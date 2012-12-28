Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
Общество
Под крышей Воловской районной больницы нашли тело пропавшего осенью 2021 года пациента
Происшествия
В Липецкой области пятая смерть на воде: в пруду СНТ «Металлург -3» утонул мужчина
Происшествия
В Добровском округе похоронили погибшего на СВО липчанина
Общество
Дело об убийстве 4-летней девочки дошло до суда
Происшествия
Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»
Общество
Строитель погиб, выпав с подъёмного механизма на высоте 12 метров
Происшествия
Прокуратура потребовала снести свайную постройку на Центральном пляже
Общество
Дело об убийстве сотрудника липецкой колонии направлено в суд
Происшествия
По нарушениям на ЕГЭ в прокуратуру поступили семь обращений
Общество
Читать все
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Говорит Липецк
В пользу родных умершего по вине врача-стажёра пациента взыскано более 1,5 миллиона рублей
Происшествия
По улице Московской потекли реки
Общество
39-летняя липчанка перевела гадалке из «Одноклассников» 70 000 рублей
Происшествия
В январе без отопления, все лето — без горячей воды проведут 50 тысяч жителей Липецка
Общество
Липчанин получил полтора года колонии строгого режима за кражу из общественной бани
Происшествия
31-летний липчанин продал конфискованную за пьяную езду «Ладу»
Происшествия
Группа НЛМК подвела промежуточные итоги участия в федеральном проекте «Чистый воздух»
НЛМК Live
31-летний липчанин заработал 1000 рублей и сел на 8 лет
Происшествия
В Лев-Толстовском районе простились с 39-летним участником СВО
Общество
Читать все
Говорит Липецк
474
сегодня, 11:38
13

Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?

Уже через пару недель горсовет выберет нового главу Липецка.

В нынешней системе выборов мэра кандидат на пост мэра должен представить горсовету программу развития Липецка на ближайшие пять лет. GOROD48 решил спросить у липчан, чем в первую очередь надо заняться новому главе города.

Чаще всего нам говорили о благоустройстве и ремонте дорог. Одна горожанка пожелала, чтобы мэр был внимателен к людям.

Стоит отметить, что далеко не все из встретившихся нам на улице знают о скорой смене мэра, а также о круге его полномочий. Часто горожане думают, что главный в городе отвечает за все.

Для тех, кто не в курсе, сообщаем — нового мэра депутаты горсовета изберут 27 июня. Скорее всего им станет глава Лебедянского района Роман Ченцов.
ПозиТиV
0
0
0
1
3

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
коля
12 минут назад
да ничем .отсидит свой срок и уйдет.первый раз что ли.
Ответить
Житель
14 минут назад
В первую очередь сделать ремонт в кабинете
Ответить
Обязательно
19 минут назад
Ликвидацией выгребных ям.
Ответить
Такса глубоководная.
25 минут назад
Экологией.
Ответить
Житель.
26 минут назад
Начинать надо с чистки своего аппарата. Затем просто работать, как работали Савенков, Коробейников, Гулевский, Иванов.
Ответить
Гость
27 минут назад
Последний коментаторша попала в точку.
Ответить
Житель
35 минут назад
Навести порядок в сфере жкх и в ресурсоснобждающих организаций, так же чтоб был толк от жилищной инспекции в городе а не отписки. К стате это не сделал досих пор наш губернатор который обещал это в предвыборной обращение 5 лет назад.
Ответить
Житель Липецка
41 минуту назад
Закрыть пивнушки во дворах! Космонавтов 106.
Ответить
однако
41 минуту назад
после ударной пятилетки навести порядок будет непросто
Ответить
Житель Липецка
42 минуты назад
Домом 88 по Проспекту Победы. Долго ещё его подвалы будет заливать вода ???????
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru