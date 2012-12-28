Липецкая вечЁрка: пойман шестой зэк-беглец, вирус Коксаки, и кто милей липчанам: Трамп или Харрис
В Студенческом городке появились футбольное поле, спортплощадка, пешеходные дорожки и зона отдыха
Общество
32
5 минут назад
На улице Папина сегодня уложили последний асфальт
Но начали бурить отверстия под ограждение у пешеходных переходов.
Однако тут же в новом асфальте исполнитель работ стал бурить лунки. Оказалось, под установку уличного ограждения у пешеходных переходов.
А вот на 700-метровой улице Союзной до сих пор не уложен финишный слой асфальта. А между тем сроком окончания работ там значилось 31 августа.
Напомним, что дорожников задержал смежник, компания «РВК-Липецк». Горводоканал обязался завершить прокладку 600-метрового водопровода на Папина на участке от Юных Натуралистов до Союзной с последующей врезкой потребителей к Дню города, но закруглился только в октябре, хотя к работам его подрядчики приступили как никогда рано — в марте. По этой причине «СДК» и не смог вовремя уложить асфальт.
Кстати, сегодня на проблемном участке вновь ковырялись работники аварийки горводоканала. На этот раз они прочищали засор канализации.
0
0
0
0
1
Комментарии