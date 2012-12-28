В Липецке побит более чем полувековой рекорд жары

Воздух прогрелся до +33 градусов.

Сегодня в Липецке зафиксирован новый температурный рекорд для дня 11 июня, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Воздух прогрелся до 33 градусов ровно.Прежний абсолютный максимум для 11 июня за историю метеонаблюдений (с 1909 года) держался в Липецке 53 года – в 1971 году температура воздуха составила +32,3 градуса, рассказали синоптики.