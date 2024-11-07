Хозяйка «БМВ Х5» накопила более 2000 штрафов на 1,7 миллиона рублей

Липецкие автоинспекторы задержали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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6 ноября в 15-м микрорайоне Липецка автоинспекторы задержали автомобиль «БМВ Х5», принадлежащий жительнице Москвы, которая не оплатила более 2000 административных штрафов за нарушения ПДД РФ в разных регионах России. Общая сумма задолженности составила 1 718 000 рублей.«Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль и передали в УФССП России по Липецкой области для принятия мер по принудительному взысканию задолженности. А в отношении водителя составили административный материал за управление транспортом, стекла которого затонированы сильнее положенного. За это ему назначили штраф в 500 рублей и выдали требование об устранении нарушения», — сообщает Госавтоинспекция Липецкой области.Всего в этом году полицейские задержали 93 автомобиля должников и передали их судебным приставам.