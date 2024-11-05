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Общество
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52 минуты назад
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Липецк встретил климатическую зиму с 420 ямами и траншеями

С начала года на разрытые улицы и дворы в мэрию горожане пожаловались 1 577 раз.

В Липецк пришла климатическая зима. Снегом запорошило не только дворы и дороги, но и не восстановленные хозяйствующими субъектами раскопки в местах плановых и аварийных работ. Сейчас в городе, по данным мэрии, 420 ям и траншей, из которых 287 — с просроченным благоустройством. В одну из них на улице Мичурина в прошлое воскресение свалилась «Лада Гранта».

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С начала года администрация Липецка выдала хозяйствующим субъектам как никогда много ордеров на земляные работы — 1 141 (стоит понимать, что в Липецке часть работ, при которых раскапываются газоны, тротуары и даже дороги, ведутся пиратским способом, без соответствующего уведомления об этом мэрии, и сколько их, не знает никто). Организации не спешат восстанавливать благоустройство в местах раскопок. Особенно этим грешат энергетики: с января по ноябрь на разрытые улицы и дворы в мэрию горожане пожаловались 1 577 раз.

Антилидером по нарушению Правил благоустройства Липецка остаются «Квадра» и ее подрядчики. С начала года на их счету — 202 вовремя не восстановленные раскопки. По этому поводу департамент развития территории направил «Квадре» и ее подрядчикам 344 предписания о наведении порядка. Так как часть таких уведомлений осталась без соответствующей реакции, мэрия была вынуждена обращаться в суд, который по 225 неисполненным в срок предписаниям оштрафовал энергетиков на 1,2 миллиона рублей. С недавних пор сумма штрафа выросла на 5 тысяч рублей — до 15 тысяч за каждый факт просрочки благоустройства.

С начала года департамент развития территории выдал хозсубъектам 908 предписаний по восстановлению благоустройства в местах проведения земляных работ. По состоянию на сегодня не исполнено каждое третье предписание. В суды департамент направил 278 протоколов. Фемида рассмотрела 146 из них, оштрафовав ответчиков на общую сумму в 1,6 млн рублей. Безоговорочный лидер в пополнении муниципального бюджета — «Квадра». На втором месте — «РВК-Липецк»: 21 протокол/170 тысяч рублей штрафа. На третьем — липецкая дочка «Россетей»: 15 протоклов/90 тысяч рублей штрафа.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге на аварийную раскопку с последующим восстановлением газонов, тротуаров и дорог дается 96 часов, в Липецке — два месяца. Но и за этот срок ресурсные организации не успевают восстановить места своих работ!

Стоит заметить, что с наступлением холодов и окончанием дорожных работ в регионе закрываются на зиму асфальтобетонные заводы. Завод МБУ «Управление благоустройства Липецка» с сегодняшнего дня переходит на производство литой асфальтобетонной смеси, применяемой при ремонте дорог в морозы. Эта смесь дороже вдвое обычного асфальта, а потому ее крайне редко приобретают энергетики для восстановления асфальта там, где они его уничтожили при ремонте сетей. Поэтому, начиная с этой недели, почти все свои раскопки хозяйствующие субъекты будут сдавать мэрии в т. наз. зимнем варианте: в щебне. А асфальт на такие заплатки они уложат по весне.

Напомним, что весной этого года тогда глава Липецка Евгения Уваркина поставила задачу энергетикам перевести «зимний» вариант благоустройства в обычный к 1 мая, но к началу мая за «Квадрой» оставались, по данным городского департамента развития территории, 54 раскопки, за «РВК-Липецк» — 34 (при этом еще с 2023 года у «Квадры» было 11 мест с не восстановленным благоустройством, у «РВК-Липецк» — пять).
благоустройство
раскопка
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Соседка
4 минуты назад
Просто ужасно.........
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Лиза
14 минут назад
Ямы и траншеи, похоже, становятся изюминкой Липецка. Будет теперь, чем привлекать туристов в город.
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Житель
31 минуту назад
Вы посмотрите на первое фото. Странно, а почему это люди в ямы попадают? Странно, она же "обозначена и огорожена".
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Чё
35 минут назад
Снегом все ямы засыпет и у-аля нет ям
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Житель
45 минут назад
Печальный Липецк кошмар России
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Коммунист
45 минут назад
Догоним и перегоним Америку!
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