В десятках домов в районе автопарка, центрального рынка, проспекта Победы сегодня вечером не будет тепла

Роддом переключен по резервной схеме, роженицы и младенцы останутся в тепле

Как сообщили в «Квадре», сегодня в связи с выявленной утечкой теплоносителя специалисты проведут ремонтные работы на трубопроводе большого диаметра (780мм) в районе улицы Меркулова.Для проведения ремонта мы вынуждены ограничить подачу теплоносителя с 17:00 до 23:00 сегодняшнего дня по следующим адресам:г-к Студенческий: 11а, 12, 12а, 15, 16а, 16, 25,17, 26, 7, 2, 1, 6, 5, 9, 23, 8, 10пр-кт. им 60-лет СССР: 16а, 2/1, 20, 4, 12, 6, 16а, 2, 20а, 4, 10, 18, 20б, 22, 2а, 2б, 16, 14, 8пр-кт Победы: 104, 106,106А, 108, 110, 110/1, 112б, 112А, 112, 114, 114/1, 91, 91А, 93, 93А, 95проезд Сиреневый: 7в, 7, 2, 4, 10, 2а, 2б, 6, 1, 3, 4а, 5, 9ул. Водопьянова: 12, 15, 16, 7, 18, 1, 3, 5, 11, 13, 14, 17а, 9, 9аул. Доватора: 16, 18 ,59ул. Меркулова: 15, 17, 7/1, 2, 4, 6, 3, 5, 11а, 13, 9, 10А, 11, 29, 7,19, 23, 29, 29а, 31, 33, 35, 7/1, 8, 8аул. Крылова: 63, 63аул. Механизаторов: 2, 4, 6ул. Папина: 2в, 47/1, 29, 31в, 33, 35, 8, 1А, 1Б, 1В, 29А, 2В, 31А, 31б, 31,4/1,37, 39, 3, 4, 3ул. П.И.Смородина: 12, 12а, 16, 7, 3, 5а, 13, 9а, 12б, 12г, 5а, 12б, 3, 5, 9, 11ул. Союзная: 3ул. Юных Натуралистов: 12а, 14Находящийся в районе ограничений Липецкий перинатальный центр был подключен по резервной схеме и продолжит получать теплоноситель в полном объеме.