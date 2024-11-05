В 19-м микрорайоне женщина сломала ногу, другая — в Сселках — руку

С утра в травматологический пункт дежурной больницы обратились четверо пострадавших от гололеда.



Сегодня утром в травматологический пункт дежурной по Липецку больницы «Свободный сокол» обратились четыре человека, упавших на обледеневших улицах города. Одного из них тут же госпитализировали в травматологическое отделение стационара. Троим оказана амбулаторная помощь.По словам сотрудников травмпункта, у липчан, обратившихся к ним за помощью, переломы рук и ног, болезненные ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы. Женщина, которую на каталке привез к кабинету врача муж, сломала ногу в 19-м микрорайоне сразу же после выхода из подъезда. Другая женщина, которой уже наложили гипс, сломала лучевую кость руки, упав на обледеневшем тротуаре в Сселках.