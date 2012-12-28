В Данкове может произойти коммунальная катастрофа — жители превратили мусоровозы в ассенизаторские машины.

Рядом с мусорной площадкой на улице Советской в Данкове появилось неожиданное объявление:«Администрация Данковского района информирует жителей о том, что площадка не будет обслуживаться ООО „РМК“ до тех пор, пока не будет найден житель, который носит жидкие фекалии в мусорный контейнер и способствует созданию антисанитарной обстановки и распространению зловонного запаха на площадке и на всей улице Советская. Просим жителей на площадке мусор не складировать».«Ищу человека, который гадит в мусорный контейнер», — так подписал подписал пост с фотографией житель Данкова и попросил проверить законность решения районной администрации. Мусор с площадки, по его словам, не вывозят с 6 июня, поэтому он намерен получить перерасчет по договору вывоза ТБО«Поисками нарушителей должна заниматься компания предоставляющая услугу с привлечением соответствующих органов, а не плательщики и получатели услуг», — пояснил свою позицию данковчанин.Старший инспектор отдела городского хозяйства администрации Данковского района Ольга Ульянова говорит, что 200-литровые мешки с фекалиями начали находить в мусорных контейнерах еще зимой. И не только на улице Советской. Проблемных площадок восемь — на улицах Московской, Механизаторов, Кирова, Чкалова и Полевой.— Мы здесь с ума сходим! Жители города превратили мусоровозы в ассенизаторские машины! — возмущает Ольга Ульянова. — Вы понимаете, мусоровоз оснащен прессом. При спрессовывании отходов брызги летят рабочим на лицо, на одежду. Машин пропахла фекалиями. Водитель мусоровоза и грузчики подали на расчет!Ольга Ульянова рассказала, регоператор ООО «РМК», в конце мая заявил администрации Данковского района, что отказывается работать в таких условиях.Сотрудники администрации обращались к землякам через местную газету, развешивали обращения у мусорных площадок, но все бестолку. Теперь администрация обратилась в полицию с просьбой выделить участкового, для подомового обхода на проблемных улицах. Усовестить жителей и, возможно, найти нарушителей.— Люди! Будьте людьми! Если и дальше будет так продолжаться — вообще уберем контейнеры! Мусоровоз будет собирать отходы только в определенные часы, — грозится Ольга Ульянова.Впрочем, за нарушение правил вывоза мусора, регоператру может грозить ответственность, рассказали GOROD48 в Госжилинспекции. И посоветовали ООО «РМК» обратиться в органы местного самоуправления (что он уже сделал) или же в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. Как вариант — установить за площадками видеонаблюдение.Между тем, в комментариях под постом данковчанина появилась фотография с надписью: «Верните контейнеры! Я все осознал и больше не буду туда какать! Честное пионерское!!!»