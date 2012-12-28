Рейды по нелегальным мигрантам прошли в трех округах Липецкой области

Нарушители и их работодатели привлечены к административной ответственности.

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«Трое из задержанных иностранцев уклонились от прохождения медицинской комиссии и дактилоскопической регистрации. Нарушители были привлечены к административной ответственности по части первой статьи 18.10 и статье 18.11.1 КоАП РФ. Кроме того, при проверке иностранного гражданина в Хлевенском округе установлено, что он уклонился от прохождения иммиграционного контроля, а также нарушил режим пребывания в России. Составлены административные протоколы по статье 18.11 и части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ с назначением штрафа и административным выдворением в принудительной форме, с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Липецку», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



В отношении работодателей иностранных граждан составлены административные протоколы по статье 18.15 КоАП РФ.

В трех округах Липецкой области: Лебедянском, Краснинском и Хлевенском провели рейды, направленные на противодействие незаконной миграции.В результате выявили 9 граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства.