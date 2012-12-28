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280
51 минуту назад
2
Липчан предупреждают о сильном ветре
Стихия будет бушевать до завтрашнего вечера.
По данным МЧС, вечером в Липецке ожидается усиление ветра. Прогнозируют, что западный ветер будет достигать 8-13 метров в секунду, завтра утром и днём возможны порывы до 20 метров в секунду.
Стихия стихнет ориентировочно к 18 часам 30 июня.
Ветер. непогода
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Комментарии (2)
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Стас
34 минуты назад
балтийское лето прохлада ветра частые дожди
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40 рэ
35 минут назад
Главное, чтобы дождя не было, а ветер пусть
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Комментарии (2)