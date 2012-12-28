Каждое из таких отключений длилось по несколько дней, при этом без холодной воды в доме нет и горячей.

Дом № 81 по улице Фрунзе в Липецке можно внести в Книгу рекордов России или Гиннеса, кому как нравится. По подсчетам жильцов, за полгода в недавней новостройке 20 раз отключали холодную воду, но, может быть, и больше. Жильцы просто сбились со счета. Сейчас в доме тоже нет воды. Здание так устроено, что при отключении холодной воды, в нем нет и горячей.Пропадает вода всякий раз внезапно, рассказал жилец злополучного дома Антон. Никаких объявлений на подъезде и сайте «РВК». У Антона два маленьких ребенка. На улицу Фрунзе семья переехала два года назад.— В этом году началась вакханалия. По 2-3 дня не бывает воды. Звоним в РВК, там говорят, что никаких отключений не производили. Но воды нет! Как на работу собраться? Поесть, постирать. После того, как включают холодную воду, горячая не включается, так как трубы завоздушены. Звоним в управляющую компанию. Они приезжают. Только наладят, как холодную воду снова отключают. У дома раскопка до сих пор. Я Бастрыкину написал. Нас за дураков держат! — возмущается Антон.В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что последнее отключение в доме связано с утечкой на сетях. Вчера работники энергокомпании пытались ликвидировать порыв, но устранить его полностью не удалось из-за обводнения и обрушения грунта.На некоторое время водоснабжение восстановили. Но сегодня его ограничили вновь для завершения работ.«РВК-Липецк» уже неоднократно устранял утечки по данному адресу. Это связано с состоянием водовода, который был проложен здесь при строительстве дома и за качество которого «РВК-Липецк» ответственности не несет. Кроме того, водоканал не раз обслуживал здесь сети водоотведения, которые до сих пор не переданы застройщиком в муниципальную собственность», — добавили в энергокомпании.Вряд ли после завершения работы энергетиков воду подадут надолго, считают жильцы. Теперь они ждут ответ от руководителя Следственного комитета России.