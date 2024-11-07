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Происшествия
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07.11.2024 11:22
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Хозяйка «БМВ Х5» накопила более 2000 штрафов на 1,7 миллиона рублей
Липецкие автоинспекторы задержали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушения правил дорожного движения.
«Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль и передали в УФССП России по Липецкой области для принятия мер по принудительному взысканию задолженности. А в отношении водителя составили административный материал за управление транспортом, стекла которого затонированы сильнее положенного. За это ему назначили штраф в 500 рублей и выдали требование об устранении нарушения», — сообщает Госавтоинспекция Липецкой области.
Всего в этом году полицейские задержали 93 автомобиля должников и передали их судебным приставам.
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