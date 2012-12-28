Жара спровоцировала рост инсультов в Липецке

Служба скорой помощи также обеспокоена большим числом утонувших с начала лета.

На улице — больше 30 градусов тепла. В тени. На солнце и того больше. Как влияет жара на самочувствие жителей Липецка? Регистрировались ли случаи тепловых ударов?— Обращений на спровоцированные жарой обмороки мы пока не получали. Однако регистрируем увеличение числа инсультов, нарушений мозгового кровообращения. Очевидно, что на людей, находящихся в зоне риска, с высоким артериальным давлением, страдающих хроническими патологиями кровеносной и сердечно-сосудистой систем, влияют духота и зной, — сообщил GOROD48 главврач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.Главврач «скорой» советует пожилым и хронически больным людям как можно меньше времени находиться на улице под прямыми солнечными лучами.Удручает Александра Игнатовского и большое количество смертей на воде — с конца мая в регионе утонули уже девять человек, в их числе три подростка. «Такого числа погибших на воде у нас не было за все прошлое лето, а ведь это лето только началось».