Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Происшествия
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41 минуту назад
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В 19-м микрорайоне женщина сломала ногу, другая — в Сселках — руку
С утра в травматологический пункт дежурной больницы обратились четверо пострадавших от гололеда.
По словам сотрудников травмпункта, у липчан, обратившихся к ним за помощью, переломы рук и ног, болезненные ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы. Женщина, которую на каталке привез к кабинету врача муж, сломала ногу в 19-м микрорайоне сразу же после выхода из подъезда. Другая женщина, которой уже наложили гипс, сломала лучевую кость руки, упав на обледеневшем тротуаре в Сселках.
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