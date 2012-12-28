Карьера наркодиллера длилась месяц

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя Грязей в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 30-летний грязинец нашёл объявление о подработке в Интернете в ноябре 2024 года. А уже через месяц – в декабре 2024 года его задержала полиция.При задержании у мужчины было обнаружено и изъято 20 свертков с гашишем общей массой 20 граммов. А в дальнейшем полиция обнаружила 12 тайников-закладок, оборудованных грязинцем на территории различных садоводческих товариществ в Липецке, там изъяли ещё 12 граммов гашиша.Теперь по статье 228 УК РФ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.