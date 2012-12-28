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сегодня, 09:43
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Первый день зимы в Липецке: главное – избежать образования наката на дорогах

Песок и соль на улицах рассыпает больше коммунальных дорожных машин, чем в прошлом году.

В первый снегопад МБУ «Управление благоустройства Липецка» вывело на побелевшие улицы около 50 единиц дорожной техники.

Главное — избежать образования ледяного наката на дорогах, ведь многие водители еще не переобули свои машины в зимнюю резину. А потому не рискнули выезжать на дороги на летней. Поэтому дорожная обстановка в Липецке сейчас — как утром 1 января. И это минимизирует количество аварий: День жестянщика дорожные службы ждут завтра, в первый рабочий день недели. Однако низкая интенсивность дорожного движения как раз и способствует образованию этого самого наката: прикатанный машинами снег быстро покрывается скользкой корочкой,

Задача МБУ «Управление благоустройства Липецка» — обработать дороги и тротуары противогололедными реагентами. Приоритет: спуски/подъемы на дорогах, мосты, кольцевые развязки, маршруты пассажирского транспорта. Этим заняты как никогда много коммунальных дорожных машин —26: памятуя уроки прошлой зимы, мэрия приобрела в этом году 18 новых единиц техники (в прошлом году на пике снегопадов на улицы выходили 18-19 КДМ). В помощь этим машинам работают тракторы, малогабаритная техника по уборке тротуаров, почти 100 муниципальных дворников.

На дороги и тротуары внесены 42,5 тонны чистой технической соли, 400 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн гранулообразного реагента «Бионор» в центре города, плавящего снег при температуре до 15 градусов ниже нуля.

Противогололедные материалы МБУ закончит вносить в первой половине дня. Потом, если температура воздуха перейдет через ноль, техника начнет подметать дороги, сдвигать снежную кашу к обочинам.
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Комментарии (7)

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Елена 65+
9 минут назад
"почти сто муниципальных дворника"... Не видела ни одного, шла на работу через улицы Гагарина, Пролетарскую, Ленина, Петровский спуск, Нижний парк, ни одного дворника после девяти утра четвертого ноября!
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Владимир
14 минут назад
Сколько химии на дорогу, и всё это в грунтовые воды, в реку, и в конечном счёте вернется на стол к человеку.....
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Внушаемый
26 минут назад
Настоящие водители сегодня переобуют машины на зимнюю резину ! Ненастоящие водители рискуют попасть под естественный отбор ! В жизни всегда есть выбор !
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Зоркий
28 минут назад
Главное - избежать образования отката при уборке дорог, как в том году, когда на Советской от неубранного снега осталась одна полоса, а потом снег растаял и его резко начали по документам «убирать»
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Бабка Первая
41 минуту назад
по гололеду еду быстро чтоб не успеть попасть в беду а летом медленно поеду и посмотрю на мир вокруг
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омсквич
51 минуту назад
Раньше дороги чистили, а теперь солью сыпят так что машинки сгнивают быстрее чем за нее кредит выплачивается
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Правда
52 минуты назад
Главное-воровать в меру!
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