Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Общество
523
сегодня, 10:40
1
Семья из пяти человек отравилась дымом — среди пострадавших четверо детей
Семья пострадала во время пожара на улице Циолковского.
По данным МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка», горели вещи в одной из квартир пятиэтажки. Жильцов квартиры в этот момент дома не было.
Из дома эвакуировали девять человек, но пять членов одной семьи отправились в больницы: 15-ти, 12-ти, 7-летний и грудной ребенок были госпитализированы в Липецкую областную детскую больницу, 44-летняя женщина — в БСМП №1.
0
3
0
0
1
Комментарии (1)