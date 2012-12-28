Над 14 регионами, включая Липецкую область, отражались атаки БПЛА

Дежурные средства ПВО активно работали всю ночь.

По данным минобороны, над 15 регионами страны, включая Липецкую область, а также над Черным и Азовскими морями, ПВО страны сбили 267 дронов самолетного типа.Кром этого, в Липецкой области ночью объявлялась ракетная опасность.