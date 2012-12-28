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В Липецке – большое отключение холодной воды

Без холодной воды 30 июня временно останутся потребители Дачного, Матырского, Новой Жизни, станции Казинка. Причиной ограничения ресурса станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до завершения работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 1б в переулке Виноградном, № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной.

В этот же период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, а также по заявкам потребителей.

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 1, 3 по улице Осканова, №№ 7, 7а по Елецкому шоссе, № 1 по улице Хренникова.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

30 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 05:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по Воронежскому шоссе, № 1 по улице Медицинской, № 49 по улице Минской, №№ 97, 104а по улице Ударников, на улицах Городовикова, Рябиновой.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 17 по улице Ленина (Ссёлки), №№ 16, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 35б в 15-м микрорайоне, № 23 по улице Водопьянова, №№ 26, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 30/2, 32/1, 32/2 по улице Терешковой, №№ 7/2, 7/3, 7/4, 9, 11б по улице Космонавтов, № 7 по улице Исполкомовской, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, №№ 5, 18, 20, 26 по улице 3-е Сентября, №№ 18б, 24, 31, 42 по улице Волгоградской, № 27 по улице Донской, №№ 1, 2, 3, 4, 16 по улице Красина, № 7 по улице Лазо, №№ 1, 2, 3, 9, 24 по улице Седова, №№ 1, 2, 4, 6, 8 по улице Станиславского, улицы Солнечную, Смирнова, 1-ю Воронежскую, 2-ю Воронежскую, Гвардейскую, Ленинградскую, Песчаную, Чехова.
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Комментарии (2)

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Гость
9 минут назад
А что у нас законы по подобным плановым работам говорят? И почему они в Липецке не работают? Тарифы то растут а качество обслуживания катится к нулевой отметки.
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С Дачного
53 минуты назад
Хотелось бы верить что воду включать в день отключения. А то устали по 3 е суток без воды сидеть.
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