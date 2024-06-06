Дерево упало на четыре автомобиля на парковке возле дома

ЧП случилось под утро во время грозы

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Сегодня в пятом часу утра во время грозы и порыва ветра во дворе дома №26 по улице Горького, огромный американский клен рухнул на парковку и разбил четыре машины - «Рено», «Хендай», «Форд» и «Митсубиси».Больше всех повреждена «Хендай» - у нее помята крыша, разбиты стекла.По словам жителей двора ранее управляющая компания опилила одно аварийное дерево с целью сноса, а второе трогать не стали, посчитав его нормальным, не аварийным, хотя на это дерево жильцы тоже неоднократно жаловались В итоге упало на машины дерево «нормальное».