Погода в Липецке
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44 минуты назад
В Липецкой области погода прохладная и дождливая
Также сохраняются сильные порывы ветра.
Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, утром и днем порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.
День 30 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.
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