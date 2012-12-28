Липчане хранят на вкладах 250 миллиардов рублей

Это на 27% больше, чем год назад.

Жители Липецкой области хранят на вкладах 250 миллиардов рублей. Это на 27% больше, чем год назад. В национальной валюте хранится 97% сбережений липчан.«К 1 октября липчане нарастили вклады на 17% по сравнению с январем. Приток средств был связан в том числе с продолжающимся ростом ставок по вкладам на фоне повышения ключевой ставки. За 9 месяцев этого года средняя максимальная процентная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, выросла до 18,7% годовых. А с повышением ставки люди на некоторое время откладывают потребление товаров не первой необходимости», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.На депозитных счетах предприятий региона по состоянию на 1 октября хранилось 95 миллиардов рублей — в два раза больше, чем год назад. На счетах индивидуальных предпринимателей лежат 15 миллиардов рублей — на 41% больше, чем год назад.