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226
55 минут назад
3

В Липецке обвалились цены на яйца

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешевых продуктов снизилась в цене на 48 рублей 15 копеек.



Набор продуктов дорогих «похудел» существеннее — на 63 рубля 22 копейки.



Удивительно, в дешевой корзине цены немного снизились почти на половину продуктов.

Впечатлили цены на яйца. Их можно купить уже по 23 рубля 30 копеек за десяток. Правда, продают мелким оптом, сразу по три десятка, так что придется выложить 69 рублей 90 копеек. Но все равно, еще недавно по такой цене яиц просто не было.

— Я что-то боюсь их брать, — поделилась опасениями покупательница. Настолько непривычна низкая цена.

В других магазинах стали появляться яйца дешевле 40 рублей за десяток.

Но на Центральном рынке на двухжелтковые яйца цены держатся — 190 рублей за десяток.



— Я обратила внимание, что подешевели шоколад, чай и соусы, — поделилась с нами своими наблюдениями другая женщина.

Аналитики отмечают разнонаправленную динамику цен. По их мнению, продукты дешевеют благодаря государственному регулированию цен и улучшению логистики.

В одном из магазинов мы обнаружили муку по 39 рублей 90 копеек.



При этом в другом магазине пачка такого же веса, но другого производителя, стоила в три раза дороже.



На Центральном рынке молодой картофель уже продают по 60 рублей за килограмм. В магазинах пока дороже.

— Картофель пошел, вот сразу цены и снизились, — объясняет продавец.



Клубника уже сходит, и поэтому выросла в цене. Дешевле, чем по 350 рублей за килограмм ее не продают. Причем, некоторые предлагают только ведрами.

Свежих местных огурцов на рынке не так уж и много, если предположить, что сезон уже начался. И они дороже привозных.

— Огурцов мало, холодно на улице, не растут они, — поясняет продавец.

Зато на рынке все больше появляется помидоров. Кстати, любители сорта «Черри» могут купить их «всего» за 350 рублей за килограмм, в магазине килограмм обойдется почти в 1 000 рублей.

цены
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Комментарии (3)

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Гость
15 минут назад
Страна зависит от доллара, а он 78 рублей. Столько и яйца стоят. Бензин должен стоить 34 рубля, а проезд в городском автобусе 15 рублей.
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Пятёрочка
43 минуты назад
Хорошие цены. Всё по карману. Подорожание не ощущается.
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Дежурный по классу
45 минут назад
Хочу в тот Липецк.
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