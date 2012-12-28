Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Происшествия
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сегодня, 09:06
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Над 14 регионами, включая Липецкую область, отражались атаки БПЛА
Дежурные средства ПВО активно работали всю ночь.
Кром этого, в Липецкой области ночью объявлялась ракетная опасность.
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