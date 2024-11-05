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524
41 минуту назад
5

В 19-м микрорайоне женщина сломала ногу, другая — в Сселках — руку

С утра в травматологический пункт дежурной больницы обратились четверо пострадавших от гололеда.

Сегодня утром в травматологический пункт дежурной по Липецку больницы «Свободный сокол» обратились четыре человека, упавших на обледеневших улицах города. Одного из них тут же госпитализировали в травматологическое отделение стационара. Троим оказана амбулаторная помощь. 

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По словам сотрудников травмпункта, у липчан, обратившихся к ним за помощью, переломы рук и ног, болезненные ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы. Женщина, которую на каталке привез к кабинету врача муж, сломала ногу в 19-м микрорайоне сразу же после выхода из подъезда. Другая женщина, которой уже наложили гипс, сломала лучевую кость руки, упав на обледеневшем тротуаре в Сселках.

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Комментарии (5)

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Сначала новые
Веня
14 минут назад
А у меня недомогание с утра, обозначьте проблему
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Сселки 2
14 минут назад
Где вы нашли тратуаров в сселках пройдите по улице советская и вы увидите у нас где мы ходим.у нас депутат не черта не работает нет дороги нормальной а тратуар.вообще не видно.
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Иваныч
18 минут назад
День жестянщика знаем, а вот дня травмотолага ещё нет в календаре. Опасно на дорогах, ещё не привыкли к гололеду ,будьте аккуратнее.
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Ссёлки
19 минут назад
Если у Вас в городе тратуары толком никто не чистит и не обработывают,а у нас те более власти нет,не кому заботится о порядке и чистоте.Спасайте и надейтесь на себя.
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Буквоед
25 минут назад
А разговоров было про специальные жидкие противообледенительные средства...
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