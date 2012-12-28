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32 минуты назад
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38-летний мужчина украл семь мешков заменителя молока

Ему назначили полгода исправительных работ.

В Добринском районе 38-летний мужчина обокрал предприятие, на котором работал. Преступление было совершено ещё в новогоднюю ночь.

«В ночь на 1 января 2024 года подсудимый похитил семь мешков заменителя цельного молока для телят весом 25 килограмм каждый. Собственнику был причинен ущерб более чем на 30 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб. Но с учётом рецидива преступлений ему назначено полгода исправительных работ на том же предприятии с удержанием 5% заработка в доход государства, а в случае увольнения — в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Молодой
21 минуту назад
За что? Он спас людей. Он за натуральную пищу. А за пальмовое вообще к стенке?
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