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6936
07.11.2024 11:22
47

Хозяйка «БМВ Х5» накопила более 2000 штрафов на 1,7 миллиона рублей

Липецкие автоинспекторы задержали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушения правил дорожного движения.

6 ноября в 15-м микрорайоне Липецка автоинспекторы задержали автомобиль «БМВ Х5», принадлежащий жительнице Москвы, которая не оплатила более 2000 административных штрафов за нарушения ПДД РФ в разных регионах России. Общая сумма задолженности составила 1 718 000 рублей.

«Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль и передали в УФССП России по Липецкой области для принятия мер по принудительному взысканию задолженности. А в отношении водителя составили административный материал за управление транспортом, стекла которого затонированы сильнее положенного. За это ему назначили штраф в 500 рублей и выдали требование об устранении нарушения», — сообщает Госавтоинспекция Липецкой области.

Всего в этом году полицейские задержали 93 автомобиля должников и передали их судебным приставам.
ПДД
нарушение
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Комментарии (47)

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Как гость
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Бывалый
вчера, 07:09
Разве авто инспекторы не обязаны следить за безопасностью движения? Должны долги собирать?
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Гость
07.11.2024 21:33
Чудеса чудесные))) Принадлежит жительнице г. Москвы, а расписывался в протоколе человек мужского пола. Может продан х5 по ген. доверенности без перерегистрации?
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Валерий
07.11.2024 21:16
Объясните простым людям, как такое возможно?
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Валерий
07.11.2024 21:12
А машину х5 показали которую можно за 300000 купить подложить, смех. За1-2 нарушения штраф приходит, а здесь 2000, показуха для простых.
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Валерий
07.11.2024 21:04
Где сотрудники автоинспекции были? Всё ведь легко проверить, значит друзья у автовладельца есть, а в этом случае попались чужие, автоинспектору премию, а автовладельца по камерам пробить, где ездил, всё сейчас делается легко.
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Да ладно
07.11.2024 19:41
Долг под два миллиона, а приставы не чешутся ?! Неуловимая ? Или неприкасаемая ? А как же транспортное средство на аукцион за долги ?
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Эмма
07.11.2024 19:37
Позор власть имущим !!!! Как можно штрафы накопить???? После двух не оплаченных надо лишать прав!!!
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не-а чё
07.11.2024 17:29
Что она делала в разных регионах России? Може закладки раскладывала? Надо проверить.
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Гость
07.11.2024 17:02
БМВ 1 поколения не очень он и дорогой
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Сторожил
07.11.2024 16:58
Точно бмв. А руль от хундея. Собрали из того что было. А что было то и полюбила.
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руль
07.11.2024 17:22
от рабочей машины гаи бестолочь ))))))
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