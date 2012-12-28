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сегодня, 16:21
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В десятках домов в районе автопарка, центрального рынка, проспекта Победы сегодня вечером не будет тепла

Роддом переключен по резервной схеме, роженицы и младенцы останутся в тепле

Как сообщили в «Квадре», сегодня в связи с выявленной утечкой теплоносителя специалисты проведут ремонтные работы на трубопроводе большого диаметра (780мм) в районе улицы Меркулова.

Для проведения ремонта мы вынуждены ограничить подачу теплоносителя с 17:00 до 23:00 сегодняшнего дня по следующим адресам:

 г-к Студенческий: 11а, 12, 12а, 15, 16а, 16, 25,17, 26, 7, 2, 1, 6, 5, 9, 23, 8, 10
пр-кт. им 60-лет СССР: 16а, 2/1, 20, 4, 12, 6, 16а, 2, 20а, 4, 10, 18, 20б, 22, 2а, 2б, 16, 14, 8
пр-кт Победы: 104, 106,106А, 108, 110, 110/1, 112б, 112А, 112, 114, 114/1, 91, 91А, 93, 93А, 95
проезд Сиреневый: 7в, 7, 2, 4, 10, 2а, 2б, 6, 1, 3, 4а, 5, 9
ул. Водопьянова: 12, 15, 16, 7, 18, 1, 3, 5, 11, 13, 14, 17а, 9, 9а
ул. Доватора: 16, 18 ,59
ул. Меркулова: 15, 17, 7/1, 2, 4, 6, 3, 5, 11а, 13, 9, 10А, 11, 29, 7,19, 23, 29, 29а, 31, 33, 35, 7/1, 8, 8а
ул. Крылова: 63, 63а
ул. Механизаторов: 2, 4, 6
ул. Папина: 2в, 47/1, 29, 31в, 33, 35, 8, 1А, 1Б, 1В, 29А, 2В, 31А, 31б, 31,4/1,37, 39, 3, 4, 3
ул. П.И.Смородина: 12, 12а, 16, 7, 3, 5а, 13, 9а, 12б, 12г, 5а, 12б, 3, 5, 9, 11
ул. Союзная: 3
ул. Юных Натуралистов: 12а, 14

Находящийся в районе ограничений Липецкий перинатальный центр был подключен по резервной схеме и продолжит получать теплоноситель в полном объеме.
отключение тепла
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Макс
29 минут назад
Полное без ответственность к людям.
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Оля
31 минуту назад
Это только начало что дальше будет когда сильные морозы ударят.
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Лиса
36 минут назад
С ужасом ждём зиму!!!
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Женя
38 минут назад
Походу все деньги квадра разворовала из бюджета на отопительный сезон поэтому все трубы гнилые а люди должны мёрзнуть.
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Ирина
47 минут назад
Надо давно было на управления квадры подать в суд за халатность к людям сколько можно терпеть.
Ответить
Когда?
55 минут назад
Руководители квадры окажутся за решёткой.
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Бумбараш
55 минут назад
С первым снегом и морозом вас Липчане ну и с очередным прорывом кудаж без этого.
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Бездельники
58 минут назад
Чем все лето занимались?
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Модест
сегодня, 16:40
ну, что пора,ждем зиму. только уже не смешно....
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