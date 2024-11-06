Насыпь вместо аварийного моста на Соколе и 5 миллионов на проект моста на Гайдара

Один проект реализуют за счет средств, выделенных на исполнение наказов избирателей, другой — за счет городского бюджета.

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На заасфальтированном в июле и давно признанном аварийном мосту на улице 40 лет Октября вновь образовалась сквозная дыра. Подтаявший и ночью снег сделал опасным подход к нему со стороны сокольских пятиэтажек. У крутого спуска, ведущего к мосту, кто-то положил мешок песка, но рассыпать его по льду у него, вероятно, не хватило сил.— Нам крайне нужен этот мост, — говорит женщина с ребенком. — Мы живем на улице Грибоедова на Коллективке, и другого пути к школе на Соколе у нас нет. Нам что, ходить через лог по хлипкому мостику по Второй Либкнехта? Или обходить лог вокруг? Я слышала, что вместо этого моста построят новый, но когда это будет? К 2045 году?Все те, кто пользуется этим мостом, соединяющим многоэтажный Сокол с одноэтажной Коллективкой, говорят, что им очень нужен этот мост. Который несколько лет назад признан аварийным и который, как говорят в мэрии, давно было уже нужно снести. Однако демонтаж моста 1940-х годов постройки вызвал бы социальный взрыв. Поэтому два года назад ресурсный депутат горсовета от Сокола Станислав Каменецкий (учредитель и директор компании «Металл Трейд») пообещал построить на свои средства новый металлический мост в подарок избирателям. Возведение моста должно было закончится в этом году к Дню города. Но летом жители Сокола подарка не получили.В июле мэрия налепила на разбитом покрытии моста латки свежего асфальта и перекрыла въезд на него мотоциклам бетонными блоками. На входах также появились знаки, запрещающие по нему движение пешеходов, и предлагающие обход по улицам Северной и Второй Либкнехта с еще одним мостом, таким же аварийным, как этот.Так что же с подарком?— Он будет, — ответил на вопрос GOROD48 Станислав Каменецкий. — Но не таким, каким предполагался ранее.Взамен металлического моста появится грунтовая насыпь. Поверху проложат асфальтированную дорожку с ограждениями. Она будет исключительно пешеходной, не рассчитанной на проезд автомобилей и мотоциклов. А чтобы по дну лога сбегали паводковые и дождевые воды, под насыпью прокинут пару труб.— Это значительно ускорит решение проблемы аварийного моста. Теперь его не нужно проектировать и строить. Пешеходную переправу мы сможем сделать в течение короткого времени, — сказал Станислав Каменецкий.Насыпь на средства депутата проектирует компания «ЛипецкНИЦстройпроект».— Проектирование завершится зимой, чтобы весной уже построить по насыпи пешеходную дорожку. В проекте нет никакой сложности. Все предельно просто. Выбран самый оптимальный вариант решения проблемы, — сказал GOROD48 технический директор ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» Борис Бондарев, экс-депутат горсовета, Почетный дорожник России, профессор Липецкого государственный техуниверситета, член академии транспорта РФ.В этом году на аварийном мосту заменили водопроводную трубу, который постоянно протекала. Именно утечка воды и стала причиной того, что в январе прошлого года мэрия объявила путепровод опасным из-за намерзшей под мостом огромной ледяной глыбы. Из-за такого дополнительного веса гнилую металлическую конструкцию перекособочило так, что, казалось, мост рухнет. Но как-то тогда обошлось.По данным GOROD48, насыпь с освещением обойдутся в небольшую сумму, и большую ее часть могут составить 10 млн рублей, которые выделят депутатам Станиславу Каменецкому и Светлане Тюниной на выполнение наказов избирателей в 2025 году.В округе Станислава Каменецкого есть еще один аварийный пешеходный мост — на Карьере через железную дорогу в районе улицы Гайдара.Решением Советского районного суда этот мост давно необходимо снести — он признан аварийным, не пригодным к эксплуатации. Но по нему по прежнему ходят люди: предложенный мэрией вариант перехода через железнодорожный переезд по улице Орловской жители Карьера игнорируют.— Да он еще нас всех переживет! — возмущается возможным сносом моста пожилой мужчина. — Он вон, какой крепкий! На нем разве что доски нужно поменять да опоры снизу свежим металлом подварить. Нужно, чтобы свое слово в защиту моста сказал мэр Ченцов!… Мэрия признала пешеходный мост бесхозным в «нулевых». Замену сгнивших металлических несущих конструкций перехода планировали еще в 2006 году при мэре Гулевском, но на это не было денег. В следующий раз к мосту приценялись в 2017 году при мэре Иванове: по прикидкам чиновников, капитальное обновление сооружения могло обойтись городскому бюджету в 65 миллионов рублей. Снести его оказалось дешевле: при мэре Уваркиной в городской администрации предполагали заплатить за демонтаж 14,4 миллиона. Но мост продолжает стоять. И будет стоять еще неизвестно сколько времени после того, как год назад РЖД после длительных переговоров с мэрией перевесили свои коммуникации с аварийного моста на две новые опоры, что убрало риск его внезапного обрушения. А значит, ресурс 45-метрового моста 1960 года постройки, используемого исключительно пешеходами, можно продлить.Это решили сделать как раз при мэре Романе Ченцове. Курирует проект департамент градостроительства и архитектуры. А подведомственное ему МКУ «Управление строительства Липецка» при стартовой цене контракта в пять миллионов рублей нашло подрядчика, который выполнит ряд инженерных изысканий (геологических, геодезических, экологических и гидрометеорологических) за 4,9 миллиона. Срок исполнения контракта на проектирование — 31 декабря 2025 года. Может, как и в случае с мостом на Соколе, можно обойтись малой кровью? Доски на нем поменять и металла в основание его опор добавить?