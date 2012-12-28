Новый повод для гордости липецкого спорта – северная ходьба

Наш земляк попал на пьедестал почета в Кубке России.

Липчанин Денис Погорелов стал «серебряным» призёром Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба».Соревнования прошли в Москве, наш земляк вышел на старт дистанции 13,25 км: шагал бодро, претендовал на победу, но в итоге отстал от победителя на 2 секунды – история о том, как близко бывает победа.Всего в столице липецкую «ходьбу с палочками» представляли 11 спортсменов под руководством тренера Олега Бойко. В командном зачёте они заняли высокое 4-е место.В начале сентября этих «киборгов» ждёт новый и главный старт сезона – чемпионат России по северной ходьбе, который пройдёт в Самаре.