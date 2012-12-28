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Происшествия
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вчера, 23:02
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Эксклюзивные кадры: первые минуты после обнаружения беглеца
Оперативники обнаружили Тургуна Абдуллаева без сознания.
На кадрах видно, что Абдуллаев без сознания. Оперативники подумали, что он мертв, затем предположили, что пьян или находится под воздействием наркотиков. Но на кухне стоял теплый чайник, да и сам Тургун Абдуллаев дышал. На его запястье оперативники нашли особую примету — татуировку.
Выносили Абдуллаева прямо на одеяле, связав предварительно руки.
Уже позже федеральные СМИ показали пришедшего в себя беглеца.
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