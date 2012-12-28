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58 минут назад
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«И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»

Сегодня началась обкатка новых трамвайных путей новыми трамваями. В планах концессионера — движение вагонов в беспилотном режиме по территории депо.

9 июня в 09:30 из ворот депо МУП «Электротранспорт» впервые выехал новый трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и покатил по рельсам переложенного 9-километрового пути короткой «двойки»: по улицам Полиграфической, проспекту 60-летия СССР, улицам Меркулова и Катукова до памятника Танкистам.

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Для водителя Оксаны Богатыревой с 21 годом стажа вождения электротранспорта поездка на новом трамвае была первой по городу. Она не скрывала, что волнуется. Тем более, что у входа в кабину столпилось несколько специалистов, которые, конечно, внимательно наблюдали за ее действиями и комментировали их. А инженерам Усть-Катавского завода даже пришлось открывать лючки над дверями, которые заклинило на первой же остановке при выезде из депо — у полиграфического комплекса.

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В вагоне с надписью «Обкатка» на маршрутоуказателе было многолюдно. Но это были не обычные пассажиры, а комиссия из работников МУП «Городской электротранспорт» с председателем дептранса мэрии Евгением Чекрыжовым, инженеры Усть-Катавского завода, представители концессионера, компании «Мовиста Регионы», и его подрядчика «СтройСервис». Главным же представителем концедента, администрации Липецка, стал вице-мэр Николай Дергунов.

Горожане с видимым удивлением смотрели на новый трамвай. У кого-то даже буквально отвисала челюсть, кто-то делал фотографии на телефон, а самые смелые даже пытались сесть в вагон на остановках.

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Вагон, конечно же, хорош. В отличие от старых трамваев (самому молодому из которых — 22 года) он оборудован кондиционером, электронными табло, USB-зарядками, Wi- Fi, светодиодной подсветкой салона и дверями с функцией антизажима (они работают и в вызывном режиме — для открытия дверей, пассажирам нужно нажать на большую кнопку). Производитель заложил автономный ход до трех километров на случай, если трамвайная линия окажется обесточена. Сроком службы новых вагонов называют 30 лет.

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Очевидный минус нового вагона — узкий проход между сидениями. Но это — особенность всякого низкопольного пассажирского транспорта. Производителю трамваев пришлось пойти на поводу новых урбанистических тенденций, встать на сторону маломобильного населения: людей в возрасте, инвалидов, мам с колясками, которым теперь не нужно подниматься по ступенькам, чтобы попасть в салон.

Проблемных мест на маршруте немало. Вчера во время тестовой поездки старого трамвая, который сетеизмерителем определял параметры верхнего строения путей, на одном из участков вдруг пропало напряжение. Неисправность быстро устранили. Сегодня никаких сбоев сети не было. Однако возить пассажиров пока рано: концессионер еще как следует не протестировал новые пути и контактную сеть. Но мешки с песком вместо пассажиров перевозить в вагонах не будут, как это предполагалось ранее. Взамен ежедневно с шести вечера до шести утра с 10-15 минутным интервалом по маршруту будут ездить трамваи, чтобы накатать 20 тысяч тонно-километров брутто порожних вагонов (вес нового вагона — 24 тонны). Цель такого тестирования в том числе — уплотнение подушки из песка и щебня под путями, выравнивание сварных стыков рельсов, чтобы максимально устранить характерный звук «туг-дуг-туг-дуг». В идеале, как летом прошлого года сказал GOROD48 заместитель гендиректора ООО «Моависта-Регионы» Сергей Чугуевец, плавность хода должна быть такова, чтобы в трамвае не расплескался стакан с водой.

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Константин Кузнецов, директор генерального подрядчика концессионера, компании «СтройСервис», говорит, что к 20 июня, дате возобновления поездок на трамвае пассажиров, нужно успеть сделать еще многое. Например, достроить все остановочные платформы (те, что готовы, пока выложены квадратной цементно-песчаной плиткой), чтобы уже с 14 июня начать монтировать на них павильоны. После этого плитку с остановок снимут и закатают их в асфальт.

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Также водителям придется пережить два непродолжительных перекрытия дорог для уплотнения щебня под рельсами и замены бетонной плитки на асфальт на кривых участках пути — 15-16 июня на перекрестке проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова, а 16-17 июня — на перекрестке Мекулова и Катукова. На ровных участках пересечения путей с дорогами останутся бетонные плиты, но подрядчик должен будет заделать асфальтом стыки между ними и подходами к дорогам.

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— Безопасность пассажиров и других участников дорожного движения — наш приоритет. После того, как по маршруту «двойки» поедут пассажиры, мы начнем благоустройство прилегающей к трамвайной ветке территории, приступим к демонтажу старых опор контактной сети, — сказал Константин Кузнецов вице-мэру Николаю Дергунову.

Он же, кстати, проговорился о том, что после завершения реконструкции путей и контактной сети в депо, новые трамваи будет ездить по его территории в автоматическом режиме. «После заезда в депо водитель пойдет по своим делам, а трамвай — по своим, по сути, в беспилотном режиме он будет заезжать на техобслуживание, мойку или на площадку отстоя».

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Так, за этими разговорами, новый трамвай вернулся в депо.

— Трамвай — молодец! Сегодня мы разгонялись до 50 километров в час. Мое рабочее место — небо и земля в отличие от кабины прежних 35-летних трамваев. Все управление — под руками, все очень удобно, — сказала Оксана Богатырева.

— Думаю, пассажиры в конце этого года поедут еще по одному обновленному маршруту: от кольца 9-го микрорайона через Октябрьский мост к улице Чехова в районе Тракторного, — заверил GOROD48 Константин Кузнецов.

— Это для Липецка — начало новой эры. У нас фактически возродился трамвай заново, — резюмировал свои впечатления от первой поездки вице-мэр Николай Дергунов.
трамвай
концессия
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Комментарии (5)

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патриот
15 минут назад
"И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей" Где то уже слышал эти строки...
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житель
28 минут назад
Надеюсь, проезд в трамвае будет бесплатным, как в старые добрые времена...
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Ждём
31 минуту назад
И на Соколе,в Новоссёлках и Сан., Мечта".
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Шапокляк
39 минут назад
А в новых трамваях тоже нет форточек? Или они с вечно неработающим кондиционером? Что-то по фото непонятно.
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мама дорогая
5 минут назад
Смотрите фото , на фото 10, видно , что есть форточки.
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