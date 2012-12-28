Семья из пяти человек отравилась дымом — среди пострадавших четверо детей

Семья пострадала во время пожара на улице Циолковского.



Пять человек попали в больницу с отравлением угарным газом после пожара в доме № 28 по улице Циолковского в Липецке.По данным МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка», горели вещи в одной из квартир пятиэтажки. Жильцов квартиры в этот момент дома не было.Из дома эвакуировали девять человек, но пять членов одной семьи отправились в больницы: 15-ти, 12-ти, 7-летний и грудной ребенок были госпитализированы в Липецкую областную детскую больницу, 44-летняя женщина — в БСМП №1.