Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Тургун Абдуллаев задержан
Происшествия
Тургун Абдуллаев при задержании сопротивления не оказал
Происшествия
Эксклюзивные кадры: первые минуты после обнаружения беглеца
Происшествия
Около 150-ти домов завтра останутся без отопления
Общество
В Ельце пропала 20-летняя девушка
Происшествия
В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Общество
Липчанка потеряла сознание в ванне: у женщины тяжёлые ожоги, врачи борются за её жизнь
Здоровье
Полиция возбудила уголовное дело в отношении преследующего молодую семью сталкера
Происшествия
Экс-замминистра в тюрьме, объекты «без глаза»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пойман шестой зэк-беглец, вирус Коксаки, и кто милей липчанам: Трамп или Харрис
Общество
Читать все
Облаздрав меняет подрядчика капремонта поликлиники № 1
Общество
У дома № 13 по улице Пушкина из-под асфальта бьет вода
Общество
На АЗС украли семь заправочных пистолетов
Происшествия
24-летний грязинец оформил на родственницу кредит
Происшествия
На аукционе на строительство домов в Каликино выявлен картельный сговор
Общество
30-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» миллион рублей
Общество
20 человек эвакуированы из многоэтажки на улице Яна Фабрициуса
Происшествия
Дан отбой желтого уровня опасности
Происшествия
На территории области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Сегодня в Липецке: мистика на сцене, зачем липецким фирмам тарологи, астрологи и звездочёты
Общество
Читать все
Общество
1146
сегодня, 09:24
13

Облаздрав меняет подрядчика капремонта поликлиники № 1

Новые торги на капитальный ремонт поликлиники будут объявлены в декабре.

Областное управление здравоохранения находится в процессе расторжения контракта с подрядчиком капитального ремонта липецкой поликлиники № 1. Как пояснили GOROD48 в облздраве, подрядчик неоднократно нарушал промежуточные сроки ремонта, а при приемке части работ выявлены недочеты. Заказчик неоднократно предъявлял претензии подрядчику. 

— Готовятся документы на новые торги, которые, предположительно, будут объявлены в декабре, — рассказали в управлении.

Первый подрядчик успел заменить в поликлинике коммуникации и инженерные сети, незавершенной осталась внутренняя отделка. В облздраве очень надеются, что капремонт закончится к апрелю 2025 года.

Ремонт поликлиники начался 15 апреля. Контракт, стоимостью в 162 миллиона рублей, финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
ремонт поликлиники
0
4
3
2
3

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Семён Семёнович
7 минут назад
Иностранные "ценные" специалисты не сдюжили со сроками и качеством ремонта. Теперь "незаменимых" заменят.
Ответить
Гостья
36 минут назад
Я работала в двух организациях в Москве, где подрядчики делали ремонт. В первой, военной, всё было четко. Этаж. Одно крыло отделили, всех на другие этажи отправили, Ремонт сделали. Руководство прошло, недоделки указали, все исправили, акт приёмки подписали, деньги подрядчик получил и делает дальше. А вторая гражданская. Деньги перечисляют, везде грязь, ценные специалисты друг за другом ходят, ничего не делают. Нужен жёсткий контроль. Поэтапно. За каждый кабинет. Нет работы - нет денег.
Ответить
Жесть
25 минут назад
По контракту деньги перечисляются после выполнения работ и подписания актов выполненных работ - часть сделали, приняли, исправили недочеты, только потом деньги!
Ответить
катукова 33
42 минуты назад
это уже не смешно
Ответить
Лиза
48 минут назад
Да чтож такое!
Ответить
Крылов
51 минуту назад
Липецк - город неспешных ремонтов и лениво перекопанных дорог.
Ответить
Иваныч
52 минуты назад
Коней на переправе не меняют. Подрядчика заменят, а потом спросить неского будет, пускай доделывают ремонт, а потом по гарантии все переделывают за свой счет. И приёмку пожостче устроить.
Ответить
Позитив
15 минут назад
Работа одного подрядчика принята по факту. Другой подрядчик будет делать ремонт по новой смете.
Ответить
16 район
сегодня, 09:41
Вы посмотрите кто там работает, специалисты широкого и не широкого профиля
Ответить
Ого
сегодня, 09:38
Надо же. К декабрю должны были ремонт закончить. А его только начнут
Ответить
мимоходом
36 минут назад
Ремонт должны были закончить в августе т.г., но за быстротечностью времени все об этом уже забыли. Вот так и живем...
Ответить
Бабушка
1 минуту назад
Ремонт должны были закончить в августе т.г., но за быстротечностью времени все об этом уже забыли. Вот так и живем... Так сроки перенесли. Теперь снова перенесут. Почему-то в Липецке строители работать не спешат. Ни свои, ни чужие. Ленивые какие - то, уж извините. Не все, конечно. Дороги перекопанные, затянувшиеся ремонты. Зато жалуются, что жить плохо. Кто хочет жить хорошо и много зарабатывать, много и хорошо работает.
Ответить
Гость
сегодня, 09:34
И так с каждым объектом в городе Липецк. Прокуратура и СК, аууу!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru