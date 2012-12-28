Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной

От полученных травм 62-летний мужчина скончался на месте ДТП.

27 августа на улице Ферросплавной в Липецке под колесами своего автобуса погиб 62-летний водитель.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно установлено, что мужчина не предпринял меры, которые исключают самопроизвольное движение транспорта (например, не поставил транспортное средство на ручной тормоз), в результате чего автобус покатился и допустил наезд на него.— В результате наезда водитель автобуса «Камаз» 28-го маршрута от полученных травм скончался, — дополнили в полиции.