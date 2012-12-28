Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Происшествия
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50 минут назад
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Карьера наркодиллера длилась месяц
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 30-летний грязинец нашёл объявление о подработке в Интернете в ноябре 2024 года. А уже через месяц – в декабре 2024 года его задержала полиция.
При задержании у мужчины было обнаружено и изъято 20 свертков с гашишем общей массой 20 граммов. А в дальнейшем полиция обнаружила 12 тайников-закладок, оборудованных грязинцем на территории различных садоводческих товариществ в Липецке, там изъяли ещё 12 граммов гашиша.
Теперь по статье 228 УК РФ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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