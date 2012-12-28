33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
Происшествия
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32 минуты назад
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38-летний мужчина украл семь мешков заменителя молока
Ему назначили полгода исправительных работ.
«В ночь на 1 января 2024 года подсудимый похитил семь мешков заменителя цельного молока для телят весом 25 килограмм каждый. Собственнику был причинен ущерб более чем на 30 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб. Но с учётом рецидива преступлений ему назначено полгода исправительных работ на том же предприятии с удержанием 5% заработка в доход государства, а в случае увольнения — в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
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