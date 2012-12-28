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748
48 минут назад
4

Последствия аварии на Меркулова: пар от кипятка заполнил несколько квартир

И опять липчане страдают из-за спора энергетиков и УК.

3 ноября во время аварии на теплотрассе на улице Меркулова кипяток стек в подвал дома № 12 по улице Петра Смородина. Клубы пара поднимаются в квартиры первого этажа. О том как живется в таких условиях GOROD48 рассказала владелица одной из этих квартир.

«Из подвала валит пар и дома невозможно находится из-за влажности: мокрые окна, стены и ужасный затхлый запах подвала. Наши маленькие детишки: 5 лет, 3 года и годик, должны этим дышать и ждать. Страдают и наши соседи: в одной живут пожилые люди, в другой семья с двумя детьми. Звоним три дня в аварийную службу, в управляющую компанию, в «Квадру», все переводят стрелки друг на друга и говорят, что приедут и не приезжают», — написала нам липчанка.



Оказалось, что энергетики и УК, как это случается в Липецке повсеместно, действительно не могут договорится, кому устранять последствия аварии.

В УК «Липецкий коммунальщик» GOROD48 сообщили, что кипяток течет в подвал из теплоцентрали, и еще в пятницу УК отправила соответствующее письмо в филиал компании «Квадра».

В энергокомпании же заявили, что неоднократно откачивали воду из подтопленных подвалов. И посоветовали управляющей компании направить соответствующую заявку для выезда техники.
пар
трубы
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Жесть
20 минут назад
В суд надо обращаться с иском о материальном и моральном ущербе, за одно и в прокуратуру с обращением в бездействии!!! Авось разберутся кто и что должен.
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Ель Сибирская
20 минут назад
Баня бесплатная!
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историк жкх
33 минуты назад
исходя из написанного.порыв у Квадры. вторй вопрос к УК-где гидроизоляция на вводе труб через фундамент ?. счет один-один.
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Коммунист
34 минуты назад
Всю ночь слежу за выборами в Америке
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