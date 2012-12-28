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Говорит Липецк
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сегодня, 11:38
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Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Уже через пару недель горсовет выберет нового главу Липецка.
Чаще всего нам говорили о благоустройстве и ремонте дорог. Одна горожанка пожелала, чтобы мэр был внимателен к людям.
Стоит отметить, что далеко не все из встретившихся нам на улице знают о скорой смене мэра, а также о круге его полномочий. Часто горожане думают, что главный в городе отвечает за все.
Для тех, кто не в курсе, сообщаем — нового мэра депутаты горсовета изберут 27 июня. Скорее всего им станет глава Лебедянского района Роман Ченцов.
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