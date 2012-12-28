Неделя 48
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сегодня, 08:00
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Несчастных надо взять да выгнать — взамен счастливых заселить!
Итоги недели.
Трамвай обкатывал первый готовый к эксплуатации маршрут, «двойку»: «Кольцо 9-го микрорайона — памятник Танкистам». Цель тестирования — уплотнение подушки из песка и щебня под новыми путями, выравнивание сварных стыков рельсов: в идеале концессионер обещает такую плавность хода, что в трамвае не расплескается стакан с водой. Горожане с видимым удивлением смотрели на новый вагон. У кого-то даже буквально отвисала челюсть, кто-то делал фотографии на телефон, а самые смелые даже пытались сесть в трамвай на остановках.
— Трамвай — молодец! Сегодня мы разгонялись до 50 километров в час. Мое рабочее место — небо и земля в отличие от кабины прежних 35-летних трамваев, — поделилась впечатлениями от поездки водитель Оксана Богатырева.
Кстати, в планах концессионера — движение вагонов в беспилотном режиме по территории депо.
Председатель дептранса мэрии Чекрыжов подтвердил 20 июня как дату возобновления регулярных пассажирских поездок на трамвае-«двойке». Для этого нужно достроить все остановочные платформы (те, что готовы, пока выложены квадратной цементно-песчаной плиткой), чтобы начать монтировать на них новые павильоны. А в эти выходные водителям придется пережить два непродолжительных перекрытия дорог для уплотнения щебня под рельсами и замены бетонной плитки на асфальт на кривых участках пути — на перекрестке проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова и на перекрестке Меркулова и Катукова. «На время асфальтирования стыков с трамвайными путями изменятся автобусные маршруты».
— Думаю, пассажиры в конце этого года поедут еще по одному обновленному маршруту: от кольца 9-го микрорайона через Октябрьский мост к улице Чехова в районе Тракторного, — заверил GOROD48 директор генерального подрядчика концессионера, компании «СтройСервис».
Главней не тот, кто что-то создал,
а тот, кто это запретил
«Начальник областной спасательной службы Сергей Астахов ушел в отставку».
— Сергей Астахов уволился сразу же после доведения до него сигналов о серьезных вопросах, которые возникли у руководства правительства области к работе его управления. В частности, к состоянию систем оповещения и подготовке к купальному сезону в этом году, — сообщили GOROD48 в пресс-службе губернатора.
Сергей Астахов был первым и до сих пор бессменным руководителем УГПСС Липецкой области, созданном в сентябре 2010 года губернатором Олегом Королевым после губительных пожаров известного 40-градусной жарой лета того года. А уже в 2013-м «Липецкие водолазы обвинили своего руководителя в создании сауны и закупке катеров для чиновников». В органы власти и в силовые структуры ушли коллективные заявления сотрудников, которые обвинили Астахова в нецелевом расходовании бюджетных средств и хамском отношении к подчиненным: в жалобах шла речь о том, что в 2012-2013 годах были уволены по разным причинам 23 начальника поисково-спасательного отряда на водных объектах, три механика, четыре инженера охраны труда и 17 водолазов из 50-ти положенных по штату. Однако тогда областная администрация, прокуратура и региональное управление Следкома РФ не нашли в действиях Сергея Астахова никаких нарушений.
В комментариях к этой новости кто-то радовался уходу Астахова, а кто-то славословил отставника:
— Астахов С.В. лучший руководитель, который не жалея себя работает 24/7. Не справедливо!
— Человек на своём месте! Пожарные и водолазы обеспечены всем. Профилактика с населением проводится в полном объёме. Управление постоянно развивается. Астахов на своём месте!
— Собаки лают, караван идёт! Лучшее региональное управление! Начальник профессионал своего дела, днём и ночью на работе! Патриот своей страны!
Конкурсная комиссия по выборам главы Липецка в пятницу определилась с тремя кандидатами, которые попадут в бюллетени для тайного голосования депутатов горсовета: доцентом кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадимом Егоровым, депутатом областного Совета от фракции КПРФ Николаем Быковских и главой Лебедянского муниципального района Романом Ченцовым. Все они представили свои концепции развития областного центра на ближайшие пять лет. Каким эти люди хотят видеть Липецк, горожанам неизвестно — все предвыборные процедуры проходили кулуарно, без присутствия СМИ.
Главу города депутаты выберут на сессии 27 июня. А мы спросили у горожан: «Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?» Наши респонденты чаще всего говорили о благоустройстве и ремонте дорог. Одна горожанка пожелала, чтобы мэр был внимателен к людям. А вот какие комментарии о действиях мэра оставили читатели GOROD48:
— Навести порядок в ЖКХ, серьёзно заняться управляющими компаниями и ресурсниками, хотя понятно, что это трудно и озеленить город, а то скоро дышать будет нечем, — пишет Александр Н.
— В приоритетном порядке мэр должен заняться городским транспортом: дисциплина перевозок на очень низком уровне, рейсы срываются, автобусов на линии меньше заявленного по расписанию, расписание нарушается сплошь и рядом! Департамент транспорта вяло штрафует перевозчиков, но результата нет. Так что транспорт-транспорт-транспорт! — настаивает Павел.
— Цветы, клумбы, деревья, кустарники — озеленение города первостепенно! Поливальные и уборочные машины все куда-то пропали. Спасите город от грязи и пыли, пожалуйста! — просит Мать-и-мачеха.
— Не надо гадать - надо вернуть конституционное право выбирать главу города самим горожанам, а не 30 депутатам, которые сами себе это право и присвоили, — поставил точку юрист.
У нас из полушарий мозга
обычно заднее важней
В городе проблем, как кажется, на сто лет припасено! Например, в чате липецкой мэрии с участием УК появилось письмо председателя городского департамента ЖКХ Сергея Ходякова, в котором он сообщает о том, что «Все лето без горячей воды проведут жители нескольких домов центре Липецка», и просит руководителей ряда «управляшек» оповестить об этом жителей домов.
Но нет худа без добра: Квадра» начинает масштабную реконструкцию проблемной теплосети от улицы Неделина до сквера Ворошилова. Той самой, из-за январских аварий на которой без отопления в 25-градусный мороз остались более чем на сутки 50 тысяч жильцов 363 домов. Такой масштабной авария оказалась не только из-за разъеденной коррозией 720-миллиметровой трубы у стадиона «Металлург». Оказалось, что на насосной подстанции на улице Неделина энергетикам не удалось перекрыть шаровой кран магистрального трубопровода. Авария заставила «Квадру» срочно увеличить инвестиционную программу этого года на 454 млн рублей. Ресурсная компания переложит тепломагистрали на улицах Меркулова, Авиационной и Неделина (вдоль Центрального рынка).
— Добавьте в список дом на Терешковой, 42. УК «Рубин», месяц нет горячей воды и не говорят когда дадут, подвал залит по колено канализацией, но укашке пофиг, главное печатать квитанции за содержание! — взмолился Так как есть.
— Ребята! В самом центре Липецка, улица 30 лет Октября, дом 9. Без горячей воды сидим ровно месяц! «Квадра» раскопала улицу и не чешется! Сказали, что воды не ждите до следующего планового отключения! Это 29 июля. Обращали везде, но сейчас не до нас видимо. Сидим, крутим электрическую энергию на подогрев воды в водонагревателях, — указала еще один проблемный адрес Ирина.
— Кому нужна горячая вода круглосуточно, приезжайте на Циолковского 10/1, у нас она течёт в подвале круглые сутки, там скоро можно будет нормы ГТО сдавать! — пустил слезу СССР.
По состоянию на 10 июня, после первого этапа гидравлических испытаний, в Липецке без горячей воды оставались 35 домов.
13 июня «В Липецке дерево упало на четыре автомобиля». Случилось это ночью во дворе дома №20 по улице Катукова. Ровно столько машин придавило на прошлой неделе дерево, упавшее во дворе дома на улице Горького. Впрочем, в этом году сухостой на улицах убирают бешеными темпами, намереваясь спилить пять тысяч мертвых деревьев. Столько же — во дворах многоэтажек. Дело — за «управляшками», которые совсем не торопятся подключаться к этой работе, хотя имеют возможность компенсировать 90% расходов из городского бюджета за счет муниципальной программы «Мой двор».
В мэрии определились с подрядчиком на ремонт лоскутного одеяла из 59 небольших участков дорог по наказам избирателей. Компании «Стройэкспресс» из села Ленино дадут на это 50 млн рублей. Работы должны быть закончены до 30 августа.
Все еще глава города Евгению Уваркина возмутилась на этой неделе неухоженностью площадей Петра Великого и Победы. «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно». Не должно быть в общественных пространствах и мусора в понедельник утром после прошедших выходных. «Я не должна получать фотографии переполненных урн и баков от горожан или журналистов. Это наша работа!»
Не улучшается ситуация в Липецке и с раскопками энергетиков — они восстановили благоустройство в 50 местах проведения земляных работ, но взяли в управлении главного смотрителя 50 разрешений на новые раскопки: на прошлой неделе на сетях теплоснабжения при гидравлических испытаниях выявили 106 утечек. Но текут не только трубы «Квадры». На прошлой неделе в ЕДС поступило 235 жалоб горожан на состояние подвалов из-за утечек воды и канализации, и на засоры на внешних сетях компании «РВК-Липецк».
О том, как благоустраивают самый молодой парк, можно прочитать в публикации «В Молодежном парке появилась зона барбекю». Не совсем такая, которую обещали липчанам ранее. Пока там появились мангалы от диких, по аналогии с неорганизованными туристами, шашлычников. А «Губернатор выдвинул фирмам кикшеринга ультиматум» — по возрасту пользователей электросамокатов и скорости. Игорь Артамонов пишет, что на деле видит процесс зарабатывания денег на прокате самокатов. «Задекларированы правила, за соблюдением которых следят спустя рукава. Как итог — аварии, травмы и недовольство жителей».
Наслаждайтесь летом,
перестаньте ныть,
ведь другого лета
может и не быть
11 июня «В Липецке побит более чем полувековой рекорд жары». Воздух прогрелся до +33 градусов, на полградуса больше, чем в 1971-м.
«Жара спровоцировала рост инсультов в Липецке». Медики также обеспокоена большим числом утонувших с начала лета. По словам главврача «скорой» Александра Игнатовского, с конца мая в регионе утонули уже девять человек, в их числе три подростка. «Такого числа погибших на воде у нас не было за все прошлое лето, а ведь это лето только началось».
В минувший понедельник Евгения Уваркина похвалила департамент транспорта за стикеры со снежинками на бортах автобусов, обозначающих наличие кондиционеров, но попросила придумать способ предупреждения пассажиров о неработающих кондиционерах. «Автобус с неработающим кондиционером не должен выходить на маршрут». В Липецке системами охлаждения оснащены 192 муниципальных автобуса (68,5% от общего числа автопарка МУП «Липецкпассажиртранс») и лишь 15 маршруток частных перевозчиков (4,7% от общего числа их автопарка). С 2021 года при закупке техники для муниципальных автобусов кондиционер считается обязательной опцией.
— Такое блаженство ехать в автобусе с кондиционером! Спасибо мэрии города, что закупили такой транспорт, а еще большее спасибо, что мэр города поднимает вопрос по анализу их состояния. Только так можно добиться постоянной работы кондиционеров в автобусах! — написала Баба баня.
— Если не выпускать автобусы с неисправными кондиционерами, то город лишится 50-60% этих автобусов. Почти не у одного частников их нет или они не исправны. И тогда жителям вообще придётся ждать автобус на остановках-крематориях по 2-3 часа, — подкинул дегтя Гость.
Не успели мы написать о возведении на краю центрального пляжа зоны отдыха, как прокуратура потребовала снести эту свайную постройку. Надзорный орган усмотрел в строительстве нарушение Водного кодекса России. «Бизнесмен должен снести все, что незаконно построил», — сообщили GOROD48 в ведомстве.
— Зато теперь липчане получили возможность сидеть на поддонах и, глядя на сваи, рассуждать о том, что в Китае построили бы помост, и на нём кафе, а наши ничего такого делать не умеют, — съязвил Китайский контрабандист.
Быть идеальными не стоит —
старайтесь просто быть людьми
«Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях». Это случилось прямо перед началом смены: руководитель ООО «Мастер Провиант» сообщил департаменту образования, что теперь у него иные приоритеты. По этой причине детей водят на завтраки и обеды в другие школы. Детей кормят на 135 рублей в день в соответствии с двухнедельным меню. Летняя оздоровительная кампания в пришкольных лагерях пройдет в одну смену в июне.
— Дети, значит, не вписались в рынок, — пошутил над вовсе не смешной ситуацией один наш читатель.
Плохих новостей о детях было много.
«Семья из пяти человек отравилась дымом — среди пострадавших четверо детей». Семья пострадала во время пожара на улице Циолковского в Липецке. А «В Ельце во время пожара погиб 9-летний мальчик». У станции Дрязги в Усманском районе «Обгоревшего 14-летнего мальчика нашли рядом с железной дорогой». У подростка обожжены 75% тела. Он находится в критическом состоянии.
В четверг в областном суде прошел мгновенный процесс. Судили убившего 4-летнюю падчерицу бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Власова. По данным судебных медиков, пьяный отпускник буквально затоптал малышку. «Разорваны легкое, печень, желудок» — перечисляли повреждения внутренних органов патологоанатомы. На третий день после случившегося его жена Татьяна сказала GOROD48, что хочет для мужа высшей меры наказания: «Я хочу, чтобы его расстреляли! Но у нас нет расстрела. Поэтому пожизненного заключения». Но на суде мать убитой девочки давала такие показания, что прокурор напомнил женщине об уголовной ответственности за лжесвидетельствование. В конце концов «Убийцу 4-летней девочки приговорили к 14 годам колонии строгого режима». В своем последнем слове приговоренный заявил о желании искупить вину кровью. Он уже написал ходатайство о заключении контракта с Министерством обороны.
А еще «Суд рассмотрит дело о развращении детей». Обвиняемый несколько месяцев совершал действия сексуального характера в отношении внуков своей жены.
Ну и ну!
«Ищу человека, который гадит в мусорный контейнер»: в Данкове может произойти коммунальная катастрофа, ведь кто-то стал вываливать в баки 200-литровые мешки с фекалиями, а грузчики и водители мусоровозов отказываются работать с такими отходами.
«Под крышей Воловской районной больницы нашли тело пропавшего осенью 2021 года пациента» — судебным медикам предстоит определить причины смерти 30-летнего мужчины.
«37-летний мужчина заплатил за интим-услуги 38 500 рублей», но оказался жертвой аферы. А «Житель Задонска обвинил племянника в попытке изнасилования» — его будут судить за заведомо ложный донос.
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