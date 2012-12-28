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В десятках домов в районе автопарка, центрального рынка, проспекта Победы сегодня вечером не будет тепла
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Общество
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21 минуту назад
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Ремонт трубопровода на улице Меркулова завершен
Тепло начали подавать в дома липчан.
«Специалисты «Квадры» приступили к заполнению теплосети. В течение ближайших двух часов тепло начнет поступать в дома липчан», - написал градоначальник.
Без тепла жители улиц Меркулова, Водопьянова, проспекта 60 лет СССР и других просидели около суток. Причиной стала утечка горячей воды из трубы диаметром 780 см на улице Меркулова. Городские власти уверяют, что специалисты «Квадры» трудились над устранением течи и днём, и ночью. Подать тепло в дома липчан сумели с третьего раза: сначала его обещали вернуть к вечеру вчерашнего дня, затем – к сегодняшнему утру.
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