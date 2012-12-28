Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»
Общество
«Форд» столкнулся с «БМВ», а потом – со столбом
Происшествия
Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Общество
На улице 6-й Гвардейской дивизии загорелась квартира
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецком округе погиб 41-летний рабочий
Происшествия
Москвич разбился на квадроцикле в Добровском районе
Общество
Ночью в Воронеже погиб 21-летний липчанин
Происшествия
Ромащенко привел «Металлург» к первой победе, Войделя подбрасывали в воздух
Спорт
16-летняя девушка пострадала в аварии на чаплыгинской трассе
Происшествия
Читать все
«Ищу человека, который гадит в мусорный контейнер»
Общество
Москвич разбился на квадроцикле в Добровском районе
Общество
37-летний мужчина заплатил за интим-услуги 38 500 рублей
Происшествия
Ночью в Воронеже погиб 21-летний липчанин
Происшествия
Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»
Общество
В Липецком округе погиб 41-летний рабочий
Происшествия
Семья из пяти человек отравилась дымом — среди пострадавших четверо детей
Общество
16-летняя девушка пострадала в аварии на чаплыгинской трассе
Происшествия
Пожар в квартире на Циолковского разгонялся на 20 квадрантных метрах
Происшествия
34-летний мужчина погиб при пожаре
Происшествия
Читать все
Общество
432
32 минуты назад
3

Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»

Главу города возмутила неухоженность площадями Петра Великого и Победы после прошедших выходных.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил, что с улиц города с начала весны вывезено без малого 27 тысяч тонн смета (песка, гравия, и пыли), оставшегося после зимней обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами смесями. Также на прошлой неделе вывезено 72 тонны мусора с семи городских свалок, в том числе с площадки в «Елецком», куда зимой вывозили снег. А на улице Зои Космодемьянской с постоянно появляющимися там скоплениями мусора было решено бороться с помощью камер видеонаблюдения.

Глава города Евгения Уваркина выразила свое негодование состоянием общественных пространств после прошедших выходных.

e8f3e1a7-27e8-4d4b-b8a7-b7139ec5c7e8.jpg

— Я бы хотела вернуться к известным вам фотографиям того, какими после прошедших выходных были городские площади (по данным GOROD48, речь шла о площадях Петра Великого и Победы). А в 9 часов утра в понедельник город должен быть чистым. Летом к уборке общественных пространств должно быть особое внимание. Нужно изменить подход к их уборке, чтобы утром в понедельник они были чистыми. Если нужно поставить там больше мусорных баков, сделайте это. Я не должна получать фотографии переполненных урн и баков от горожан или журналистов. Это наша работа! То же самое можно сказать о состоянии малых архитектурных форм, лавочек. Нужна их инвентаризация и постоянный текущий ремонт. Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно — даже в районе Силикатного, а не то что в центре! Жду от вас конструктивные предложения уже в эту пятницу, — обратилась мэр к подчиненным.

Не улучшается ситуация в Липецке и с раскопками энергетиков — ресурсные организации восстановили благоустройство в 50 местах проведения земляных работ, но взяли в управлении главного смотрителя 50 разрешений на новые раскопки. И еще бы им не быть, если, по словам председателя департамента ЖКХ Сергея Ходякова, на прошлой неделе на сетях теплоснабжения было выявлено при гидравлических испытаниях 106 мест утечек горячей воды.

32f336e9-be72-4e8a-9204-4405d9b7454a.jpg

Главу Липецка возмутило то, что после первого этапа таких испытаний, а это случилось 26 мая, 35 многоквартирных домов в разных местах города до сих пор остаются без горячей воды:

— Меня это не устраивает. Люди без горячей воды живут вот уже третью неделю. Когда вы дадите горячую воду людям?

— Не могу сказать — ситуация меняется ежедневно, - ответил мэру главный инженер ПП «Липецкие тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников.

21af5ba1-9d55-477c-8981-69de3eb3f6e7.jpg

Евгения Уваркина тут же анонсировала совещание с «Квадрой» по этому поводу, которое состоится уже завтра. «Хочу видеть план-факт состояния горячего водоснабжения по всем домам в Липецке. Будьте готовы сообщить о своих прогнозах».

Но текут не только трубы «Квадры». По данным Сергея Ходякова, на прошлой неделе в ЕДС поступило 235 жалоб горожан на состояние подвалов из-за утечек воды и канализации, и на засоры на внешних сетях компании «РВК-Липецк».

— За «РВК» числились засора, 30 из них устранены на прошлой неделе. Остальные в работе. Максимальный срок выполнения такой заявки от липчан — 5-6 дней по данным ЕДС, — отметил председатель департамента ЖКХ.
аварии на сетях
мусор
благоустройство
0
1
1
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зоркий
58 секунд назад
Не понимаю, почему меня обязывают платить за услугу, которой не получаю. Если воды нет три недели из четырех, значит берите ставку за кубометр и умножайте на 25%.
Ответить
Наблюдатель
1 минуту назад
Возле "Быханова Сада" тоже поломанная лавочка стоит
Ответить
Артур
6 минут назад
Весь город в раскопках, в мусоре и проваленной тротуарной плитке
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru