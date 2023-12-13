Общество

32 минуты назад

На Плехановском спуске подрядчику не дали укладывать плитку в мороз

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#благоустройство
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На Плехановском спуске подрядчику не дали укладывать плитку в мороз

Управление главного смотрителя разрывает контракт с компанией «СМУ-5», не сумевшей управиться в срок с работами по благоустройству.

Все, смеяться над укладкой плитки в снег и в мороз на Плехановском спуске теперь никто не будет. Управление главного смотрителя Липецка разрывает контракт с подрядчиком, не сумевшим управиться в срок с работами по благоустройству.

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— Подрядчик должен быть уложить плитку до 15 ноября. В полном объеме он этого не сделал. Более того, несмотря на ряд предостережений, пытается продолжать работу. В снег и морозы! Поэтому на следующей неделе контакт с компанией «СМУ-5» будет официально расторгнут. Кстати, этот подрядчик уже внесен в реестр недобросовестных по другому муниципальному подряду, — сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.

Работы, которые были выполнены подрядчиком, по контракту ценой в 12,5 миллионов рублей, мэрия не оплатит.

Напомним, что подряд на укладку плитки на Плехановском спуске ООО «СМУ-5» выиграло, когда находилось в процессе расторжения контракта на ремонт ям во дворах и на внутриквартальных проездах. 
5 328
#благоустройство
2

Комментарии (5)

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Лиза

6 минут назад
Ну если они ранее уже не смогли сделать хорошо свою работу, зачем с ними снова заключили договор?
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омсквич

17 минут назад
Устроит ребрендинг и весной снова на тэндэр
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Нариман

17 минут назад
ливону всё-равно
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Игорь Михайлович

18 минут назад
За плитку то мэрия заплатила в полном объеме, да и аванс на работы наверняка перевела, что переживать плитку и цемент вывезут на рынок, аванс руководство приберет, а рабочие как всегда будут в пролете.
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Дмитрий

25 минут назад
Пусть укладывает. Но перед этим прочистит весь Плехановский спуск от снега.
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