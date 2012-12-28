К 1 декабря в сквере у ДК «Рудничный» должно появиться освещение

Депутат Липецкого горсовета от Сырского Рудника мечтает увидеть на этой территории парк.

Управление строительства администрации Липецка определилось с исполнителем работ по обустройству уличного освещения в сквере у ДК «Рудничный». При стартовой цене контракта в 14 миллионов рублей конкурентные торги выиграло липецкое ООО «Строймонтажпроект», снизившее цену до 13, 3 миллиона. Дата исполнения контракта — 1 декабря.— Освещение у ДК жители Сырского Рудника просили, начиная с 2021 года. В прошлом году жители района стали одними из победителей опроса на тему благоустройства. Надеемся, что за столь короткое время подрядчик выполнит свои обязательства, и в районе поселкового ДК, где в этом году смонтирована единственная в городе модульная «умная спортивная площадка», появится уличное освещение. Освещена должна быть большая территория: от Дома детского творчества «Лира» — до «умной площадки», от стадиона — до дороги по улице Ударников, — сказал GOROD48 депутат от Сырского Рудника в горсовете Андрей Иголкин.Напомним, что ДК «Рудничный» обрел вторую жизнь после скандального капремонта, затянувшегося почти на год позже обусловленного муниципальным контрактом срока при мэре Сергее Иванове в 2018 году. При Евгении Уваркиной к ДК свезли из Нижнего парка и Быханова сада старые аттракционы. В начале этого года на пустоши у ДК возвели из сборных конструкций «умную спортивную площадку». В этом же месте есть стадион «Литейщик» и спортшкола №8. Однако жители Сырского Рудника просят объединить все это пространство, где есть аллеи и три памятника — Ленину, шахтерам и погибшим липчанам в годы Великой Отечественной войны, в полноценный городской парк.— Идея парка не пропала. В следующем году мы попытаемся вместе с городской администрацией проработать ее в деталях. Тут уже есть спортивное ядро и Дом культуры. Жителям района нужны прогулочные зоны, детская площадка, площадка для игры в шахматы. Нужно обновить памятники. В планах — создание парковой зоны вплоть до железнодорожного переезда у улицы Ново-Весовой, — сказал Андрей Иголкин.