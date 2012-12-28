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сегодня, 16:05
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Впечатлительная пара обвинила Липецкий перинатальный центр в попытке украсть у них ребенка

Главврач перинатального центра все категорически опровергает и рассказал, что медики только пытались лечить новорожденную.

Mash опубликовал пронзительную историю о том, как семья Олафсенов обвинила Липецкий перинатальный центр в попытке кражи их ребенка.

Сначала жена-колумбийка выбрала именно липецкую клинику для родов. Когда же она благополучно разрешилась от бремени, врачи решили забрать новорожденную в интенсивную терапию — у малышки обнаружили высокие показатели белка в крови.

Пара же перепугалась, почему-то предположив, что абсолютно здорового ребенка больше не увидит.

«Сначала Олафсены отказывались устно, потом сделали это письменно. В итоге в ужасном ужасе сбежали ночью из роддома и обвинили врачей в попытке похитить их дочь и далее продать её на органы. Доказательств у папы нет, но он уверен — в ЛПЦ действует безжалостная банда безнаказанных докторов-похитителей. На всех он уже написал заявление в прокуратуру», — сообщает Mash, опубликовав видеобращение отца — 40-летнего Торвальда Олафсена (в прошлом — Тимофея Стецюка), философа, психолога и автора книги «Научный материализм».


Кстати, на страничке Торвальда Олафсена в ВК фотографии младенца выложены еще в конце апреля — начале мая 2026 года. Так же есть большой пост-отчет «по полученному опыту при взаимодействии с медицинской системой по поводу беременности и родов», в котором рассказывается о попытке врачей отправить малышку в реанимацию, но про ночное бегство из больницы не сообщается.

Главврач перинатального центра Михаил Щегольков пояснил, что ситуация произошла в середине апреля. Оба родителя и новорожденная находились все вместе в семейной палате после родов. У малышки в лабораторных показателях были выявлены значительные отклонения от нормы. Это требовало дополнительного обследования и лечения в условиях палаты интенсивной терапии в соответствии с Клиническими рекомендациями МЗ РФ. Ребенка без согласия родителей никто забрать, конечно, не может, и не пытался. Наоборот, папу многократно пытались убедить дать свое согласие на перевод. А с мамой, к сожалению разговаривать мешал языковой барьер. В подобных ситуациях в отделении интенсивной терапии новорожденных детки получают необходимое квалифицированное обследование и лечение, а родители ежедневно приходят их навещать. Но, в данном случае, супруги от лечения категорически отказались и ночью вместе с младенцем покинули стены Липецкого перинатального центра. Все общение с отцом ребенка происходило исключительно в корректной и вежливой форме

В пресс-службе прокуратуры Липецкой области, GOROD48 сообщили, что Олафсен к ним не обращался, но если такая жалоба поступит, то в ведомстве проведут проверку и, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования.

Фото, видео: Mash


роддом
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Animal Planet.
7 минут назад
Ну это жесть конечно,я не психолог,но мимика у чела и то как он говорит,наводит на определенные мысли о его ментальном благополучии. Есть в комментах психологи? Я прав в своих выводах о данном персонаже?
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Не
21 минуту назад
Завидую его жене колумбийке...
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СССР
28 минут назад
народ от соцсетей , смартфонов сходит с ума. цифровизация погубит человечество.
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Александр Н.
54 минуты назад
На ровном месте создали проблемы горе-родители и себе и медикам,подумали бы о здоровье дочери,но нет -хайп прежде всего.
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Дай,Боженька,
сегодня, 17:12
Силы и терпения врачам,работать с такими пациентами.
Ответить
!
сегодня, 16:59
Не дай Бог что-то серьезное со здоровьем малышки - опять у него врачи будут виноваты.
Ответить
Опачки
сегодня, 16:54
Да просто хайпануть решили, вот и всё! Совсем неумные!!!
Ответить
О как
сегодня, 16:44
Товарищ "40тонн" несет бред сивой кобыли. Ну да это ему привычно))
Ответить
а это
сегодня, 16:43
попиарится решили хоть на чем не на чем, эх сеть интернет чем глупее версия тем больше подписчиков :)
Ответить
не понял
сегодня, 16:42
странная история, странные люди.. так а что с ребёнком в итоге? жив-здоров надеюсь?
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