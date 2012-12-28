Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»

Главу города возмутила неухоженность площадями Петра Великого и Победы после прошедших выходных.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил, что с улиц города с начала весны вывезено без малого 27 тысяч тонн смета (песка, гравия, и пыли), оставшегося после зимней обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами смесями. Также на прошлой неделе вывезено 72 тонны мусора с семи городских свалок, в том числе с площадки в «Елецком», куда зимой вывозили снег. А на улице Зои Космодемьянской с постоянно появляющимися там скоплениями мусора было решено бороться с помощью камер видеонаблюдения.Глава города Евгения Уваркина выразила свое негодование состоянием общественных пространств после прошедших выходных.— Я бы хотела вернуться к известным вам фотографиям того, какими после прошедших выходных были городские площади (по данным GOROD48, речь шла о площадях Петра Великого и Победы). А в 9 часов утра в понедельник город должен быть чистым. Летом к уборке общественных пространств должно быть особое внимание. Нужно изменить подход к их уборке, чтобы утром в понедельник они были чистыми. Если нужно поставить там больше мусорных баков, сделайте это. Я не должна получать фотографии переполненных урн и баков от горожан или журналистов. Это наша работа! То же самое можно сказать о состоянии малых архитектурных форм, лавочек. Нужна их инвентаризация и постоянный текущий ремонт. Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно — даже в районе Силикатного, а не то что в центре! Жду от вас конструктивные предложения уже в эту пятницу, — обратилась мэр к подчиненным.Не улучшается ситуация в Липецке и с раскопками энергетиков — ресурсные организации восстановили благоустройство в 50 местах проведения земляных работ, но взяли в управлении главного смотрителя 50 разрешений на новые раскопки. И еще бы им не быть, если, по словам председателя департамента ЖКХ Сергея Ходякова, на прошлой неделе на сетях теплоснабжения было выявлено при гидравлических испытаниях 106 мест утечек горячей воды.Главу Липецка возмутило то, что после первого этапа таких испытаний, а это случилось 26 мая, 35 многоквартирных домов в разных местах города до сих пор остаются без горячей воды:— Меня это не устраивает. Люди без горячей воды живут вот уже третью неделю. Когда вы дадите горячую воду людям?— Не могу сказать — ситуация меняется ежедневно, - ответил мэру главный инженер ПП «Липецкие тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников.Евгения Уваркина тут же анонсировала совещание с «Квадрой» по этому поводу, которое состоится уже завтра. «Хочу видеть план-факт состояния горячего водоснабжения по всем домам в Липецке. Будьте готовы сообщить о своих прогнозах».Но текут не только трубы «Квадры». По данным Сергея Ходякова, на прошлой неделе в ЕДС поступило 235 жалоб горожан на состояние подвалов из-за утечек воды и канализации, и на засоры на внешних сетях компании «РВК-Липецк».— За «РВК» числились засора, 30 из них устранены на прошлой неделе. Остальные в работе. Максимальный срок выполнения такой заявки от липчан — 5-6 дней по данным ЕДС, — отметил председатель департамента ЖКХ.