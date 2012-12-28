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вчера, 23:02
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Эксклюзивные кадры: первые минуты после обнаружения беглеца

Оперативники обнаружили Тургуна Абдуллаева без сознания.

В распоряжении GOROD48 оказалось видео записанное в первые минуты после обнаружение в селе Полинино Петровского района Тамбовской области шестого сбежавшего из ИК-2 Липецка заключенного. Его нашли в дачном домике.

На кадрах видно, что Абдуллаев без сознания. Оперативники подумали, что он мертв, затем предположили, что пьян или находится под воздействием наркотиков. Но на кухне стоял теплый чайник, да и сам Тургун Абдуллаев дышал. На его запястье оперативники нашли особую примету — татуировку.

Выносили Абдуллаева прямо на одеяле, связав предварительно руки.

Уже позже федеральные СМИ показали пришедшего в себя беглеца.
побег из ИК-2
Тургун Абдуллаев
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Куклачев
12 минут назад
Странная полиция - даже наручников нет - вязали одеялом. Че за цирк ?
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Мизантроп
8 минут назад
Оптимизация!
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А
14 минут назад
Те, кто поймались сразу, оказались чуть - чуть умнее. В тепле и накормлены.
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Да
39 минут назад
Надо же... Возможно, от смерти спасли. Холодно и жрать нечего...
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