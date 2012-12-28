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Происшествия
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сегодня, 09:35
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Владелец забрал брошенную машину
В аварии никто не пострадал.
— Предварительно установлено, что 24 августа в 23:30 на автодороге Липецк-Грязи-Песковатка 31-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 съехал с дороги, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Происшествие обошлось без пострадавших. Владелец уже забрал свою машину с трассы.
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