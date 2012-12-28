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Общество
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сегодня, 16:05
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Впечатлительная пара обвинила Липецкий перинатальный центр в попытке украсть у них ребенка
Главврач перинатального центра все категорически опровергает и рассказал, что медики только пытались лечить новорожденную.
Сначала жена-колумбийка выбрала именно липецкую клинику для родов. Когда же она благополучно разрешилась от бремени, врачи решили забрать новорожденную в интенсивную терапию — у малышки обнаружили высокие показатели белка в крови.
Пара же перепугалась, почему-то предположив, что абсолютно здорового ребенка больше не увидит.
«Сначала Олафсены отказывались устно, потом сделали это письменно. В итоге в ужасном ужасе сбежали ночью из роддома и обвинили врачей в попытке похитить их дочь и далее продать её на органы. Доказательств у папы нет, но он уверен — в ЛПЦ действует безжалостная банда безнаказанных докторов-похитителей. На всех он уже написал заявление в прокуратуру», — сообщает Mash, опубликовав видеобращение отца — 40-летнего Торвальда Олафсена (в прошлом — Тимофея Стецюка), философа, психолога и автора книги «Научный материализм».
Кстати, на страничке Торвальда Олафсена в ВК фотографии младенца выложены еще в конце апреля — начале мая 2026 года. Так же есть большой пост-отчет «по полученному опыту при взаимодействии с медицинской системой по поводу беременности и родов», в котором рассказывается о попытке врачей отправить малышку в реанимацию, но про ночное бегство из больницы не сообщается.
Главврач перинатального центра Михаил Щегольков пояснил, что ситуация произошла в середине апреля. Оба родителя и новорожденная находились все вместе в семейной палате после родов. У малышки в лабораторных показателях были выявлены значительные отклонения от нормы. Это требовало дополнительного обследования и лечения в условиях палаты интенсивной терапии в соответствии с Клиническими рекомендациями МЗ РФ. Ребенка без согласия родителей никто забрать, конечно, не может, и не пытался. Наоборот, папу многократно пытались убедить дать свое согласие на перевод. А с мамой, к сожалению разговаривать мешал языковой барьер. В подобных ситуациях в отделении интенсивной терапии новорожденных детки получают необходимое квалифицированное обследование и лечение, а родители ежедневно приходят их навещать. Но, в данном случае, супруги от лечения категорически отказались и ночью вместе с младенцем покинули стены Липецкого перинатального центра. Все общение с отцом ребенка происходило исключительно в корректной и вежливой форме
В пресс-службе прокуратуры Липецкой области, GOROD48 сообщили, что Олафсен к ним не обращался, но если такая жалоба поступит, то в ведомстве проведут проверку и, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования.
Фото, видео: Mash
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