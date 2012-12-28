Сегодня в Липецке: зачем автобусы начали помечать наклейками, сколько должен длиться идеальный отпуск
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В Липецкой областной больнице провели ювелирную операцию по разграничению черепного нерва и сдавливающего его сосуда
Ельчанин купил квартиру, а через 8 дней её продавец умер: право собственности пришлось доказывать в суде
Погода в Липецке
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В Липецке побит более чем полувековой рекорд жары
Воздух прогрелся до +33 градусов.
Прежний абсолютный максимум для 11 июня за историю метеонаблюдений (с 1909 года) держался в Липецке 53 года – в 1971 году температура воздуха составила +32,3 градуса, рассказали синоптики.
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