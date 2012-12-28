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В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Общество
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34 минуты назад
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В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Каждое из таких отключений длилось по несколько дней, при этом без холодной воды в доме нет и горячей.
Пропадает вода всякий раз внезапно, рассказал жилец злополучного дома Антон. Никаких объявлений на подъезде и сайте «РВК». У Антона два маленьких ребенка. На улицу Фрунзе семья переехала два года назад.
— В этом году началась вакханалия. По 2-3 дня не бывает воды. Звоним в РВК, там говорят, что никаких отключений не производили. Но воды нет! Как на работу собраться? Поесть, постирать. После того, как включают холодную воду, горячая не включается, так как трубы завоздушены. Звоним в управляющую компанию. Они приезжают. Только наладят, как холодную воду снова отключают. У дома раскопка до сих пор. Я Бастрыкину написал. Нас за дураков держат! — возмущается Антон.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что последнее отключение в доме связано с утечкой на сетях. Вчера работники энергокомпании пытались ликвидировать порыв, но устранить его полностью не удалось из-за обводнения и обрушения грунта.
На некоторое время водоснабжение восстановили. Но сегодня его ограничили вновь для завершения работ.
«РВК-Липецк» уже неоднократно устранял утечки по данному адресу. Это связано с состоянием водовода, который был проложен здесь при строительстве дома и за качество которого «РВК-Липецк» ответственности не несет. Кроме того, водоканал не раз обслуживал здесь сети водоотведения, которые до сих пор не переданы застройщиком в муниципальную собственность», — добавили в энергокомпании.
Вряд ли после завершения работы энергетиков воду подадут надолго, считают жильцы. Теперь они ждут ответ от руководителя Следственного комитета России.
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