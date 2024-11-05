В шиномотнажах Липецка запись растянулась на неделю вперед

В липецких шиномонтажных мастерских сезонный ажиотаж. Клиентов готовы принимать чаще по записи.

После первого серьезного снегопада у липецких шиномонтажных мастерских, а их в городе около 300, прорва работы. Сразу в нескольких нам сказали, что готовы принять заказ только на середину следующей недели.— С ребятами, которые звонили по шиномотнажкам, разговаривал, говорят, что там предлагают запись на 12–13 ноября, минимум неделя, не раньше, чтобы переобуться. Везде все занято, — подтвердил наши наблюдения клиент одной из мастерских.Менять летнюю резину на зимнюю самые ответственные водители начали еще пару недель назад, а схлынет сезонный поток с началом зимы.Цены на замену резины в этом сезоне не сильно отличаются от тех, что были полгода назад.По регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» зимние шины обязательно использовать с 1 декабря по последний день февраля. Запрещено ездить на шипованной резине с 1 июня по 31 августа. Штраф за езду не на той резине составляет 500 рублей. Он предусмотрен статьей 12.5 КоАП РФ.