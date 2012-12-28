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Ремонт трубопровода на улице Меркулова завершен
Общество
Читать все
Общество
180
21 минуту назад
3

Ремонт трубопровода на улице Меркулова завершен

Тепло начали подавать в дома липчан.

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил в Telegram, что на улице Меркулова наконец-то завершили ремонт трубопровода.

«Специалисты «Квадры» приступили к заполнению теплосети. В течение ближайших двух часов тепло начнет поступать в дома липчан», - написал градоначальник.

Без тепла жители улиц Меркулова, Водопьянова, проспекта 60 лет СССР и других просидели около суток. Причиной стала утечка горячей воды из трубы диаметром 780 см на улице Меркулова. Городские власти уверяют, что специалисты «Квадры» трудились над устранением течи и днём, и ночью. Подать тепло в дома липчан сумели с третьего раза: сначала его обещали вернуть к вечеру вчерашнего дня, затем – к сегодняшнему утру.
Авария
тепло
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Папина
5 минут назад
Ага два часа, а что квартиры остыли и теперь ещё сутки чтоб прогреть. Ну и платить будем за их ремонт и всё остальное
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Ирина
12 минут назад
Интересно на одну неделю как всегда.
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Житель
17 минут назад
Неправда, больше суток. С 10 часов утра 3 ноября
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