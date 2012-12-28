Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Известный тренер Виктор Шамаев скончался на 72-м году жизни
Спорт
В Ельце пропала 20-летняя девушка
Происшествия
Последствия аварии на Меркулова: пар от кипятка заполнил несколько квартир
Общество
Липецкую область ждет еще один холодный день с дождем
Погода в Липецке
Под Липецком перевернулся «Датсун»: водитель в больнице
Происшествия
Житель Москвы обвиняется в поставке детской больнице фальсифицированных приборов
Происшествия
Липчанка потеряла сознание в ванне: у женщины тяжёлые ожоги, врачи борются за её жизнь
Здоровье
Экс-замминистра в тюрьме, объекты «без глаза»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: провалившаяся в раскопку машина, гололед и очереди в шиномонтажи
Общество
Читать все
Цена лестницы на винтовых сваях в Каменном логу предварительно обсчитана в 6 млн рублей
Общество
Многострадальная лестница в Каменном логу станет металлической и винтовой
Общество
38-летний мужчина украл семь мешков заменителя молока
Происшествия
33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
Происшествия
Липчанка потеряла сознание в ванне: у женщины тяжёлые ожоги, врачи борются за её жизнь
Здоровье
В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Общество
37-летние подруги попались на контрольной закупке наркотиков
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело в отношении преследующего молодую семью сталкера
Происшествия
Пьяный водитель попытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 10 000 рублей
Происшествия
«Вокруг обычной энтеровирусной инфекции подняли шумиху под флагом вируса Коксаки»
Здоровье
Читать все
Общество
399
34 минуты назад
4

В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды

Каждое из таких отключений длилось по несколько дней, при этом без холодной воды в доме нет и горячей.

Дом № 81 по улице Фрунзе в Липецке можно внести в Книгу рекордов России или Гиннеса, кому как нравится. По подсчетам жильцов, за полгода в недавней новостройке 20 раз отключали холодную воду, но, может быть, и больше. Жильцы просто сбились со счета. Сейчас в доме тоже нет воды. Здание так устроено, что при отключении холодной воды, в нем нет и горячей.

Пропадает вода всякий раз внезапно, рассказал жилец злополучного дома Антон. Никаких объявлений на подъезде и сайте «РВК». У Антона два маленьких ребенка. На улицу Фрунзе семья переехала два года назад.

— В этом году началась вакханалия. По 2-3 дня не бывает воды. Звоним в РВК, там говорят, что никаких отключений не производили. Но воды нет! Как на работу собраться? Поесть, постирать. После того, как включают холодную воду, горячая не включается, так как трубы завоздушены. Звоним в управляющую компанию. Они приезжают. Только наладят, как холодную воду снова отключают. У дома раскопка до сих пор. Я Бастрыкину написал. Нас за дураков держат! — возмущается Антон.

В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что последнее отключение в доме связано с утечкой на сетях. Вчера работники энергокомпании пытались ликвидировать порыв, но устранить его полностью не удалось из-за обводнения и обрушения грунта.

На некоторое время водоснабжение восстановили. Но сегодня его ограничили вновь для завершения работ.

«РВК-Липецк» уже неоднократно устранял утечки по данному адресу. Это связано с состоянием водовода, который был проложен здесь при строительстве дома и за качество которого «РВК-Липецк» ответственности не несет. Кроме того, водоканал не раз обслуживал здесь сети водоотведения, которые до сих пор не переданы застройщиком в муниципальную собственность», — добавили в энергокомпании.

Вряд ли  после завершения работы энергетиков воду подадут надолго, считают жильцы. Теперь они ждут ответ от руководителя Следственного комитета России.
отключение воды
0
0
0
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ирина
2 минуты назад
Пусть будет позор администрация города липецка пусть люди знаю что у нас творится кругом один без предел.
Ответить
0001
4 минуты назад
С сегодняшнего отключения начну записывать!
Ответить
!
15 минут назад
Молодец, Антон, написал! А то только грозятся обычно.
Ответить
вв
20 минут назад
..В комитет по рекордам Гиннеса подавали заявку ? )))
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru