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Спорт
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сегодня, 17:29
Новый повод для гордости липецкого спорта – северная ходьба
Наш земляк попал на пьедестал почета в Кубке России.
Соревнования прошли в Москве, наш земляк вышел на старт дистанции 13,25 км: шагал бодро, претендовал на победу, но в итоге отстал от победителя на 2 секунды – история о том, как близко бывает победа.
Всего в столице липецкую «ходьбу с палочками» представляли 11 спортсменов под руководством тренера Олега Бойко. В командном зачёте они заняли высокое 4-е место.
В начале сентября этих «киборгов» ждёт новый и главный старт сезона – чемпионат России по северной ходьбе, который пройдёт в Самаре.
Фото из архива участников соревнований
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