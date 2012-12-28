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Происшествия
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28 минут назад
Под крышей Воловской районной больницы нашли тело пропавшего осенью 2021 года пациента
Судебным медикам предстоит определить причины смерти 30-летнего мужчины.
Правоохранители быстро выяснили, что найдено тело 30-летнего мужчины, который был пациентом терапевтического отделения больницы и считался пропавшим без вести с октября 2021 года. Об исчезновении сына в полицию заявила его мать. С тех пор он числился в розыске.
На трупе не было видимых следов насильственной смерти. Причины смерти мужчины должна определить судмедэкспертиза, назначенная Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Липецкой области в рамках доследственной проверки.
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