Под крышей Воловской районной больницы нашли тело пропавшего осенью 2021 года пациента

Судебным медикам предстоит определить причины смерти 30-летнего мужчины.

Жуткую находку в минувшие выходные сделали рабочие при ремонте кровли Воловской районной больницы — под стропилами крыши они нашли мумифицированный труп.Правоохранители быстро выяснили, что найдено тело 30-летнего мужчины, который был пациентом терапевтического отделения больницы и считался пропавшим без вести с октября 2021 года. Об исчезновении сына в полицию заявила его мать. С тех пор он числился в розыске.На трупе не было видимых следов насильственной смерти. Причины смерти мужчины должна определить судмедэкспертиза, назначенная Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Липецкой области в рамках доследственной проверки.