32 минуты назад
На Плехановском спуске подрядчику не дали укладывать плитку в мороз
Управление главного смотрителя разрывает контракт с компанией «СМУ-5», не сумевшей управиться в срок с работами по благоустройству.
— Подрядчик должен быть уложить плитку до 15 ноября. В полном объеме он этого не сделал. Более того, несмотря на ряд предостережений, пытается продолжать работу. В снег и морозы! Поэтому на следующей неделе контакт с компанией «СМУ-5» будет официально расторгнут. Кстати, этот подрядчик уже внесен в реестр недобросовестных по другому муниципальному подряду, — сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.
Работы, которые были выполнены подрядчиком, по контракту ценой в 12,5 миллионов рублей, мэрия не оплатит.
Напомним, что подряд на укладку плитки на Плехановском спуске ООО «СМУ-5» выиграло, когда находилось в процессе расторжения контракта на ремонт ям во дворах и на внутриквартальных проездах.
Лиза
омсквич
Нариман
Игорь Михайлович
Дмитрий