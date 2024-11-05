В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
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Общество
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05.11.2024 15:40
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В шиномотнажах Липецка запись растянулась на неделю вперед
В липецких шиномонтажных мастерских сезонный ажиотаж. Клиентов готовы принимать чаще по записи.
— С ребятами, которые звонили по шиномотнажкам, разговаривал, говорят, что там предлагают запись на 12–13 ноября, минимум неделя, не раньше, чтобы переобуться. Везде все занято, — подтвердил наши наблюдения клиент одной из мастерских.
Менять летнюю резину на зимнюю самые ответственные водители начали еще пару недель назад, а схлынет сезонный поток с началом зимы.
Цены на замену резины в этом сезоне не сильно отличаются от тех, что были полгода назад.
По регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» зимние шины обязательно использовать с 1 декабря по последний день февраля. Запрещено ездить на шипованной резине с 1 июня по 31 августа. Штраф за езду не на той резине составляет 500 рублей. Он предусмотрен статьей 12.5 КоАП РФ.
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