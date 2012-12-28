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1868
сегодня, 07:17
21

Рейды по нелегальным мигрантам прошли в трех округах Липецкой области

Нарушители и их работодатели привлечены к административной ответственности.

В трех округах Липецкой области: Лебедянском, Краснинском и Хлевенском провели рейды, направленные на противодействие незаконной миграции.

В результате выявили 9 граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства. 

«Трое из задержанных иностранцев уклонились от прохождения медицинской комиссии и дактилоскопической регистрации. Нарушители были привлечены к административной ответственности по части первой статьи 18.10 и статье 18.11.1 КоАП РФ. Кроме того, при проверке иностранного гражданина в Хлевенском округе установлено, что он уклонился от прохождения иммиграционного контроля, а также нарушил режим пребывания в России. Составлены административные протоколы по статье 18.11 и части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ с назначением штрафа и административным выдворением в принудительной форме, с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Липецку», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В отношении работодателей иностранных граждан составлены административные протоколы по статье 18.15 КоАП РФ.

миграция
иностранцы
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
43 минуты назад
Зато будут минифутболисты,а слесарей,технологов,инженеров,трактористов готовить некому .Пастухи баранов,на все руки мастера.Заполонили страну.Бардак.
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46 минут назад
Нарушитель режима пребывания на территории Российской Федерации оплачивает дорогу домой из собственных средств.
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Просто
59 минут назад
Гарант выполняет волю кураторов, замещает коренное население жителями Ср.Азии, Африки и Индии.
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Купание в фонтане
сегодня, 11:44
то есть толпа граждан других государств пересекла незаконно границу России и даже не проходили ни таможенный и ни пограничный контроль. С Днем Пограничника вас , граница на замке как нам говорят
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львова
сегодня, 10:55
кто такие дома строят, деньги есть и на отмазку
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Савелий
сегодня, 10:37
Интересная ситуация. Без мигрантов страна не может, но и штрафы надо собирать. А если мигранты договорятся и вообще никто больше сюда не * ? Что делать-то будем, уважаемые? Ни штрафов, ни рабочих рук?
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мимо проходил
сегодня, 11:44
А кто вам сказал что без мигрантов страна не может? Раньше то как жили без мигрантов? Стыдно прямо за ваш комментарий
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Савелий
45 минут назад
А кто вам сказал что без мигрантов страна не может? Раньше то как жили без мигрантов? Стыдно прямо за ваш комментарий На закрытых совещаниях слышу постоянно. По странам бывшего Союза всем уже понятно. Узбеки, таджики, киргизы. Сейчас северокорейцев завозим, индусов. Смотрим в сторону Латинской Америки. И это не для строительства частных домов. Понимаете?
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Да уж
сегодня, 10:33
И что? Их теперь депортируют, или ещё больше завезут?
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Липчане
сегодня, 10:31
Весь город в них.
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Гость
сегодня, 10:13
А что при пересечении границы не проходят дактилоскопическую регистрацию, потом только сверяй и всё ?
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Добро
сегодня, 09:42
Одни впускают, вторые работают, третьи отлавливают и все зарабатывают!!!
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