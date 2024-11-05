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2745
05.11.2024 15:40
23

В шиномотнажах Липецка запись растянулась на неделю вперед

В липецких шиномонтажных мастерских сезонный ажиотаж. Клиентов готовы принимать чаще по записи.

После первого серьезного снегопада у липецких шиномонтажных мастерских, а их в городе около 300, прорва работы. Сразу в нескольких нам сказали, что готовы принять заказ только на середину следующей недели.

— С ребятами, которые звонили по шиномотнажкам, разговаривал, говорят, что там предлагают запись на 12–13 ноября, минимум неделя, не раньше, чтобы переобуться. Везде все занято, — подтвердил наши наблюдения клиент одной из мастерских.

Менять летнюю резину на зимнюю самые ответственные водители начали еще пару недель назад, а схлынет сезонный поток с началом зимы.

Цены на замену резины в этом сезоне не сильно отличаются от тех, что были полгода назад.

По регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» зимние шины обязательно использовать с 1 декабря по последний день февраля. Запрещено ездить на шипованной резине с 1 июня по 31 августа. Штраф за езду не на той резине составляет 500 рублей. Он предусмотрен статьей 12.5 КоАП РФ.
шиномонтаж
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Комментарии (23)

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Сначала новые
Не свисти
вчера, 15:18
Цены от прошлогодних выросли в два раза. Капитализм однако. Сегодня спросил, сколько стоит просто перекинуть колёса с дисками без балансировки. Сказали 800 рублей, а в прошлом году за 400 рублей переобувался.
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Александр Н.
вчера, 09:55
Хороший шиномонтаж и сотрудник доброжелательный.
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Узнал
вчера, 08:04
Родные сокольские шиномонтажки
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Без проблем
05.11.2024 20:21
Поменял на штампованных дисках резину. Что её мучать два раза в год растягивать, а старая может и потрескаться. Ерундой занимаются.
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Тим
вчера, 13:13
19 штампы на кредитного китайца?
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Старый Ворчун
05.11.2024 19:40
Что такое "шиномотнаж"? Хоть читайте, что пишите.
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Отец
05.11.2024 19:26
подскажите остались в Липецке шиномонтажи где ставят свинцовые а не железные грузики на литье?
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12345
05.11.2024 19:22
Купите на зиму штамповку, не дорого и быстро окупится и не надо ждать в очереди-самостоятельно быстро можно переобуться
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а
05.11.2024 19:43
причем тут штамповка?Что мешает самостоятельно менять на литье?Через 2 дня потеплеет временно-лично я перед гаражом поменяю одну резину на другую.Два комплекта дисков-и никакой штамповки,на хрена она нужна?
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12345
05.11.2024 20:01
причем тут штамповка?Что мешает самостоятельно менять на литье?Через 2 дня потеплеет временно-лично я перед гаражом поменяю одну резину на другую.Два комплекта дисков-и никакой штамповки,на хрена она нужна? Никто не спорит, можно и литье на зиму купить, у всех разные финансовые возможности
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Мастеровой
05.11.2024 18:13
у меня очередь на февраль я тоже переобуваю только людей
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op
05.11.2024 17:51
Переходите на всесезонную
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Кредитники
05.11.2024 17:21
Повозки, брошенные у подъездов, нет денег на второй комплект колесных дисков.
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