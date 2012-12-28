Первый день зимы в Липецке: главное – избежать образования наката на дорогах

Песок и соль на улицах рассыпает больше коммунальных дорожных машин, чем в прошлом году.

В первый снегопад МБУ «Управление благоустройства Липецка» вывело на побелевшие улицы около 50 единиц дорожной техники.Главное — избежать образования ледяного наката на дорогах, ведь многие водители еще не переобули свои машины в зимнюю резину. А потому не рискнули выезжать на дороги на летней. Поэтому дорожная обстановка в Липецке сейчас — как утром 1 января. И это минимизирует количество аварий: День жестянщика дорожные службы ждут завтра, в первый рабочий день недели. Однако низкая интенсивность дорожного движения как раз и способствует образованию этого самого наката: прикатанный машинами снег быстро покрывается скользкой корочкой,Задача МБУ «Управление благоустройства Липецка» — обработать дороги и тротуары противогололедными реагентами. Приоритет: спуски/подъемы на дорогах, мосты, кольцевые развязки, маршруты пассажирского транспорта. Этим заняты как никогда много коммунальных дорожных машин —26: памятуя уроки прошлой зимы, мэрия приобрела в этом году 18 новых единиц техники (в прошлом году на пике снегопадов на улицы выходили 18-19 КДМ). В помощь этим машинам работают тракторы, малогабаритная техника по уборке тротуаров, почти 100 муниципальных дворников.На дороги и тротуары внесены 42,5 тонны чистой технической соли, 400 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн гранулообразного реагента «Бионор» в центре города, плавящего снег при температуре до 15 градусов ниже нуля.Противогололедные материалы МБУ закончит вносить в первой половине дня. Потом, если температура воздуха перейдет через ноль, техника начнет подметать дороги, сдвигать снежную кашу к обочинам.