитаемой коммунистами троице Маркс-Энгель-Ленин пририсовали Сталина. Незаурядно выглядел алый флаг с летящей к солнцу птицей и надписью «За новый социализм».— Чем вы занимались при советской власти? — обратился корреспондент GOROD48 к невысокому, но плечистому пенсионеру, пришедшему отметить, как он сказал, день рождения революции.По словам 70-летнего Анатолия Хворова, он охранял трибуны, обком КПСС, членов партии, персонально Николая Разворотнева, действующего первого секретаря комитета Липецкого областного отделения КПРФ.— Надо, чтобы было все по Конституции! — сказал бодигард.А что сейчас не по Конституции? «Много чего не так», — ответил Анатолий Хворов.— Да чё на вопросы-то отвечать? — взвился его пожилой товарищ.На площадь Ленина-Соборную они пришли, осуждая Трампа и молдавскую диаспору, благодаря голосам которой, как они считают, президентом Молдовы стала Майя Санду с проевропейским выбором.Самой молодой участницей возложения цветов была 15-летняя школьница. Она очень хотела рассказать, что для нее Ленин, но оказалось, что она пришла на площадь без своих законных представителей. «А моя мама не против того, что я комсомолка!» — сказала девочка.— Идеи Октября верны, они правильны! Мы должны стремиться к борьбе за права трудящихся, за социальную справедливость. Сегодняшняя дата — символ нашей борьбы, нашего рвения по идеалам социализма, — отчеканила 24-летняя комсомолка Полина Венедиктова.Возложив цветы к Ильичу, все сделали фото на память и разошлись по своим делам. Члены КПРФ, те, которые депутаты, пошли прямиком Ленину за спину, к дверям областного Совета на очередную сессию. У административного здания GOROD48 встретил удивительную женщину — исключенную из КПРФ депутата облсовета Валентину Хромовскую, которая осталась членом фракции коммунистов.— Почему вы не присоединились к товарищам по партии в возложении цветов ?— Они мне не товарищи. Они меня из партии исключили. Я не цветы возлагать в облсовет избралась, а работать во благо своим избирателям.— Но ведь вы — не одномандатница. Вы попали в облсовет по партийным спискам КПРФ. Значит, за вас голосовали сторонники этой партии. Почему же вы не бросили на стол свой мандат после того, как вас исключили из КПРФ?— А вы знаете, за что меня исключили? За то, что я отказалась отдать свой мандат тестю Токарева, Разворотневу. Если бы я демонстративно отказалась от депутатского мандата, это было бы красиво, но это было бы не результативно, нечестно по отношению к моим избирателям, — сказала Валентина Хромовская, которую, живи она сто лет назад, большевики записали бы в меньшевики, а то и сделали с ней чего похуже, ведь голосует она, как правило, за повестку «Единой России».Сегодня фракция КПРФ в облсовете стала еще меньше — ее бывший член Станислав Качарин официально вступил во фракцию «Единая Россия».