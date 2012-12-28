Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Липецкие зори»: выпуск-2025 в фото
Общество
«Липецкие зори»: за 15 минут до начала
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
Опасное дерево угрожает детям в Липецке: в управляющую компанию жильцы обращаются год
Общество
Вы расскажите нам о ляме, он со сколькими хоть нулями?
Неделя 48
В Липецке обвалились цены на яйца
Общество
В Липецкой области дождливо и до +24
Погода в Липецке
На площади Героев девушка на красненькой машине заехала на ограничитель
Происшествия
Карьера наркодиллера длилась месяц
Происшествия
Ветка дерева переломилась над головами у жителей Сокола
Происшествия
Читать все
«Липецкие зори»: выпуск-2025 в фото
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
На площади Героев девушка на красненькой машине заехала на ограничитель
Происшествия
Ветка дерева переломилась над головами у жителей Сокола
Происшествия
Карьера наркодиллера длилась месяц
Происшествия
Липчан предупреждают о сильном ветре
Погода в Липецке
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
Ельчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Спорт
«Дерзайте! Не бойтесь трудных дорог»
Общество
В Липецкой области погода прохладная и дождливая
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
253
44 минуты назад

В Липецкой области погода прохладная и дождливая

Также сохраняются сильные порывы ветра.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу Скандинавского циклона, который медленно смещается по северу Европейской территории России на восток – погода останется неустойчивой. Пройдут дожди различной интенсивности. Днем 30 июня усилится западный ветер до 15-20 м/сек, в последующие дни местами сохранятся порывы до 17 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, утром и днем порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.

День 30 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.
Погода
1
0
1
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить