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534
46 минут назад
2

Покатушки на тюбингах закончились серьезными травмами

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта рассмотрит суд.

Этой зимой в Грязях при катании на тюбинге прицепленном к автомобилю 29-летняя девушка ударилась головой о столб. 

Как установило следствие, компания, в которой находилась девушка, каталась на тюбингах возле торгового центра. Там они встретили 25-летнего приятеля и предложили прицепить тюбинги к его автомобилю. При повороте сцепка тюбингов резко отклонилась от траектории движения, и девушка вылетела в металлический столб.

Водитель вызвал скорую помощь и девушку госпитализировали. А вот автоинспекторам о случившемся он не сообщил, так как решил, что эта история не является ДТП. 

По заключению экспертов, здоровью девушки был причинен тяжкий вред. 

Водитель обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия). Он признал вину.
авария
ДТП
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гостья
5 минут назад
Без мозгов совсем в 29 лет. Но какие у нас люди хорошие, моментально отреагировали очевидцы. Надеюсь у девушке ве будет хорошо.
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пешеход
19 минут назад
Опять столб виноват у водятла.
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