Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
Общество
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сегодня, 13:11
Жара спровоцировала рост инсультов в Липецке
Служба скорой помощи также обеспокоена большим числом утонувших с начала лета.
— Обращений на спровоцированные жарой обмороки мы пока не получали. Однако регистрируем увеличение числа инсультов, нарушений мозгового кровообращения. Очевидно, что на людей, находящихся в зоне риска, с высоким артериальным давлением, страдающих хроническими патологиями кровеносной и сердечно-сосудистой систем, влияют духота и зной, — сообщил GOROD48 главврач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.
Главврач «скорой» советует пожилым и хронически больным людям как можно меньше времени находиться на улице под прямыми солнечными лучами.
Удручает Александра Игнатовского и большое количество смертей на воде — с конца мая в регионе утонули уже девять человек, в их числе три подростка. «Такого числа погибших на воде у нас не было за все прошлое лето, а ведь это лето только началось».
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