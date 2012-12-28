Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?

Уже через пару недель горсовет выберет нового главу Липецка.

В нынешней системе выборов мэра кандидат на пост мэра должен представить горсовету программу развития Липецка на ближайшие пять лет. GOROD48 решил спросить у липчан, чем в первую очередь надо заняться новому главе города.Чаще всего нам говорили о благоустройстве и ремонте дорог. Одна горожанка пожелала, чтобы мэр был внимателен к людям.Стоит отметить, что далеко не все из встретившихся нам на улице знают о скорой смене мэра, а также о круге его полномочий. Часто горожане думают, что главный в городе отвечает за все.Для тех, кто не в курсе, сообщаем — нового мэра депутаты горсовета изберут 27 июня. Скорее всего им станет глава Лебедянского района Роман Ченцов.