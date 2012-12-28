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Происшествия
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41 минуту назад
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В раскопку «Квадры» на улице Мичурина упала «Лада Гранта»
Водителя машины ослепил встречный свет.
На место происшествия приехали полицейские, медики и спасатели. Но ДТП обошлось без пострадавших. По словам водителя машины, его ослепила фарами встречная машина. Он вильнул рулем вбок и свалился в траншею, где машина завалилась на бок.
По данным GOROD48, речь идет о раскопке «Квадры».
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