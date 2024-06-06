Зарабатывавшие по 250 рублей за закладку 25-летние липчане отправились в колонию на 9 и 11 лет
Происшествия
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24 минуты назад
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Дерево упало на четыре автомобиля на парковке возле дома
ЧП случилось под утро во время грозы
Больше всех повреждена «Хендай» - у нее помята крыша, разбиты стекла.
По словам жителей двора ранее управляющая компания опилила одно аварийное дерево с целью сноса, а второе трогать не стали, посчитав его нормальным, не аварийным, хотя на это дерево жильцы тоже неоднократно жаловались В итоге упало на машины дерево «нормальное».
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