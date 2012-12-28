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1099
41 минуту назад
2

В раскопку «Квадры» на улице Мичурина упала «Лада Гранта»

Водителя машины ослепил встречный свет.

Ночью в понедельник эвакуатор достал из траншеи на улице Мичурина в Липецке «Ладу Гранту», которая провалилась в нее в 21:50 в воскресенье.

На место происшествия приехали полицейские, медики и спасатели. Но ДТП обошлось без пострадавших. По словам водителя машины, его ослепила фарами встречная машина. Он вильнул рулем вбок и свалился в траншею, где машина завалилась на бок.

По данным GOROD48, речь идет о раскопке «Квадры».
ДТП
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Такса глубоководная.
30 минут назад
Здорово.
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Дятлы
32 минуты назад
Побольше надписей gorod48 на фотках - а то это такой эксклюзив что его своруют западные BBC и CNN. Кто в курсе - расскажите что на фотках ?
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