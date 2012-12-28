Липчан предупреждают о сильном ветре

Стихия будет бушевать до завтрашнего вечера.

По данным МЧС, вечером в Липецке ожидается усиление ветра. Прогнозируют, что западный ветер будет достигать 8-13 метров в секунду, завтра утром и днём возможны порывы до 20 метров в секунду.Стихия стихнет ориентировочно к 18 часам 30 июня.