В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Липецкая вечЁрка: пойман шестой зэк-беглец, вирус Коксаки, и кто милей липчанам: Трамп или Харрис
Сегодня в Липецке: мистика на сцене, зачем липецким фирмам тарологи, астрологи и звездочёты
Общество
1146
сегодня, 09:24
13
Облаздрав меняет подрядчика капремонта поликлиники № 1
Новые торги на капитальный ремонт поликлиники будут объявлены в декабре.
— Готовятся документы на новые торги, которые, предположительно, будут объявлены в декабре, — рассказали в управлении.
Первый подрядчик успел заменить в поликлинике коммуникации и инженерные сети, незавершенной осталась внутренняя отделка. В облздраве очень надеются, что капремонт закончится к апрелю 2025 года.
Ремонт поликлиники начался 15 апреля. Контракт, стоимостью в 162 миллиона рублей, финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
0
4
3
2
3
Комментарии (13)