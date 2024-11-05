Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Общество
459
52 минуты назад
6
Липецк встретил климатическую зиму с 420 ямами и траншеями
С начала года на разрытые улицы и дворы в мэрию горожане пожаловались 1 577 раз.
С начала года администрация Липецка выдала хозяйствующим субъектам как никогда много ордеров на земляные работы — 1 141 (стоит понимать, что в Липецке часть работ, при которых раскапываются газоны, тротуары и даже дороги, ведутся пиратским способом, без соответствующего уведомления об этом мэрии, и сколько их, не знает никто). Организации не спешат восстанавливать благоустройство в местах раскопок. Особенно этим грешат энергетики: с января по ноябрь на разрытые улицы и дворы в мэрию горожане пожаловались 1 577 раз.
Антилидером по нарушению Правил благоустройства Липецка остаются «Квадра» и ее подрядчики. С начала года на их счету — 202 вовремя не восстановленные раскопки. По этому поводу департамент развития территории направил «Квадре» и ее подрядчикам 344 предписания о наведении порядка. Так как часть таких уведомлений осталась без соответствующей реакции, мэрия была вынуждена обращаться в суд, который по 225 неисполненным в срок предписаниям оштрафовал энергетиков на 1,2 миллиона рублей. С недавних пор сумма штрафа выросла на 5 тысяч рублей — до 15 тысяч за каждый факт просрочки благоустройства.
С начала года департамент развития территории выдал хозсубъектам 908 предписаний по восстановлению благоустройства в местах проведения земляных работ. По состоянию на сегодня не исполнено каждое третье предписание. В суды департамент направил 278 протоколов. Фемида рассмотрела 146 из них, оштрафовав ответчиков на общую сумму в 1,6 млн рублей. Безоговорочный лидер в пополнении муниципального бюджета — «Квадра». На втором месте — «РВК-Липецк»: 21 протокол/170 тысяч рублей штрафа. На третьем — липецкая дочка «Россетей»: 15 протоклов/90 тысяч рублей штрафа.
Примечательно, что в Санкт-Петербурге на аварийную раскопку с последующим восстановлением газонов, тротуаров и дорог дается 96 часов, в Липецке — два месяца. Но и за этот срок ресурсные организации не успевают восстановить места своих работ!
Стоит заметить, что с наступлением холодов и окончанием дорожных работ в регионе закрываются на зиму асфальтобетонные заводы. Завод МБУ «Управление благоустройства Липецка» с сегодняшнего дня переходит на производство литой асфальтобетонной смеси, применяемой при ремонте дорог в морозы. Эта смесь дороже вдвое обычного асфальта, а потому ее крайне редко приобретают энергетики для восстановления асфальта там, где они его уничтожили при ремонте сетей. Поэтому, начиная с этой недели, почти все свои раскопки хозяйствующие субъекты будут сдавать мэрии в т. наз. зимнем варианте: в щебне. А асфальт на такие заплатки они уложат по весне.
Напомним, что весной этого года тогда глава Липецка Евгения Уваркина поставила задачу энергетикам перевести «зимний» вариант благоустройства в обычный к 1 мая, но к началу мая за «Квадрой» оставались, по данным городского департамента развития территории, 54 раскопки, за «РВК-Липецк» — 34 (при этом еще с 2023 года у «Квадры» было 11 мест с не восстановленным благоустройством, у «РВК-Липецк» — пять).
0
0
5
1
4
Комментарии (8)