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5 минут назад

На улице Папина сегодня уложили последний асфальт

Но начали бурить отверстия под ограждение у пешеходных переходов.

Компания «СДК» отремонтировала дорогу на улице Папина на 38 дней позже срока по муниципальному контракту, которым сроком окончания работ было 1 октября. Сегодня подрядчик закончил асфальтирование заездов на перпендикулярные Папина улицы частного сектора.

Однако тут же в новом асфальте исполнитель работ стал бурить лунки. Оказалось, под установку уличного ограждения у пешеходных переходов.

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А вот на 700-метровой улице Союзной до сих пор не уложен финишный слой асфальта. А между тем сроком окончания работ там значилось 31 августа.

Напомним, что дорожников задержал смежник, компания «РВК-Липецк». Горводоканал обязался завершить прокладку 600-метрового водопровода на Папина на участке от Юных Натуралистов до Союзной с последующей врезкой потребителей к Дню города, но закруглился только в октябре, хотя к работам его подрядчики приступили как никогда рано — в марте. По этой причине «СДК» и не смог вовремя уложить асфальт.

Кстати, сегодня на проблемном участке вновь ковырялись работники аварийки горводоканала. На этот раз они прочищали засор канализации.

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улица Папина
ремонт
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