Общество
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48 минут назад
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Последствия аварии на Меркулова: пар от кипятка заполнил несколько квартир
И опять липчане страдают из-за спора энергетиков и УК.
«Из подвала валит пар и дома невозможно находится из-за влажности: мокрые окна, стены и ужасный затхлый запах подвала. Наши маленькие детишки: 5 лет, 3 года и годик, должны этим дышать и ждать. Страдают и наши соседи: в одной живут пожилые люди, в другой семья с двумя детьми. Звоним три дня в аварийную службу, в управляющую компанию, в «Квадру», все переводят стрелки друг на друга и говорят, что приедут и не приезжают», — написала нам липчанка.
Оказалось, что энергетики и УК, как это случается в Липецке повсеместно, действительно не могут договорится, кому устранять последствия аварии.
В УК «Липецкий коммунальщик» GOROD48 сообщили, что кипяток течет в подвал из теплоцентрали, и еще в пятницу УК отправила соответствующее письмо в филиал компании «Квадра».
В энергокомпании же заявили, что неоднократно откачивали воду из подтопленных подвалов. И посоветовали управляющей компании направить соответствующую заявку для выезда техники.
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