В Липецкой области погода прохладная и дождливая

Также сохраняются сильные порывы ветра.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу Скандинавского циклона, который медленно смещается по северу Европейской территории России на восток – погода останется неустойчивой. Пройдут дожди различной интенсивности. Днем 30 июня усилится западный ветер до 15-20 м/сек, в последующие дни местами сохранятся порывы до 17 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, утром и днем порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.День 30 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.