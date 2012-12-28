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Происшествия
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46 минут назад
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Покатушки на тюбингах закончились серьезными травмами
Дело о причинении тяжкого вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта рассмотрит суд.
Как установило следствие, компания, в которой находилась девушка, каталась на тюбингах возле торгового центра. Там они встретили 25-летнего приятеля и предложили прицепить тюбинги к его автомобилю. При повороте сцепка тюбингов резко отклонилась от траектории движения, и девушка вылетела в металлический столб.
Водитель вызвал скорую помощь и девушку госпитализировали. А вот автоинспекторам о случившемся он не сообщил, так как решил, что эта история не является ДТП.
По заключению экспертов, здоровью девушки был причинен тяжкий вред.
Водитель обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия). Он признал вину.
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